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Как испечь вкусный кулич в мультиварке: три проверенных рецепта

Рецепты куличей для мультиварки с фото

Ирина Павлина
Сегодня, 14:20

Вкусный кулич на Пасху можно приготовить не только в духовке, но и в мультиварке. Равномерный нагрев просто не позволит выпечке остаться сырой или подгореть. Единственное неудобство приготовления кулича в мультиварке – за один раз можно испечь только один пасхальный кекс.

В тесто можно будет добавить любые наполнители на свой вкус: изюм, курагу, орехи и цукаты. Глазурь тоже подойдет любая: белковая, желатиновая, шоколадная.

Кулич в мультиварке: классический рецепт с изюмом

Куличи простые в мультиварке
Куличи простые в мультиварке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2.5 часа

Ингредиенты:

  • 4 стакана муки
  • 1 стакан молока
  • 200 г сахара
  • 200 г сливочного масла
  • 4 яйца
  • 15 г сухих дрожжей
  • 100 г изюма
  • Щепотка соли

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Способ приготовления:

  1. Взбейте яйца и соль в пышную пену.
  2. Сухие дрожжи смешайте с одним стаканом муки.
  3. Соедините яйца, муку с дрожжами, добавьте растопленное сливочное масло (не горячее) и сахар, перемешайте.
  4. Влейте в смесь молоко и постепенно введите муку. Замесите тесто.
  5. В полученное тесто вмешайте предварительно замоченный изюм и равномерно распределите.
  6. Выложите тесто в мультиварку в режим подогрева на полчаса. Затем готовьте в режиме "Выпечка" около полутора часов. Готовность проверьте зубочисткой.
  7. Готовый пасхальный кулич, вынутый из мультиварки, можно украсить цветной посыпкой или кремом.

Смотрите видео, как испечь кулич по рецепту Григория Германа:

Кулич без дрожжей в мультиварке

Кулич в мультиварке
Кулич в мультиварке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 400 г муки
  • 130 г сахара
  • Щепотка соли
  • 10 г разрыхлителя
  • Щепотка корицы
  • 4 яйца
  • 130 г сливочного масла
  • 100 г изюма
  • 1 г ванилина
  • Цедра половины лимона

Способ приготовления:

  1. Сливочное масло заранее размягчите при комнатной температуре. Взбейте его с сахаром и ванилином.
  2. Добавьте по одному яйца, каждый раз тщательно взбивая массу. Затем добавьте муку и разрыхлитель. Должно получиться достаточно густое и вязкое тесто. Если тесто получилось очень густое, можно добавить немного молока или сметаны.
  3. В конце добавьте промытый и распаренный изюм, корицу и цедру лимона. Перемешайте все еще раз и переложите тесто в смазанную маслом чашу мультиварки. Дно и бока предварительно присыпьте мукой или манкой. Выпекайте в режиме "Выпечка" 1 час. После звукового сигнала откройте крышку и оставьте кулич до полного остывания.
  4. Затем извлеките его при помощи контейнера для варки на пару. По желанию украсьте кулич белковой глазурью и посыпкой или миндальными лепестками.

Вкусный кулич в мультиварке

Кулич на Пасху: рецепт с фото
Кулич на Пасху: рецепт с фото
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 350 г муки
  • 100 мл молока
  • 50 г сливочного масла
  • 2 яйца
  • 1 желток
  • 80 г сахара
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • 2 ч.л. быстродействующих дрожжей
  • 1 щепотка соли
  • 1/3 ч.л. корицы
  • 1/3 ч.л. имбиря
  • Цедра половины лимона
  • 80 г цукатов
  • 1 белок
  • Щепотка соли
  • 1 ч.л. лимонного сока
  • 40 г сахарной пудры
  • Кондитерские украшения

Способ приготовления:

  1. Просейте муку в чашу кухонного комбайна. Добавьте к ней молоко, размягченное сливочное масло, яйца, желток, сахар, ванилин, дрожжи, соль, корицу, имбирь, лимонную цедру и замесите тесто.
  2. Положите его в чашу, закройте пленкой и оставьте в теплом месте на 40 минут.
  3. Цукаты обваляйте в муке. В подошедшее тесто всыпьте цукаты и хорошо вымесите, чтобы цукаты распределились по всему тесту.
  4. Сверните тесто в шар и положите в чашу мультиварки. Включите программу "Йогурт" на 5 минут, чтобы чаша прогрелась, отключите ее и оставьте кулич расстаиваться, не открывая крышку, на 30 минут.
  5. Включите программу "Выпечка" и после ее завершения оставьте кулич на подогреве 15 минут.
  6. Затем отключите "Подогрев" и дайте куличу остыть. Переверните его на решетку и накройте полотенцем.
  7. Белок взбейте с щепоткой соли в пышную пену. Добавьте лимонный сок и сахарную пудру. Украсьте верх кулича. Сверху посыпьте кондитерскими украшениями.

Напомним, ранее мы писали, что принято святить на Пасху. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами вкусных пасхальных салатов.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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Источник: Сегодня
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