Как испечь вкусный яблочный пирог из слоеного теста
Рецепт пирога с яблоками и заварным кремом
Готовое слоеное тесто – отличная основа для домашних пирогов с яблоками. Перед выпечкой его нужно обязательно разморозить и раскатать.
Смотрите видео, как приготовить сладкий яблочный хлеб:
Вы можете использовать как пресное, так и дрожжевое слоеное тесто. Выбирайте вариант на свой вкус.
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Яблочный пирог с заварным кремом
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 235 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Тесто готовое слоеное – 250 г
- Яблоки антоновские – 3 шт.
- Сахар – 50 г
- Корица молотая – 1 ч.л.
- Масло сливочное – 2 ст.л.
Для заварного крема:
- Молоко 3,5% – 400 мл
- Желток яичный – 3 шт.
- Сахар – 150 г
- Мука – 35 г
- Стручок ванили – 1 шт.
- Масло сливочное – 1 ст.л.
Способ приготовления:
- Приготовьте заварной крем. Разотрите в миске сахар и желтки, добавьте муку и перемешайте. Вылейте молоко в кастрюлю. Стручок ванили разрежьте вдоль, выскребите семена, добавьте их вместе со стручком в молоко и доведите до кипения. Снимите с огня, оставьте на 15 минут и удалите стручок.
- Порциями влейте горячее молоко в яичную массу, постоянно помешивая. Поставьте кастрюлю на огонь и варите крем, помешивая, до загустения.
- Снимите крем с огня, добавьте сливочное масло и перемешайте. Накройте пищевой пленкой и дайте остыть
- Разморозьте слоеное тесто и слегка раскатайте его на посыпанной мукой поверхности. Переложите в прямоугольную форму для кекса так, чтобы края слегка свисали, обрежьте лишнее.
- Наколите тесто вилкой и выпекайте основу пирога 10 минут в предварительно разогретой до 180 °С духовке. Выньте из духовки и дайте остыть.
- Яблоки вымойте, разрежьте на половинки и удалите семена. Нарежьте тонкими ломтиками, выложите миску, посыпьте сахаром и корицей.
- На основу пирога вылейте заварной крем так, чтобы он занял 3/4 формы. На крем выложите половинки яблок кожурой вверх, красивыми рядами, слегка вдавливая в крем. Залейте остатками крема.
- Выпекайте яблочный пирог 20‒25 минут в разогретой до 180 °С духовке.
- Яблочный пирог подавайте холодным, это отличное дополнение к чаю или кофе.
Полезный совет
Для пирога выбирайте твердые яблоки с кислым или кисло- сладким вкусом.
Напомним, ранее мы писали, как испечь яблочный пирог с шоколадом и орехами. "Сегодня" также делились рецептом песочного пирога с яблоками.
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Источник: Сегодня