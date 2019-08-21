Как испечь вкусный пирог с яблоками, грушами и орехами

Рецепт фруктового пирога в духовке

Фруктовый пирог с орехами Фото: Depositphotos

Хотите приготовить вкусный яблочный пирог к чаю? Мы предлагаем вам простой рецепт с добавлением груш и грецких орехов.

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Чтобы тесто не размокло при выпечке, выбирайте спелые, но не слишком сочные фрукты. А грецкие орехи в рецепте можно заменить миндалем или фундуком.

Пирог с яблоками, грушами и грецкими орехами

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

3 сладких яблока

3 спелые и твердые груши

2 яйца

125 мл молока

4-5 ст. л. ванильного сахара

2 ст. л. оливкового масла

150 г муки

1 пакетик разрыхлителя

1 щепотка соли

1 горсть очищенных орехов

1 ст. л. сахара

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 200 С. Разрезать яблоки на четвертинки, срезать кожуру, удалить сердцевину и нарезать тонкими ломтиками. Сделать то же самое с грушами. Слегка подсушить в духовке орехи и порубить их ножом. Приготовить тесто: взбить яйца с ванильным сахаром и солью, влить молоко и масло. Добавить просеянную с разрыхлителем муку и размешать. Тесто не должно быть слишком жидким, примерно как сметана. Взять форму для запекания 30х40, смазать маслом и посыпать мукой. Налить на дно немного теста и выложить половину ломтиков фруктов. Полить половиной оставшегося теста и выложить еще один слой фруктов. Покрыть их остатками теста, затем посыпать нарубленными орехами, смешанными с ложкой сахара. Выпекать примерно 30-40 минут, пока пирог не станет золотистым. Охладить в форме.

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