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Как испечь вишневый пирог: пошаговый рецепт с видео от Григория Германа

Рецепт сладкого пирога с консервированной вишней

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:50

Ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Григорий Герман показал, как приготовить бабушкин вишневый пирог. Он также поделился советом, как сделать так, чтобы начинка не растекалась.

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Вишневый пирог

Вишневый пирог-решетка
Вишневый пирог-решетка
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 270 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

  • 300 г муки
  • 200 г сливочного масла
  • 100 мл ледяной воды
  • Щепотка соли
  • 2 ч.л. сока лимона
  • Для начинки:
  • 200 мл вишневого сока
  • 1 л консервированных вишен
  • 200 г сахара
  • 2 ст.л. крахмала
  • Корица – по вкусу
  • 1/4 ч.л. соли
  • 2 ч.л. лимонного сока
  • 2 ст.л. сливочного масла

Способ приготовления:

  1. Сливочное масло растереть с мукой и растереть руками в крошку. Добавьте ледяную воду, соль и сок лимона. Замесите тесто и отправьте в холодильник на полчаса.
  2. Налейте в сотейник вишневый сок, добавьте сахар, корицу и довести до кипения. В холодной воде размешать крахмал и залить в вишневый сок. Добавить лимонный сок и вишню без жидкости. Варить 2-3 минуты, в конце добавить сливочного масло. Поставить охлаждаться.
  3. Разделить тесто на две части, большую выложить в форму и сформировать корзинку. Выложить ягоды. Из остатков теста вырезать полоски и выложить их сверху в виде решетки.
  4. Отправить в разогретую до 200 ºС на 40 минут.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить вкусное печенье с вяленой вишней. "Сегодня" также писали, как приготовить шоколадный пирог с вишней.

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Источник: Сегодня
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