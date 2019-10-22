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Как испечь тыквенный пирог с кусочками шоколада

Рецепт вкусного тыквенного пирога к чаю

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:37
Пирог с тыквой и шоколадом
Пирог с тыквой и шоколадом
Фото: Depositphotos

Яркий тыквенный пирог с кусочками шоколада поднимет настроение в дождливый осенний день. За счет добавления корицы и ванили он получается очень ароматным.

Смотрите видео, как приготовить морковно-апельсиновый пирог:

Желательно использовать горький черный шоколад, но подойдет и молочный. А вот белый лучше не добавлять, так как он легко пригорает.

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Тыквенный пирог с кусочками шоколада

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 300 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 стакан тыквенного пюре
  • 200 г муки
  • 2 яйца комнатной температуры
  • 100 г мягкого сливочного масла
  • 200 г сахара
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • 100 г черного шоколада, порубленного на кусочки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 0,5 ч.л. корицы

Способ приготовления:

  1. Сахар и пакетик ванильного сахара взбить с розмягченным маслом добела, добавить по одному яйца, не переставая взбивать.
  2. Всыпать просеянную с разрыхлителем муку, корицу. Хорошо перемешать миксером.
  3. Добавить тыквенное пюре и аккуратно все перемешать.
  4. Форму для выпечки смазать маслом и присыпать мукой. Вылить в нее тесто. Сверху выложить кусочки шоколада, слегка втапливая их в тесто.
  5. Выпекать 40-45 минут при 180 ºС. Проверить готовность зубочисткой.
  6. Перед подачей тыквенный пирог остудить.

Как приготовить тыквеннное пюре для пирога

Для тыквенного пюре мякоть тыквы порежьте небольшими кусочками, выложите на противень, застеленный пергаментом, и запекайте в духовке до мягкости (около 30 минут при 240 ºС). Пюрируйте блендером. На стакан пюре понадобится около 0,5 кг тыквы.

Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь тыкву с творогом и яблоками. "Сегодня" также писали, как испечь тыквенный кекс с апельсинами и орехами.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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