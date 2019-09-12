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Как испечь яблочный пирог с безе

Взбитые белки можно посыпать колотыми орехами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:45
Пирог с яблоками и взбитыми белками
Пирог с яблоками и взбитыми белками
Фото: Depositphotos

Рецептов яблочных пирогов очень много. Это и шарлотки, и тарты, и насыпные пироги, а также крамбли и флонярды.

Смотрите видео, как приготовить немецкий яблочный панкейк:

Мы рекомендуем испечь пирог из песочного песочного теста с яблоками и взбитыми белками. Он не слишком сложен в приготовлении, но результат вас обязательно порадует.

Яблочный пирог с безе

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 500 г муки
  • 250 г сахара
  • 150 г сливочного масла
  • 2 яйца
  • 2 ст.л. сметаны (можно взять простоквашу или йогурт)
  • 1 ч.л. с горкой разрыхлителя
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • 1 щепотка соли
  • Цедра и сок половины лимона
  • 4–5 кислых яблок

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Способ приготовления:

  1. Желтки растереть добела с 200 г сахара и щепоткой соли, добавить масло комнатной температуры, взбить.
  2. Добавить муку с разрыхлителем, ванильный сахар, цедру, сметану или простоквашу и быстро все перемешать. Тесто должно получиться не однородным, а рассыпчатым.
  3. Распределить тесто по смазанному маслом или застеленному пергаментом противню (30х40 см), сформировав невысокий бортик. Плотно прижимать не нужно.
  4. Яблоки очистить от кожуры и сердцевины и нарезать тонкими ломтиками, выложить на тесто, сбрызнуть лимонным соком.
  5. Взбить белки до мягких пиков с оставшимися 50 г сахара, распределить тонким слоем поверх яблок.
  6. Духовку разогреть до 17 С. Выпекать пирог 40 минут. Белки довольно сильно подрумянятся, но так и должно быть.
  7. Вынуть пирог с яблоками из духовки, остудить на противне.

Секреты приготовления яблочного пирога

Идеальные яблоки дла этого пирога − антоновка. Если ее нет, добавьте в тесто для аромата цедру 1/2 лимона, а яблоки сбрызните лимонным соком.

Яблочный пирог с безе особенно вкусeн на следующий день.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить яблочные маффины.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: domashniy.ru
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