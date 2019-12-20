Как испечь вишневый пирог: пошаговый рецепт с видео от Григория Германа
Рецепт сладкого пирога с консервированной вишней
Ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Григорий Герман показал, как приготовить бабушкин вишневый пирог. Он также поделился советом, как сделать так, чтобы начинка не растекалась.
Читайте также:Как испечь простой пирог с замороженной вишней
Вишневый пирог
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 270 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для теста:
- 300 г муки
- 200 г сливочного масла
- 100 мл ледяной воды
- Щепотка соли
- 2 ч.л. сока лимона
- Для начинки:
- 200 мл вишневого сока
- 1 л консервированных вишен
- 200 г сахара
- 2 ст.л. крахмала
- Корица – по вкусу
- 1/4 ч.л. соли
- 2 ч.л. лимонного сока
- 2 ст.л. сливочного масла
Способ приготовления:
- Сливочное масло растереть с мукой и растереть руками в крошку. Добавьте ледяную воду, соль и сок лимона. Замесите тесто и отправьте в холодильник на полчаса.
- Налейте в сотейник вишневый сок, добавьте сахар, корицу и довести до кипения. В холодной воде размешать крахмал и залить в вишневый сок. Добавить лимонный сок и вишню без жидкости. Варить 2-3 минуты, в конце добавить сливочного масло. Поставить охлаждаться.
- Разделить тесто на две части, большую выложить в форму и сформировать корзинку. Выложить ягоды. Из остатков теста вырезать полоски и выложить их сверху в виде решетки.
- Отправить в разогретую до 200 ºС на 40 минут.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить вкусное печенье с вяленой вишней. "Сегодня" также писали, как приготовить шоколадный пирог с вишней.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.
Еще несколько материалов по теме:Как приготовить салат "Гранатовый браслет" на Новый год Венский пирог с вишней: рецепт от Юлии Высоцкой Как испечь быстрое печенье на сметане Как сделать горячий клюквенный пунш
Источник: Сегодня