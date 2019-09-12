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Как испечь тыквенный кекс с апельсинами и орехами

Рецепт вкусной осенней выпечки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:30
Пряный тыквенный кекс с апельсинами
Пряный тыквенный кекс с апельсинами
Фото: Depositphotos

Тыквенный кекс с пряностями и апельсинами – отличный рецепт выпечки к чаю. Он очень вкусный, нежный и ароматный.

Смотрите видео, как приготовить пирог с апельсинами и морковью:

Вам нужно будет замесить тесто с добавлением специй и тыквенного пюре и выложить его в прямоугольную форму, а затем украсить дольками апельсина, колотыми орехами и отправить в духовку.

Пряный тыквенный кекс

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 300 г мякоти тыквы
  • 175 г муки
  • 75 г сливочного масла
  • 2 ст.л. жидкого меда
  • 3 яйца 
  • 1 ст.л. разрыхлителя 
  • 150-200 г сахара 
  • 1/2 ч.л. смеси "Пять специй"
  • 2 апельсина 
  • 50 г фундука 
  • Сливочное масло и мука – для формы 

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Способ приготовления:

  1. Тыкву нарезать ломтиками и отварить на пару или в небольшом количестве воды до мягкости. Приготовить из тыквы пюре
  2. Из одного апельсина выжать сок, второй нарезать тонкими кружками. 
  3. В глубокой миске взбить размягченное сливочное масло с сахаром, добавить пряности. Продолжая взбивать, порциями добавлять муку, просеянную с разрыхлителем. 
  4. Вбить по одному яйца, влить апельсиновый сок, добавить мед, пюре из тыквы и хорошо перемешать. 
  5. Орехи крупно порубить и 3/4 добавить в тесто. 
  6. Форму для кекса смазать маслом и присыпать мукой. 
  7. Вылить тесто в форму, сверху разложить кружки апельсина, присыпать орехами. 
  8. Выпекать в разогретой до 180 С духовке около 1 часа. Полностью остудить тыквенный кекс в форме. 

Секреты приготовления тыквенного кекса

  • Смесь "Пять специй" можно поискать в магазине, а можно приготовить самостоятельно, смешав в равных пропорциях зернышки бадьяна, корицу, семена фенхеля, гвоздику и сычуаньский перец. Все эти ингредиенты можно смолоть в кофемолке или растолочь в ступке. 
  • Орехи для кекса желательно очистить от шкурки. Для этого их нужно прокалить в духовке или на сковороде, переложить в целлофановый пакет и потрясти.
  • Тыкву для пюре можно не варить, а запечь в духовке.

Напомним, ранее мы рассказывали, как пожарить тыквенные оладьи с корицей. "Сегодня" также делились рецептом нежной тыквенной запеканки.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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