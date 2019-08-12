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Как испечь яблочный пирог со сметанной заливкой

Простой яблочный пирог со сметаной

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:57
Пирог с яблоками и сметаной
Пирог с яблоками и сметаной
Фото: Depositphotos

Яблочный пирог со сметанно-яичной заливкой – это очень просто и вкусно. Он готовится из песочного теста с добавлением творога, благодаря чему получается особенно мягким и нежным.

Смотрите видео, как приготовить французский пирог с яблоками:

Чтобы тесто получилось рассыпчатым, используйте муку с низким содержанием клейковины, или третью ее часть попробуйте заменить крахмалом.

Тесто не месите слишком долго (минут 10 максимум), муку смешивайте с другими ингредиентами не больше 2-3 минут, а после замеса скатайте из теста шар, заверните в пищевую пленку и на полчаса положите в холодильник.

Выпекайте яблочный пирог со сметаной в умеренно горячей, но предварительно хорошо разогретой, духовке.

Яблочный пирог с яично-сметанной заливкой

Время приготовления:

  • 1,5 часа

Ингредиенты:

  • Мука – 220 г
  • Творог – 80 г
  • Сахар – 80 г
  • Сливочное масло - 80 г
  • Разрыхлитель для теста – 6 г
  • Яблоки – 1 кг
  • Лимонный сок
  • Изюм – 80 г
  • Ром – 50 г
  • Миндаль

Для заливки:

  • Сметана – 150 г
  • Сахар – 50 г
  • Крахмал – 5 г
  • Яйцо – 2 шт.
  • Прозрачное желе для торта - 1 пакетик

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Способ приготовления:

  1. Смешайте муку, творог, сахар, сливочное масло и разрыхлитель и замесите песочное тесто.
  2. На дно кастрюли налейте немного воды, порежьте туда 0,5 кг яблок и взбрызните их лимонным соком. Протушите их минут 20. Изюм промойте и замочите на 15 минут в роме.
  3. Тесто выложите в форму, сделав бортики, пропеките его отдельно. Затем достаньте, остудите, выложите тушеные яблоки, слой изюма и остальные порезанные яблоки.
  4. Приготовьте заливку, взбив венчиком яйца, сметану, сахар и крахмал, и залейте ею яблоки.
  5. Поставьте яблочный пирог в духовку и выпекайте 50 минут при 180 С. Если верх будет пригорать, а низ – не пропекаться, накройте пирог сверху пергаментной бумагой или фольгой.
  6. Когда пирог с яблоками и сметанной заливкой остынет, залейте его заранее разведенным желе.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить яблочный штрудель из теста фило.

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Источник: Сегодня
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