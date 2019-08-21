Как испечь вкусный пирог с яблоками, грушами и орехами
Рецепт фруктового пирога в духовке
Хотите приготовить вкусный яблочный пирог к чаю? Мы предлагаем вам простой рецепт с добавлением груш и грецких орехов.
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Чтобы тесто не размокло при выпечке, выбирайте спелые, но не слишком сочные фрукты. А грецкие орехи в рецепте можно заменить миндалем или фундуком.
Пирог с яблоками, грушами и грецкими орехами
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 3 сладких яблока
- 3 спелые и твердые груши
- 2 яйца
- 125 мл молока
- 4-5 ст. л. ванильного сахара
- 2 ст. л. оливкового масла
- 150 г муки
- 1 пакетик разрыхлителя
- 1 щепотка соли
- 1 горсть очищенных орехов
- 1 ст. л. сахара
Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 200 С.
- Разрезать яблоки на четвертинки, срезать кожуру, удалить сердцевину и нарезать тонкими ломтиками. Сделать то же самое с грушами.
- Слегка подсушить в духовке орехи и порубить их ножом.
- Приготовить тесто: взбить яйца с ванильным сахаром и солью, влить молоко и масло. Добавить просеянную с разрыхлителем муку и размешать. Тесто не должно быть слишком жидким, примерно как сметана.
- Взять форму для запекания 30х40, смазать маслом и посыпать мукой. Налить на дно немного теста и выложить половину ломтиков фруктов. Полить половиной оставшегося теста и выложить еще один слой фруктов. Покрыть их остатками теста, затем посыпать нарубленными орехами, смешанными с ложкой сахара.
- Выпекать примерно 30-40 минут, пока пирог не станет золотистым. Охладить в форме.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить грушевое варенье. "Сегодня" также делились рецептом перевернутого грушевого пирога.
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Источник: Сегодня