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Как испечь вкусный пирог с яблоками, грушами и орехами

Рецепт фруктового пирога в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:18
Фруктовый пирог с орехами
Фруктовый пирог с орехами
Фото: Depositphotos

Хотите приготовить вкусный яблочный пирог к чаю? Мы предлагаем вам простой рецепт с добавлением груш и грецких орехов.

Смотрите видео, как приготовить немецкий яблочный панкейк с корицей:

Чтобы тесто не размокло при выпечке, выбирайте спелые, но не слишком сочные фрукты. А грецкие орехи в рецепте можно заменить миндалем или фундуком.

Пирог с яблоками, грушами и грецкими орехами

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 3 сладких яблока
  • 3 спелые и твердые груши
  • 2 яйца
  • 125 мл молока
  • 4-5 ст. л. ванильного сахара
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 150 г муки
  • 1 пакетик разрыхлителя
  • 1 щепотка соли
  • 1 горсть очищенных орехов
  • 1 ст. л. сахара

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Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 200 С.
  2. Разрезать яблоки на четвертинки, срезать кожуру, удалить сердцевину и нарезать тонкими ломтиками. Сделать то же самое с грушами.
  3. Слегка подсушить в духовке орехи и порубить их ножом.
  4. Приготовить тесто: взбить яйца с ванильным сахаром и солью, влить молоко и масло. Добавить просеянную с разрыхлителем муку и размешать. Тесто не должно быть слишком жидким, примерно как сметана.
  5.  Взять форму для запекания 30х40, смазать маслом и посыпать мукой. Налить на дно немного теста и выложить половину ломтиков фруктов. Полить половиной оставшегося теста и выложить еще один слой фруктов. Покрыть их остатками теста, затем посыпать нарубленными орехами, смешанными с ложкой сахара.
  6. Выпекать примерно 30-40 минут, пока пирог не станет золотистым. Охладить в форме.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить грушевое варенье. "Сегодня" также делились рецептом перевернутого грушевого пирога

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Источник: Сегодня
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