Как испечь яблочный пирог с безе
Взбитые белки можно посыпать колотыми орехами
Рецептов яблочных пирогов очень много. Это и шарлотки, и тарты, и насыпные пироги, а также крамбли и флонярды.
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Мы рекомендуем испечь пирог из песочного песочного теста с яблоками и взбитыми белками. Он не слишком сложен в приготовлении, но результат вас обязательно порадует.
Яблочный пирог с безе
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 500 г муки
- 250 г сахара
- 150 г сливочного масла
- 2 яйца
- 2 ст.л. сметаны (можно взять простоквашу или йогурт)
- 1 ч.л. с горкой разрыхлителя
- 1 пакетик ванильного сахара
- 1 щепотка соли
- Цедра и сок половины лимона
- 4–5 кислых яблок
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Способ приготовления:
- Желтки растереть добела с 200 г сахара и щепоткой соли, добавить масло комнатной температуры, взбить.
- Добавить муку с разрыхлителем, ванильный сахар, цедру, сметану или простоквашу и быстро все перемешать. Тесто должно получиться не однородным, а рассыпчатым.
- Распределить тесто по смазанному маслом или застеленному пергаментом противню (30х40 см), сформировав невысокий бортик. Плотно прижимать не нужно.
- Яблоки очистить от кожуры и сердцевины и нарезать тонкими ломтиками, выложить на тесто, сбрызнуть лимонным соком.
- Взбить белки до мягких пиков с оставшимися 50 г сахара, распределить тонким слоем поверх яблок.
- Духовку разогреть до 17 С. Выпекать пирог 40 минут. Белки довольно сильно подрумянятся, но так и должно быть.
- Вынуть пирог с яблоками из духовки, остудить на противне.
Секреты приготовления яблочного пирога
Идеальные яблоки дла этого пирога − антоновка. Если ее нет, добавьте в тесто для аромата цедру 1/2 лимона, а яблоки сбрызните лимонным соком.
Яблочный пирог с безе особенно вкусeн на следующий день.
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