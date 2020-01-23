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Как испечь вишневый пирог со штрейзелем

Рецепт сладкого пирога с ягодной начинкой и хрустящей крошкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:54
Пирог с вишней и штрейзелем
Пирог с вишней и штрейзелем
Фото: Depositphotos

Потрясающее сочетание мягкого теста, сочной ягодной начинки и хрустящей корочки из штрейзеля придают этому вишневому пирогу неповторимый вкус. Ягоды можно использовать свежие, замороженные или консервированные. Главное – удалить косточки.

Смотрите видео, как приготовить закрытый вишневый пирог:

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Вишневый пирог со штрейзелем

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 279 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

  • 200 г муки
  • 125 г творога 9%
  • 3 ст.л. молока
  • 1 яйцо
  • 60 г сахара
  • Соль

Для штрейзеля:

  • 100 г муки
  • 30-50 г сливочного масла, растопленного
  • 50 г сахара
  • Соль

Для начинки:

  • 200 г вишни
  • 1,5 ст.л. крахмала
  • 1 ст.л. сахара
  • 100 мл вишневого сока

Способ приготовления:

  1. Муку смешать с творогом, добавить яйцо, соль и сахар. Начать замешивать тесто, по столовой ложке добавляя молоко. Собрать тесто в шар и убрать в холодильник примерно на час.
  2. Затем раскатать тесто и распределить по противню.
  3. Приготовить штрейзель. Смешать муку с сахаром и солью. Влить теплое сливочное масло и перемешать до получения крошки.
  4. Крахмал растворить в небольшом количестве холодного вишневого сока.
  5. Вишню положить в сотейник, влить оставшийся вишневый сок, добавить сахар и корицу. Поставить на небольшой огонь.
  6. Добавить в сотейник крахмал, довести до кипения, подержать пару минут и снять с огня. Дать остыть.
  7. Распределить вишневую смесь по тесту. Посыпать крошкой и выпекать при 200 ºС около 30 минут (до золотистого цвета).

Полезный совет

Будьте осторожны, используя свежую вишню и другие ягоды, в которых много сока. Их желательно смешать с ложкой крахмала.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить вкусное печенье с вяленой вишней. "Сегодня" также писали, как приготовить шоколадный пирог с вишней.

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Источник: Сегодня
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