Как испечь вкусный яблочный пирог из слоеного теста

Рецепт пирога с яблоками и заварным кремом

Слоеный пирог с яблоками Фото: Pinterest

Готовое слоеное тесто – отличная основа для домашних пирогов с яблоками. Перед выпечкой его нужно обязательно разморозить и раскатать.

Смотрите видео, как приготовить сладкий яблочный хлеб:

Вы можете использовать как пресное, так и дрожжевое слоеное тесто. Выбирайте вариант на свой вкус.

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Яблочный пирог с заварным кремом

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

235 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Тесто готовое слоеное – 250 г

Яблоки антоновские – 3 шт.

Сахар – 50 г

Корица молотая – 1 ч.л.

Масло сливочное – 2 ст.л.

Для заварного крема:

Молоко 3,5% – 400 мл

Желток яичный – 3 шт.

Сахар – 150 г

Мука – 35 г

Стручок ванили – 1 шт.

Масло сливочное – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Приготовьте заварной крем. Разотрите в миске сахар и желтки, добавьте муку и перемешайте. Вылейте молоко в кастрюлю. Стручок ванили разрежьте вдоль, выскребите семена, добавьте их вместе со стручком в молоко и доведите до кипения. Снимите с огня, оставьте на 15 минут и удалите стручок. Порциями влейте горячее молоко в яичную массу, постоянно помешивая. Поставьте кастрюлю на огонь и варите крем, помешивая, до загустения. Снимите крем с огня, добавьте сливочное масло и перемешайте. Накройте пищевой пленкой и дайте остыть Разморозьте слоеное тесто и слегка раскатайте его на посыпанной мукой поверхности. Переложите в прямоугольную форму для кекса так, чтобы края слегка свисали, обрежьте лишнее. Наколите тесто вилкой и выпекайте основу пирога 10 минут в предварительно разогретой до 180 °С духовке. Выньте из духовки и дайте остыть. Яблоки вымойте, разрежьте на половинки и удалите семена. Нарежьте тонкими ломтиками, выложите миску, посыпьте сахаром и корицей. На основу пирога вылейте заварной крем так, чтобы он занял 3/4 формы. На крем выложите половинки яблок кожурой вверх, красивыми рядами, слегка вдавливая в крем. Залейте остатками крема. Выпекайте яблочный пирог 20‒25 минут в разогретой до 180 °С духовке. Яблочный пирог подавайте холодным, это отличное дополнение к чаю или кофе.

Полезный совет

Для пирога выбирайте твердые яблоки с кислым или кисло- сладким вкусом.

Напомним, ранее мы писали, как испечь яблочный пирог с шоколадом и орехами. "Сегодня" также делились рецептом песочного пирога с яблоками.

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