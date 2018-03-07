Как надолго сохранить продукты свежими
Семь хитростей для правильного хранения продуктов
Cвежие продукты – это лучшая еда. Поэтому важно знать, как правильно сохранять свежесть купленных товаров.
- Не все фрукты хорошо хранятся в холоде. Например, тропические плоды, такие как бананы и киви, лучше хранить при комнатной температуре.
- Ягоды перед помещением их в холодильник можно промыть в воде с добавлением небольшого количества уксуса или лимонной кислоты.
- Мясо и рыба лучше сохранятся на нижней полке холодильника.
- Не запечатывайте фрукты и овощи в плотно закрытые контейнеры или пакеты, они должны "дышать".
- При хранении зелени важно сохранить влажность. Для этого необходимо промыть зелень, плотно обернуть ее бумажным полотенцем, поместить в пластиковый пакет и отправить на хранение в холодильник.
- Картофелю нужно сухое прохладное место, в холодильнике он может подмерзнуть и стать сладковатым.
- Лавровый лист рядом с макаронами, мукой и рисом убережет их от вредных жучков.
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Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как использовать залежавшиеся овощи и фрукты. Мы также делились полезными советами по нарезке продуктов.
Смотрите видео, как сделать фрукты вкусными и полезными: