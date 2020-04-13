Как испечь вкусный кулич в мультиварке: три проверенных рецепта

Рецепты куличей для мультиварки с фото

Вкусный кулич на Пасху можно приготовить не только в духовке, но и в мультиварке. Равномерный нагрев просто не позволит выпечке остаться сырой или подгореть. Единственное неудобство приготовления кулича в мультиварке – за один раз можно испечь только один пасхальный кекс.

В тесто можно будет добавить любые наполнители на свой вкус: изюм, курагу, орехи и цукаты. Глазурь тоже подойдет любая: белковая, желатиновая, шоколадная.

Кулич в мультиварке: классический рецепт с изюмом

Куличи простые в мультиварке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2.5 часа

Ингредиенты:

4 стакана муки

1 стакан молока

200 г сахара

200 г сливочного масла

4 яйца

15 г сухих дрожжей

100 г изюма

Щепотка соли

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Способ приготовления:

Взбейте яйца и соль в пышную пену. Сухие дрожжи смешайте с одним стаканом муки. Соедините яйца, муку с дрожжами, добавьте растопленное сливочное масло (не горячее) и сахар, перемешайте. Влейте в смесь молоко и постепенно введите муку. Замесите тесто. В полученное тесто вмешайте предварительно замоченный изюм и равномерно распределите. Выложите тесто в мультиварку в режим подогрева на полчаса. Затем готовьте в режиме "Выпечка" около полутора часов. Готовность проверьте зубочисткой. Готовый пасхальный кулич, вынутый из мультиварки, можно украсить цветной посыпкой или кремом.

Смотрите видео, как испечь кулич по рецепту Григория Германа:

Кулич без дрожжей в мультиварке

Кулич в мультиварке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

400 г муки

130 г сахара

Щепотка соли

10 г разрыхлителя

Щепотка корицы

4 яйца

130 г сливочного масла

100 г изюма

1 г ванилина

Цедра половины лимона

Способ приготовления:

Сливочное масло заранее размягчите при комнатной температуре. Взбейте его с сахаром и ванилином. Добавьте по одному яйца, каждый раз тщательно взбивая массу. Затем добавьте муку и разрыхлитель. Должно получиться достаточно густое и вязкое тесто. Если тесто получилось очень густое, можно добавить немного молока или сметаны. В конце добавьте промытый и распаренный изюм, корицу и цедру лимона. Перемешайте все еще раз и переложите тесто в смазанную маслом чашу мультиварки. Дно и бока предварительно присыпьте мукой или манкой. Выпекайте в режиме "Выпечка" 1 час. После звукового сигнала откройте крышку и оставьте кулич до полного остывания. Затем извлеките его при помощи контейнера для варки на пару. По желанию украсьте кулич белковой глазурью и посыпкой или миндальными лепестками.

Вкусный кулич в мультиварке

Кулич на Пасху: рецепт с фото Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

350 г муки

100 мл молока

50 г сливочного масла

2 яйца

1 желток

80 г сахара

1 пакетик ванильного сахара

2 ч.л. быстродействующих дрожжей

1 щепотка соли

1/3 ч.л. корицы

1/3 ч.л. имбиря

Цедра половины лимона

80 г цукатов

1 белок

Щепотка соли

1 ч.л. лимонного сока

40 г сахарной пудры

Кондитерские украшения

Способ приготовления:

Просейте муку в чашу кухонного комбайна. Добавьте к ней молоко, размягченное сливочное масло, яйца, желток, сахар, ванилин, дрожжи, соль, корицу, имбирь, лимонную цедру и замесите тесто. Положите его в чашу, закройте пленкой и оставьте в теплом месте на 40 минут. Цукаты обваляйте в муке. В подошедшее тесто всыпьте цукаты и хорошо вымесите, чтобы цукаты распределились по всему тесту. Сверните тесто в шар и положите в чашу мультиварки. Включите программу "Йогурт" на 5 минут, чтобы чаша прогрелась, отключите ее и оставьте кулич расстаиваться, не открывая крышку, на 30 минут. Включите программу "Выпечка" и после ее завершения оставьте кулич на подогреве 15 минут. Затем отключите "Подогрев" и дайте куличу остыть. Переверните его на решетку и накройте полотенцем. Белок взбейте с щепоткой соли в пышную пену. Добавьте лимонный сок и сахарную пудру. Украсьте верх кулича. Сверху посыпьте кондитерскими украшениями.

Напомним, ранее мы писали, что принято святить на Пасху. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами вкусных пасхальных салатов.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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