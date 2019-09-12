Как испечь яблочный пирог с безе

Взбитые белки можно посыпать колотыми орехами

Пирог с яблоками и взбитыми белками Фото: Depositphotos

Рецептов яблочных пирогов очень много. Это и шарлотки, и тарты, и насыпные пироги, а также крамбли и флонярды.

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Мы рекомендуем испечь пирог из песочного песочного теста с яблоками и взбитыми белками. Он не слишком сложен в приготовлении, но результат вас обязательно порадует.

Яблочный пирог с безе

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

500 г муки

250 г сахара

150 г сливочного масла

2 яйца

2 ст.л. сметаны (можно взять простоквашу или йогурт)

1 ч.л. с горкой разрыхлителя

1 пакетик ванильного сахара

1 щепотка соли

Цедра и сок половины лимона

4–5 кислых яблок

Способ приготовления:

Желтки растереть добела с 200 г сахара и щепоткой соли, добавить масло комнатной температуры, взбить. Добавить муку с разрыхлителем, ванильный сахар, цедру, сметану или простоквашу и быстро все перемешать. Тесто должно получиться не однородным, а рассыпчатым. Распределить тесто по смазанному маслом или застеленному пергаментом противню (30х40 см), сформировав невысокий бортик. Плотно прижимать не нужно. Яблоки очистить от кожуры и сердцевины и нарезать тонкими ломтиками, выложить на тесто, сбрызнуть лимонным соком. Взбить белки до мягких пиков с оставшимися 50 г сахара, распределить тонким слоем поверх яблок. Духовку разогреть до 17 С. Выпекать пирог 40 минут. Белки довольно сильно подрумянятся, но так и должно быть. Вынуть пирог с яблоками из духовки, остудить на противне.

Секреты приготовления яблочного пирога

Идеальные яблоки дла этого пирога − антоновка. Если ее нет, добавьте в тесто для аромата цедру 1/2 лимона, а яблоки сбрызните лимонным соком.

Яблочный пирог с безе особенно вкусeн на следующий день.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить яблочные маффины.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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