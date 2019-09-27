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Как испечь яблочный пирог "Невидимый": классический рецепт

Яблочный пирог "Невидимый" тает во рту

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:20
Яблочный пирог "Невидимый"
Яблочный пирог "Невидимый"
Фото: Pinterest

Этот яблочный пирог получил свое название благодаря тому, что основная масса десерта — это тончайшие яблочные дольки, а самого теста в нем практически не видно.

Смотрите видео, как приготовить тарт Татен с яблоками:

"Невидимый" яблочный пирог вкуснее всего в охлажденном виде, поэтому наберитесь терпения и дайте ему как следует остыть в холодильнике.

"Невидимый" яблочный пирог

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 206 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 60 г муки
  • 50-70 г сахара
  • 2 яйца
  • 10-15 г разрыхлителя
  • 90 мл молока
  • 1 ст.л. коньяка или рома
  • 1 ч.л. экстракта ванили
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 3 крупных яблока

Для заливки:

  • 1 яйцо
  • 50-80 г сахара
  • 2 ст.л. растопленного сливочного масла
  • 3 ст.л. миндальных лепестков

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Способ приготовления:

  1. Смешать муку, разрыхлитель и сахар. Отдельно взбить яйца и влить в сухую смесь.
  2. Добавить молоко и размешать.
  3. Добавить ванильный экстракт, коньяк и растительное масло. Перемешать венчиком.
  4. Яблоки очистить от кожицы и семян, нарезать тонкими пластинками.
  5. Фрукты выложить в тесто, перемешать.
  6. Форму застелить бумагой для выпечки. Вылить тесто, разровнять яблоки сверху. Выпекать в предварительно разогретой до 200 º С духовке около 25-30 минут, до золотистого цвета.
  7. Для заливки взбить яйца с сахаром до пены, добавить сливочное масло и перемешать. Заливку вылить на горячий пирог, щедро посыпать миндальными лепестками и снова отправить в духовку на 10-15 минут, чтобы она подрумянилась.
  8. Готовый яблочный пирог остудить в форме. Затем поставить на ночь в холодильник, чтобы он хорошо остыл.

Как выбрать яблоки для пирога

Лучшим сортом яблок для использования в кулинарии считается Антоновка. Эти крупные светло-зеленые яблоки имеют сильный аромат, кислый вкус и плотную мякоть. К сожалению, Антоновку можно купить далеко не везде, но для яблочных пирогов подойдут и другие сорта яблок, например Симиренко или Гренни Смит.

Следует только учитывать, что кожица у этих зеленых яблок с кислым вкусом довольно толстая, поэтому для приготовления начинки лучше использовать очищенные плоды. Для приготовления выпечки подойдут также сорта Слава Победителям, Коричные и Джонаголд.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить яблочный пирог с безе. "Сегодня" также делились рецептом "Магического" пирога, который сам разделяется на три слоя.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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