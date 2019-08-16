Как испечь яблочный штрудель: классический рецепт
Готовим нежный яблочный штрудель в духовке
Классический штрудель с яблоками готовится из вытяжного теста – очень тонкого, почти прозрачного. Яблоки для начинки должны быть спелыми, но с кислинкой. А чтобы тесто получилось легкое и эластичное, добавьте в него ложечку коньяка.
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Чтобы проверить "готовность" теста, нужно подложить под него пятерню: оно должно быть эластичным и "облегать" вашу ладонь. Из указанного количества ингредиентов получится три штруделя.
Яблочный штрудель: простой рецепт
Время приготовления:
- 1,5 часа
Ингредиенты:
- Яблоки – 1,5 кг
- Мука – 350 г
- Масло – 70 г
- Яйцо – 1 шт.
- Соль – щепотка
- Вода – 40 г
- Панировочные сухари – 0,5 ст.
- Масло растительное – 40 г
- Сахар – 0,5 ст.
- Сахарная пудра – 2 ст.л.
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Способ приготовления:
- Замесите тесто в течение 15 минут. Заверните в пищевую пленку и дайте ему 40 минут "отдохнуть". Тесто раскатайте очень тонко.
- Сливочное масло растопите и смажьте им тесто, сверху посыпьте слегка поджаренными сухарями (они не дадут начинке "расквасить" тесто), выложите порезанные кубиками яблоки. По вкусу добавьте корицы или мускатного ореха, посыпьте сахаром.
- Сверните тесто с начинкой рулетом, выложите на смазанный растительным маслом противень и запекайте в духовке 30 минут при температуре 180 С. Готовый штрудель посыпьте сахарной пудрой.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить яблочный штрудель из теста фило. "Сегодня" также писали, как сделать штрудель с яблоками, творогом и изюмом.
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