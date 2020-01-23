Как испечь вишневый пирог со штрейзелем
Рецепт сладкого пирога с ягодной начинкой и хрустящей крошкой
Потрясающее сочетание мягкого теста, сочной ягодной начинки и хрустящей корочки из штрейзеля придают этому вишневому пирогу неповторимый вкус. Ягоды можно использовать свежие, замороженные или консервированные. Главное – удалить косточки.
Смотрите видео, как приготовить закрытый вишневый пирог:
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Вишневый пирог со штрейзелем
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 279 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для теста:
- 200 г муки
- 125 г творога 9%
- 3 ст.л. молока
- 1 яйцо
- 60 г сахара
- Соль
Для штрейзеля:
- 100 г муки
- 30-50 г сливочного масла, растопленного
- 50 г сахара
- Соль
Для начинки:
- 200 г вишни
- 1,5 ст.л. крахмала
- 1 ст.л. сахара
- 100 мл вишневого сока
Способ приготовления:
- Муку смешать с творогом, добавить яйцо, соль и сахар. Начать замешивать тесто, по столовой ложке добавляя молоко. Собрать тесто в шар и убрать в холодильник примерно на час.
- Затем раскатать тесто и распределить по противню.
- Приготовить штрейзель. Смешать муку с сахаром и солью. Влить теплое сливочное масло и перемешать до получения крошки.
- Крахмал растворить в небольшом количестве холодного вишневого сока.
- Вишню положить в сотейник, влить оставшийся вишневый сок, добавить сахар и корицу. Поставить на небольшой огонь.
- Добавить в сотейник крахмал, довести до кипения, подержать пару минут и снять с огня. Дать остыть.
- Распределить вишневую смесь по тесту. Посыпать крошкой и выпекать при 200 ºС около 30 минут (до золотистого цвета).
Полезный совет
Будьте осторожны, используя свежую вишню и другие ягоды, в которых много сока. Их желательно смешать с ложкой крахмала.
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