Как испечь вкусный домашний пирог с яблоками

Быстрый яблочный пирог в духовке

Яблочный пирог в духовке Фото: Depositphotos

Такой пирог с яблоками готовится из доступных продуктов и требует не слишком много усилий, но получаются потрясающе вкусным. Это самая лучшая выпечка, которую можно приготовить для домашних.

Смотрите видео, как выбрать яблоки:

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Быстрый яблочный пирог

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

191 ккал на 100 г

Ингредиенты:

3 яйца

0,5 ч. л. соды

1 стакан сахара

1 стакан муки

3–4 яблока

1 ст. л. сметаны

Сливочное масло и сухари – для обсыпки формы

Способ приготовления:

Форму для выпечки смазать маргарином и обсыпать сухарями. Выложить сверху яблоки, нарезанные дольками. Взбить миксером яйца, сахар и сметану в пышный светлый крем. Добавить просеянную муку с содой, перемешать. Залить яблоки получившимся тестом. В разогретую до 180 ºС духовку поставить пирог, выпекать 20 минут до образования корочки, а потом снизить температуру до 150 ºС и подержать еще 15 минут.

Как подавать пирог

Посыпать яблочный пирог сахарной пудрой. Подавать теплым или холодным, по желанию дополнив мороженым, взбитыми сливками или заварным кремом.

Напомним, ранее мы писали, как испечь яблочный пирог с шоколадом и орехами. "Сегодня" также делились рецептом песочного пирога с яблоками.

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