Как испечь яблочный штрудель: классический рецепт

Готовим нежный яблочный штрудель в духовке

Штрудель с яблочной начинкой Фото: Depositphotos

Классический штрудель с яблоками готовится из вытяжного теста – очень тонкого, почти прозрачного. Яблоки для начинки должны быть спелыми, но с кислинкой. А чтобы тесто получилось легкое и эластичное, добавьте в него ложечку коньяка.

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Чтобы проверить "готовность" теста, нужно подложить под него пятерню: оно должно быть эластичным и "облегать" вашу ладонь. Из указанного количества ингредиентов получится три штруделя.

Яблочный штрудель: простой рецепт

Время приготовления:

1,5 часа

Ингредиенты:

Яблоки – 1,5 кг

Мука – 350 г

Масло – 70 г

Яйцо – 1 шт.

Соль – щепотка

Вода – 40 г

Панировочные сухари – 0,5 ст.

Масло растительное – 40 г

Сахар – 0,5 ст.

Сахарная пудра – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Замесите тесто в течение 15 минут. Заверните в пищевую пленку и дайте ему 40 минут "отдохнуть". Тесто раскатайте очень тонко. Сливочное масло растопите и смажьте им тесто, сверху посыпьте слегка поджаренными сухарями (они не дадут начинке "расквасить" тесто), выложите порезанные кубиками яблоки. По вкусу добавьте корицы или мускатного ореха, посыпьте сахаром. Сверните тесто с начинкой рулетом, выложите на смазанный растительным маслом противень и запекайте в духовке 30 минут при температуре 180 С. Готовый штрудель посыпьте сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить яблочный штрудель из теста фило. "Сегодня" также писали, как сделать штрудель с яблоками, творогом и изюмом.

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