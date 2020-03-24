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Как не поправиться на "диванном режиме": советы от телеведущей Анны Пановой

Ведущая рассказала, как питается во время карантина

Ирина Павлина
Сегодня, 17:51

Ведущая новостей "Сегодня", что выходят на телеканале "Украина", Анна Панова рассказала, почему запасается продуктами и товарами первой необходимости в неделю, а также поделилась своим рационом во время карантина.

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Анна Панова и ее семья с первых дней внедрения карантинных мероприятий серьезно отнеслась к ним и не пренебрегает правилами в условиях самоизоляции.

"Как журналист, я пристально слежу за ситуацией с пандемией в мире, поэтому мне даже не приходило в голову посещать кафе или ездить в гости на дружеские вечеринки. Конечно, чтобы с комфортом сидеть дома и реже выходить даже в магазин, наша семья запасается продуктами. Мы составляем список продуктов и моющих средств, чтобы их хватало минимум на дней пять-семь. За покупками ездит муж, как настоящий глава семьи", – говорит Анна Панова.

Телеведущая Анна Панова
Телеведущая Анна Панова
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Также ведущая уверена, что люди зря насмехались над теми, кто закупал гречку и другие популярные продукты.

"Те, кто иронизировал над "гречневой лихорадкой", теперь могут видеть, как растут цены в супермаркетах. Продавцы объясняют это аппетитами поставщиков и трудностями доставки. Думаю, дефицита товаров не будет, но ценники не будут радовать и дальше", – поделилась своим мнением телеведущая.

Смотрите видео, какие продукты укрепят иммунитет во время карантина:

Анна Панова рассказала, что во время карантина она откорректировала свой рацион, и теперь ее семья не ест ничего жареного или копченого. Ведущая отдает предпочитает легким супам, кашам с овощами и рыбе, которую готовит в духовке. Кроме этого, она отказалась от магазинных сладостей и делает десерты только дома из низкокалорийных продуктов.

"Даже обычные сырники стараюсь делать более диетическими, добавляю минимум муки и вдвое меньше сахара и выпекаю в духовке, а не на сковороде. И еще самое время для ягод, замороженных еще с лета. Вот недавно лакомились десертом с малиной и смородиной. А вообще мой совет всем: сохраняйте спокойствие и планируйте свой рацион так, что продукты не портились и при этом семья не полнела на "диванном режиме", – отметила ведущая.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Напомним, ранее мы рассказывали, как оставаться в тонусе на карантине.

Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

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Источник: Сегодня
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