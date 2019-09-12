Как испечь тыквенный кекс с апельсинами и орехами

Рецепт вкусной осенней выпечки

Пряный тыквенный кекс с апельсинами Фото: Depositphotos

Тыквенный кекс с пряностями и апельсинами – отличный рецепт выпечки к чаю. Он очень вкусный, нежный и ароматный.

Смотрите видео, как приготовить пирог с апельсинами и морковью:

Вам нужно будет замесить тесто с добавлением специй и тыквенного пюре и выложить его в прямоугольную форму, а затем украсить дольками апельсина, колотыми орехами и отправить в духовку.

Пряный тыквенный кекс

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

300 г мякоти тыквы

175 г муки

75 г сливочного масла

2 ст.л. жидкого меда

3 яйца

1 ст.л. разрыхлителя

150-200 г сахара

1/2 ч.л. смеси "Пять специй"

2 апельсина

50 г фундука

Сливочное масло и мука – для формы

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Способ приготовления:

Тыкву нарезать ломтиками и отварить на пару или в небольшом количестве воды до мягкости. Приготовить из тыквы пюре. Из одного апельсина выжать сок, второй нарезать тонкими кружками. В глубокой миске взбить размягченное сливочное масло с сахаром, добавить пряности. Продолжая взбивать, порциями добавлять муку, просеянную с разрыхлителем. Вбить по одному яйца, влить апельсиновый сок, добавить мед, пюре из тыквы и хорошо перемешать. Орехи крупно порубить и 3/4 добавить в тесто. Форму для кекса смазать маслом и присыпать мукой. Вылить тесто в форму, сверху разложить кружки апельсина, присыпать орехами. Выпекать в разогретой до 180 С духовке около 1 часа. Полностью остудить тыквенный кекс в форме.

Секреты приготовления тыквенного кекса

Смесь "Пять специй" можно поискать в магазине, а можно приготовить самостоятельно, смешав в равных пропорциях зернышки бадьяна, корицу, семена фенхеля, гвоздику и сычуаньский перец. Все эти ингредиенты можно смолоть в кофемолке или растолочь в ступке.

Орехи для кекса желательно очистить от шкурки. Для этого их нужно прокалить в духовке или на сковороде, переложить в целлофановый пакет и потрясти.

Тыкву для пюре можно не варить, а запечь в духовке.

Напомним, ранее мы рассказывали, как пожарить тыквенные оладьи с корицей. "Сегодня" также делились рецептом нежной тыквенной запеканки.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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