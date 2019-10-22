Как испечь тыквенный пирог с кусочками шоколада
Рецепт вкусного тыквенного пирога к чаю
Яркий тыквенный пирог с кусочками шоколада поднимет настроение в дождливый осенний день. За счет добавления корицы и ванили он получается очень ароматным.
Смотрите видео, как приготовить морковно-апельсиновый пирог:
Желательно использовать горький черный шоколад, но подойдет и молочный. А вот белый лучше не добавлять, так как он легко пригорает.
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Тыквенный пирог с кусочками шоколада
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 300 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 стакан тыквенного пюре
- 200 г муки
- 2 яйца комнатной температуры
- 100 г мягкого сливочного масла
- 200 г сахара
- 1 пакетик ванильного сахара
- 100 г черного шоколада, порубленного на кусочки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 0,5 ч.л. корицы
Способ приготовления:
- Сахар и пакетик ванильного сахара взбить с розмягченным маслом добела, добавить по одному яйца, не переставая взбивать.
- Всыпать просеянную с разрыхлителем муку, корицу. Хорошо перемешать миксером.
- Добавить тыквенное пюре и аккуратно все перемешать.
- Форму для выпечки смазать маслом и присыпать мукой. Вылить в нее тесто. Сверху выложить кусочки шоколада, слегка втапливая их в тесто.
- Выпекать 40-45 минут при 180 ºС. Проверить готовность зубочисткой.
- Перед подачей тыквенный пирог остудить.
Как приготовить тыквеннное пюре для пирога
Для тыквенного пюре мякоть тыквы порежьте небольшими кусочками, выложите на противень, застеленный пергаментом, и запекайте в духовке до мягкости (около 30 минут при 240 ºС). Пюрируйте блендером. На стакан пюре понадобится около 0,5 кг тыквы.
Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь тыкву с творогом и яблоками. "Сегодня" также писали, как испечь тыквенный кекс с апельсинами и орехами.
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