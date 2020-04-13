Как испечь вкусный кулич в мультиварке: три проверенных рецепта
Рецепты куличей для мультиварки с фото
Вкусный кулич на Пасху можно приготовить не только в духовке, но и в мультиварке. Равномерный нагрев просто не позволит выпечке остаться сырой или подгореть. Единственное неудобство приготовления кулича в мультиварке – за один раз можно испечь только один пасхальный кекс.
В тесто можно будет добавить любые наполнители на свой вкус: изюм, курагу, орехи и цукаты. Глазурь тоже подойдет любая: белковая, желатиновая, шоколадная.
Время приготовления:
- 2.5 часа
Ингредиенты:
- 4 стакана муки
- 1 стакан молока
- 200 г сахара
- 200 г сливочного масла
- 4 яйца
- 15 г сухих дрожжей
- 100 г изюма
- Щепотка соли
Читайте также:Как испечь пышный бисквит в мультиварке
Способ приготовления:
- Взбейте яйца и соль в пышную пену.
- Сухие дрожжи смешайте с одним стаканом муки.
- Соедините яйца, муку с дрожжами, добавьте растопленное сливочное масло (не горячее) и сахар, перемешайте.
- Влейте в смесь молоко и постепенно введите муку. Замесите тесто.
- В полученное тесто вмешайте предварительно замоченный изюм и равномерно распределите.
- Выложите тесто в мультиварку в режим подогрева на полчаса. Затем готовьте в режиме "Выпечка" около полутора часов. Готовность проверьте зубочисткой.
- Готовый пасхальный кулич, вынутый из мультиварки, можно украсить цветной посыпкой или кремом.
Смотрите видео, как испечь кулич по рецепту Григория Германа:
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 400 г муки
- 130 г сахара
- Щепотка соли
- 10 г разрыхлителя
- Щепотка корицы
- 4 яйца
- 130 г сливочного масла
- 100 г изюма
- 1 г ванилина
- Цедра половины лимона
Способ приготовления:
- Сливочное масло заранее размягчите при комнатной температуре. Взбейте его с сахаром и ванилином.
- Добавьте по одному яйца, каждый раз тщательно взбивая массу. Затем добавьте муку и разрыхлитель. Должно получиться достаточно густое и вязкое тесто. Если тесто получилось очень густое, можно добавить немного молока или сметаны.
- В конце добавьте промытый и распаренный изюм, корицу и цедру лимона. Перемешайте все еще раз и переложите тесто в смазанную маслом чашу мультиварки. Дно и бока предварительно присыпьте мукой или манкой. Выпекайте в режиме "Выпечка" 1 час. После звукового сигнала откройте крышку и оставьте кулич до полного остывания.
- Затем извлеките его при помощи контейнера для варки на пару. По желанию украсьте кулич белковой глазурью и посыпкой или миндальными лепестками.
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 350 г муки
- 100 мл молока
- 50 г сливочного масла
- 2 яйца
- 1 желток
- 80 г сахара
- 1 пакетик ванильного сахара
- 2 ч.л. быстродействующих дрожжей
- 1 щепотка соли
- 1/3 ч.л. корицы
- 1/3 ч.л. имбиря
- Цедра половины лимона
- 80 г цукатов
- 1 белок
- Щепотка соли
- 1 ч.л. лимонного сока
- 40 г сахарной пудры
- Кондитерские украшения
Способ приготовления:
- Просейте муку в чашу кухонного комбайна. Добавьте к ней молоко, размягченное сливочное масло, яйца, желток, сахар, ванилин, дрожжи, соль, корицу, имбирь, лимонную цедру и замесите тесто.
- Положите его в чашу, закройте пленкой и оставьте в теплом месте на 40 минут.
- Цукаты обваляйте в муке. В подошедшее тесто всыпьте цукаты и хорошо вымесите, чтобы цукаты распределились по всему тесту.
- Сверните тесто в шар и положите в чашу мультиварки. Включите программу "Йогурт" на 5 минут, чтобы чаша прогрелась, отключите ее и оставьте кулич расстаиваться, не открывая крышку, на 30 минут.
- Включите программу "Выпечка" и после ее завершения оставьте кулич на подогреве 15 минут.
- Затем отключите "Подогрев" и дайте куличу остыть. Переверните его на решетку и накройте полотенцем.
- Белок взбейте с щепоткой соли в пышную пену. Добавьте лимонный сок и сахарную пудру. Украсьте верх кулича. Сверху посыпьте кондитерскими украшениями.
Напомним, ранее мы писали, что принято святить на Пасху. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами вкусных пасхальных салатов.
Все подробности в спецтеме Пасха-2020
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное