Как испечь яблочный пирог со сметанной заливкой
Простой яблочный пирог со сметаной
Яблочный пирог со сметанно-яичной заливкой – это очень просто и вкусно. Он готовится из песочного теста с добавлением творога, благодаря чему получается особенно мягким и нежным.
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Чтобы тесто получилось рассыпчатым, используйте муку с низким содержанием клейковины, или третью ее часть попробуйте заменить крахмалом.
Тесто не месите слишком долго (минут 10 максимум), муку смешивайте с другими ингредиентами не больше 2-3 минут, а после замеса скатайте из теста шар, заверните в пищевую пленку и на полчаса положите в холодильник.
Выпекайте яблочный пирог со сметаной в умеренно горячей, но предварительно хорошо разогретой, духовке.
Яблочный пирог с яично-сметанной заливкой
Время приготовления:
- 1,5 часа
Ингредиенты:
- Мука – 220 г
- Творог – 80 г
- Сахар – 80 г
- Сливочное масло - 80 г
- Разрыхлитель для теста – 6 г
- Яблоки – 1 кг
- Лимонный сок
- Изюм – 80 г
- Ром – 50 г
- Миндаль
Для заливки:
- Сметана – 150 г
- Сахар – 50 г
- Крахмал – 5 г
- Яйцо – 2 шт.
- Прозрачное желе для торта - 1 пакетик
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Способ приготовления:
- Смешайте муку, творог, сахар, сливочное масло и разрыхлитель и замесите песочное тесто.
- На дно кастрюли налейте немного воды, порежьте туда 0,5 кг яблок и взбрызните их лимонным соком. Протушите их минут 20. Изюм промойте и замочите на 15 минут в роме.
- Тесто выложите в форму, сделав бортики, пропеките его отдельно. Затем достаньте, остудите, выложите тушеные яблоки, слой изюма и остальные порезанные яблоки.
- Приготовьте заливку, взбив венчиком яйца, сметану, сахар и крахмал, и залейте ею яблоки.
- Поставьте яблочный пирог в духовку и выпекайте 50 минут при 180 С. Если верх будет пригорать, а низ – не пропекаться, накройте пирог сверху пергаментной бумагой или фольгой.
- Когда пирог с яблоками и сметанной заливкой остынет, залейте его заранее разведенным желе.
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