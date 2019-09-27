Как испечь яблочный пирог "Невидимый": классический рецепт
Яблочный пирог "Невидимый" тает во рту
Этот яблочный пирог получил свое название благодаря тому, что основная масса десерта — это тончайшие яблочные дольки, а самого теста в нем практически не видно.
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"Невидимый" яблочный пирог вкуснее всего в охлажденном виде, поэтому наберитесь терпения и дайте ему как следует остыть в холодильнике.
"Невидимый" яблочный пирог
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 206 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 60 г муки
- 50-70 г сахара
- 2 яйца
- 10-15 г разрыхлителя
- 90 мл молока
- 1 ст.л. коньяка или рома
- 1 ч.л. экстракта ванили
- 2 ст.л. растительного масла
- 3 крупных яблока
Для заливки:
- 1 яйцо
- 50-80 г сахара
- 2 ст.л. растопленного сливочного масла
- 3 ст.л. миндальных лепестков
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Способ приготовления:
- Смешать муку, разрыхлитель и сахар. Отдельно взбить яйца и влить в сухую смесь.
- Добавить молоко и размешать.
- Добавить ванильный экстракт, коньяк и растительное масло. Перемешать венчиком.
- Яблоки очистить от кожицы и семян, нарезать тонкими пластинками.
- Фрукты выложить в тесто, перемешать.
- Форму застелить бумагой для выпечки. Вылить тесто, разровнять яблоки сверху. Выпекать в предварительно разогретой до 200 º С духовке около 25-30 минут, до золотистого цвета.
- Для заливки взбить яйца с сахаром до пены, добавить сливочное масло и перемешать. Заливку вылить на горячий пирог, щедро посыпать миндальными лепестками и снова отправить в духовку на 10-15 минут, чтобы она подрумянилась.
- Готовый яблочный пирог остудить в форме. Затем поставить на ночь в холодильник, чтобы он хорошо остыл.
Как выбрать яблоки для пирога
Лучшим сортом яблок для использования в кулинарии считается Антоновка. Эти крупные светло-зеленые яблоки имеют сильный аромат, кислый вкус и плотную мякоть. К сожалению, Антоновку можно купить далеко не везде, но для яблочных пирогов подойдут и другие сорта яблок, например Симиренко или Гренни Смит.
Следует только учитывать, что кожица у этих зеленых яблок с кислым вкусом довольно толстая, поэтому для приготовления начинки лучше использовать очищенные плоды. Для приготовления выпечки подойдут также сорта Слава Победителям, Коричные и Джонаголд.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить яблочный пирог с безе. "Сегодня" также делились рецептом "Магического" пирога, который сам разделяется на три слоя.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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