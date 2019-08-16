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Как испечь яблочный штрудель: классический рецепт

Готовим нежный яблочный штрудель в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:49
Штрудель с яблочной начинкой
Штрудель с яблочной начинкой
Фото: Depositphotos

Классический штрудель с яблоками готовится из вытяжного теста – очень тонкого, почти прозрачного. Яблоки для начинки должны быть спелыми, но с кислинкой. А чтобы тесто получилось легкое и эластичное, добавьте в него ложечку коньяка.

Смотрите видео, как приготовить французский яблочный тарт:

Чтобы проверить "готовность" теста, нужно подложить под него пятерню: оно должно быть эластичным и "облегать" вашу ладонь. Из указанного количества ингредиентов получится три штруделя.

Яблочный штрудель: простой рецепт

Время приготовления:

  • 1,5 часа

Ингредиенты:

  • Яблоки – 1,5 кг
  • Мука – 350 г
  • Масло – 70 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – щепотка
  • Вода – 40 г
  • Панировочные сухари – 0,5 ст.
  • Масло растительное – 40 г
  • Сахар – 0,5 ст.
  • Сахарная пудра – 2 ст.л.

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Способ приготовления:

  1. Замесите тесто в течение 15 минут. Заверните в пищевую пленку и дайте ему 40 минут "отдохнуть". Тесто раскатайте очень тонко.
  2. Сливочное масло растопите и смажьте им тесто, сверху посыпьте слегка поджаренными сухарями (они не дадут начинке "расквасить" тесто), выложите порезанные кубиками яблоки. По вкусу добавьте корицы или мускатного ореха, посыпьте сахаром.
  3. Сверните тесто с начинкой рулетом, выложите на смазанный растительным маслом противень и запекайте в духовке 30 минут при температуре 180 С. Готовый штрудель посыпьте сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить яблочный штрудель из теста фило. "Сегодня" также писали, как сделать штрудель с яблоками, творогом и изюмом.

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Источник: Сегодня
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