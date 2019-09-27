Как испечь яблочный пирог "Невидимый": классический рецепт

Яблочный пирог "Невидимый" тает во рту

Яблочный пирог "Невидимый" Фото: Pinterest

Этот яблочный пирог получил свое название благодаря тому, что основная масса десерта — это тончайшие яблочные дольки, а самого теста в нем практически не видно.

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"Невидимый" яблочный пирог вкуснее всего в охлажденном виде, поэтому наберитесь терпения и дайте ему как следует остыть в холодильнике.

"Невидимый" яблочный пирог

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

206 ккал на 100 г

Ингредиенты:

60 г муки

50-70 г сахара

2 яйца

10-15 г разрыхлителя

90 мл молока

1 ст.л. коньяка или рома

1 ч.л. экстракта ванили

2 ст.л. растительного масла

3 крупных яблока

Для заливки:

1 яйцо

50-80 г сахара

2 ст.л. растопленного сливочного масла

3 ст.л. миндальных лепестков

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Способ приготовления:

Смешать муку, разрыхлитель и сахар. Отдельно взбить яйца и влить в сухую смесь. Добавить молоко и размешать. Добавить ванильный экстракт, коньяк и растительное масло. Перемешать венчиком. Яблоки очистить от кожицы и семян, нарезать тонкими пластинками. Фрукты выложить в тесто, перемешать. Форму застелить бумагой для выпечки. Вылить тесто, разровнять яблоки сверху. Выпекать в предварительно разогретой до 200 º С духовке около 25-30 минут, до золотистого цвета. Для заливки взбить яйца с сахаром до пены, добавить сливочное масло и перемешать. Заливку вылить на горячий пирог, щедро посыпать миндальными лепестками и снова отправить в духовку на 10-15 минут, чтобы она подрумянилась. Готовый яблочный пирог остудить в форме. Затем поставить на ночь в холодильник, чтобы он хорошо остыл.

Как выбрать яблоки для пирога

Лучшим сортом яблок для использования в кулинарии считается Антоновка. Эти крупные светло-зеленые яблоки имеют сильный аромат, кислый вкус и плотную мякоть. К сожалению, Антоновку можно купить далеко не везде, но для яблочных пирогов подойдут и другие сорта яблок, например Симиренко или Гренни Смит.

Следует только учитывать, что кожица у этих зеленых яблок с кислым вкусом довольно толстая, поэтому для приготовления начинки лучше использовать очищенные плоды. Для приготовления выпечки подойдут также сорта Слава Победителям, Коричные и Джонаголд.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить яблочный пирог с безе. "Сегодня" также делились рецептом "Магического" пирога, который сам разделяется на три слоя.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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