Как испечь тыквенный кекс с апельсинами и орехами
Рецепт вкусной осенней выпечки
Тыквенный кекс с пряностями и апельсинами – отличный рецепт выпечки к чаю. Он очень вкусный, нежный и ароматный.
Смотрите видео, как приготовить пирог с апельсинами и морковью:
Вам нужно будет замесить тесто с добавлением специй и тыквенного пюре и выложить его в прямоугольную форму, а затем украсить дольками апельсина, колотыми орехами и отправить в духовку.
Пряный тыквенный кекс
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 300 г мякоти тыквы
- 175 г муки
- 75 г сливочного масла
- 2 ст.л. жидкого меда
- 3 яйца
- 1 ст.л. разрыхлителя
- 150-200 г сахара
- 1/2 ч.л. смеси "Пять специй"
- 2 апельсина
- 50 г фундука
- Сливочное масло и мука – для формы
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Способ приготовления:
- Тыкву нарезать ломтиками и отварить на пару или в небольшом количестве воды до мягкости. Приготовить из тыквы пюре.
- Из одного апельсина выжать сок, второй нарезать тонкими кружками.
- В глубокой миске взбить размягченное сливочное масло с сахаром, добавить пряности. Продолжая взбивать, порциями добавлять муку, просеянную с разрыхлителем.
- Вбить по одному яйца, влить апельсиновый сок, добавить мед, пюре из тыквы и хорошо перемешать.
- Орехи крупно порубить и 3/4 добавить в тесто.
- Форму для кекса смазать маслом и присыпать мукой.
- Вылить тесто в форму, сверху разложить кружки апельсина, присыпать орехами.
- Выпекать в разогретой до 180 С духовке около 1 часа. Полностью остудить тыквенный кекс в форме.
Секреты приготовления тыквенного кекса
- Смесь "Пять специй" можно поискать в магазине, а можно приготовить самостоятельно, смешав в равных пропорциях зернышки бадьяна, корицу, семена фенхеля, гвоздику и сычуаньский перец. Все эти ингредиенты можно смолоть в кофемолке или растолочь в ступке.
- Орехи для кекса желательно очистить от шкурки. Для этого их нужно прокалить в духовке или на сковороде, переложить в целлофановый пакет и потрясти.
- Тыкву для пюре можно не варить, а запечь в духовке.
Напомним, ранее мы рассказывали, как пожарить тыквенные оладьи с корицей. "Сегодня" также делились рецептом нежной тыквенной запеканки.
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Источник: Сегодня