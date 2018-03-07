Как надолго сохранить продукты свежими

Сегодня, 17:28

Семь хитростей для правильного хранения продуктов

Как правильно хранить еду Фото: bearfotos / Freepik
Как правильно хранить еду Фото: bearfotos / Freepik

Cвежие продукты – это лучшая еда. Поэтому важно знать, как правильно сохранять свежесть купленных товаров.

  • Не все фрукты хорошо хранятся в холоде. Например, тропические плоды, такие как бананы и киви, лучше хранить при комнатной температуре. 
  • Ягоды перед помещением их в холодильник можно промыть в воде с добавлением небольшого количества уксуса или лимонной кислоты. 
  • Мясо и рыба лучше сохранятся на нижней полке холодильника. 
  • Не запечатывайте фрукты и овощи в плотно закрытые контейнеры или пакеты, они должны "дышать". 
  • При хранении зелени важно сохранить влажность. Для этого необходимо промыть зелень, плотно обернуть ее бумажным полотенцем, поместить в пластиковый пакет и отправить на хранение в холодильник. 
  • Картофелю нужно сухое прохладное место, в холодильнике он может подмерзнуть и стать сладковатым. 
  • Лавровый лист рядом с макаронами, мукой и рисом убережет их от вредных жучков.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как использовать залежавшиеся овощи и фрукты. Мы также делились полезными советами по нарезке продуктов

Смотрите видео, как сделать фрукты вкусными и полезными:
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Источник:

povarenok.ru

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