Как исправить пересоленный суп: полезные советы

Соленый суп может варьироваться от слегка неприятного до сильно соленого и несъедобного

Вы добавили лишнюю щепотку или крышка солонки соскользнула, и теперь ваш суп слишком соленый. Эта проблема знакома многим. Но вылить суп и сварить новый – не единственный вариант. Обычно вы все еще можете исправить пересоленное блюдо.

Развести водой или бульоном, отвлечь вкусовые рецепторы или добавить крахмалистые продукты, которые впитают лишнюю соль – все это хорошие решения, если суп пересолен. Наши лайфхаки должны помочь, но они будут бесполезны, если вы случайно всыпали в кастрюлю содержимое целой солонки.

Разведите пересоленный суп водой или бульоном

В жидкий суп влейте больше воды или бульона Фото: Depositphotos

Пересоленный суп легко исправить, просто добавив больше воды или бульона без хлорида натрия. Используйте этот лайфхак, если вы варите жидкий суп. Для супов-пюре и крем-супов такой вариант не подходит, потому что нарушает их консистенцию. Наливайте воду постепенно, каждый раз пробуя блюдо на вкус, чтобы вовремя остановиться.

Добавьте кислинку

Если вы слегка пересолили овощной суп, добавьте немного лимонного сока или уксуса, примерно чайную ложку. Кислота этих ингредиентов отвлечет ваши вкусовые рецепторы. Иногда одна-две щепотка сахара в дополнение к кислоте или вместо нее поможет сбалансировать вкус супа.

Влейте сливки или сметану

В пересоленный томатный суп добавьте сметану Фото: freepik.com

Если суп слишком соленый, добавление сливок или сметаны поможет смягчить его вкус. Такой вариант лучше всего подходит для томатных супов и супов в мексиканском стиле.

Но если ваш суп и так уже на сливочной основе, добавление большего количества сливок или сметаны может сделать его вкус слишком молочным, так что будьте осторожны.

Добавьте картофель

Картофель и другие крахмалистые продукты впитают немного соли и смягчат вкус супа. Лапша и рис – другие хорошие варианты. Вы даже можете попробовать добавить целую картофелину, чтобы она впитала соль, а затем удалить ее перед подачей на стол.

Смотрите видео, как приготовить морковно-имбирный суп:

Крахмалистые добавки также делают суп немного гуще, так что вы можете влить больше воды, чтобы разбавить суп без ущерба для консистенции. Такой способ обычно подходит для умеренно соленых супов.

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