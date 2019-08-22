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Как не пройти кастинг "МастерШеф": четыре вредных совета

Каждый год участники совершают одни и те же ошибки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:55
Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво
Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво
Фото: пресс-служба СТБ

За восемь лет существования шоу "МастерШеф" на канале СТБ, судьи и создатели проекта видели совершенно разных персонажей. Главная задача судей – среди тысяч лиц отыскать по-настоящему талантливых и достойных участников.

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Накануне премьеры 9-го сезона шоу "МастерШеф", просмотрев предыдущие кастинги, несложно собрать список вредных советов: что не стоит делать, если хочешь получить белый фартук. Конечно, речь не идет о том, чтобы прийти и вовсе с сырым, пересоленным или переваренным блюдом. Итак:

В названии своего блюда добавить "а-ля"

Назвав свое блюдо "а-ля панакота", "а-ля гратен", вы не добавите лишней изысканности или "французскости", как думают некоторые. "à la" с французского переводится как "по подобию". Значит, судьям вы решили подать "подобие панакоты" и т.п.

Судьи девятого сезона "МастерШеф"
Судьи девятого сезона "МастерШеф"
Фото: пресс-служба СТБ

Вырезать из фруктов и овощей фигурки животных

Поставить в центр стола "ежика" из маслин, "попугайчика" из ананаса – это было модно в прошлом столетии. Как отмечает Эктор Хименес-Браво, всех участников, кто на кастинг приносили такие поделки, объединяет одно: никто из них не попал в "МастерШеф".

Показать все свои таланты

"МастерШеф" – это кулинарное шоу, и попасть в него можно, если за 45 минут приготовишь достойное блюдо. Но чтобы скрасить его недостатки, некоторые решаются продемонстрировать все свои таланты. Только песни, танцы, анекдоты никак не спасут положение, если блюдо провальное. 

На кастинг "МастерШеф" важно принести качественное блюдо
На кастинг "МастерШеф" важно принести качественное блюдо
Фото: пресс-служба

Соблазнять судей 

Каждый год находятся участники, которые делают ставки на сексуальность, а не на кулинарию. Они звали судей на свидания, делали пикантные комплименты. А Эктор Хименес-Браво никак не может забыть случай во втором сезоне: девушка устроила для него стриптиз прямо во время кастинга. Конечно, от настоящей любви не убежишь, но чаще всего стратегия соблазнения не срабатывает.

В кастинге приняла участие Натали из "Холостяка"
В кастинге приняла участие Натали из "Холостяка"
Фото: пресс-служба СТБ

Основной совет от судей: приготовьте качественное хорошее блюдо. А чем вы его приправите, нестандартной презентацией, собственной песней – дело рук только вашей фантазии.

Кто пройдет кастинг 9-го сезона "МастерШеф", зрители увидят 30 августа на канале СТБ. Теперь шоу будет выходить каждую пятницу.

Напомним, на кастинг пришла экс-"холостячка" Натали. Мы также сообщали, кто победил в "МастерШеф. Профессионалы".

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МастерШеф Эктор Хименес-Браво кулинарное шоу
Источник: Сегодня
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