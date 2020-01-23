Как испечь вишневый пирог со штрейзелем

Рецепт сладкого пирога с ягодной начинкой и хрустящей крошкой

Пирог с вишней и штрейзелем Фото: Depositphotos

Потрясающее сочетание мягкого теста, сочной ягодной начинки и хрустящей корочки из штрейзеля придают этому вишневому пирогу неповторимый вкус. Ягоды можно использовать свежие, замороженные или консервированные. Главное – удалить косточки.

Смотрите видео, как приготовить закрытый вишневый пирог:

Вишневый пирог со штрейзелем

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

279 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

200 г муки

125 г творога 9%

3 ст.л. молока

1 яйцо

60 г сахара

Соль

Для штрейзеля:

100 г муки

30-50 г сливочного масла, растопленного

50 г сахара

Соль

Для начинки:

200 г вишни

1,5 ст.л. крахмала

1 ст.л. сахара

100 мл вишневого сока

Способ приготовления:

Муку смешать с творогом, добавить яйцо, соль и сахар. Начать замешивать тесто, по столовой ложке добавляя молоко. Собрать тесто в шар и убрать в холодильник примерно на час. Затем раскатать тесто и распределить по противню. Приготовить штрейзель. Смешать муку с сахаром и солью. Влить теплое сливочное масло и перемешать до получения крошки. Крахмал растворить в небольшом количестве холодного вишневого сока. Вишню положить в сотейник, влить оставшийся вишневый сок, добавить сахар и корицу. Поставить на небольшой огонь. Добавить в сотейник крахмал, довести до кипения, подержать пару минут и снять с огня. Дать остыть. Распределить вишневую смесь по тесту. Посыпать крошкой и выпекать при 200 ºС около 30 минут (до золотистого цвета).

Полезный совет

Будьте осторожны, используя свежую вишню и другие ягоды, в которых много сока. Их желательно смешать с ложкой крахмала.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить вкусное печенье с вяленой вишней. "Сегодня" также писали, как приготовить шоколадный пирог с вишней.

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