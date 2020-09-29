Как отличить ядовитые грибы от съедобных: главные секреты удачного грибного сбора

Людей призывают к осмотрительности, ведь в лесу немало ядовитых растений

Грибы в дефиците, а их сезон сейчас под угрозой срыва, жалуются на Прикарпатье. Через жаркое лето и недостаток осадков, в лесах Ивано-Франковска можно найти только единичные участки и то, это под силу только опытным грибникам. Как правильно собирать грибы и какие есть секреты удачного сбора – далее в материале.

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Секреты удачного сбора грибов

Опытный грибник Иван Вороняк говорит, что осенние грибы – уже последние в этом году. Собирать следующий урожай можно будет уже в мае.

Главный секрет удачного сбора: где растет один боровик, там непременно будет еще. Но, чтобы их найти, нужно знать места.

Грибы любят места, где растет молодняк, ель. А вот в местах, где раскинулась ежевика, грибов почти нет. Если лето было засушливое, как в этом году, то нужно стараться искать влажные места – там будут и грибы.

Как отличить ядовитые грибы от съедобных

Грибники призывают к осмотрительности, ведь в лесу немало ядовитых растений. Наиболее опасна – бледная поганка, которую легко перепутать с популярным съедобным грибом.

Важно знать, что белый гриб отличается характерной губчатой массой, которая находится в середине гриба.

Жюльен из белых грибов Фото: Depositphotos

Кроме того, не покупайте грибы, которые продают возле трассы, ведь они имеют пористую структуру и быстро впитывают вредные вещества. Поэтому перед покупкой грибов хорошо расспросить, где именно их собирали, ведь найденные вдоль трассы боровики очень опасны.

Сезон грибов в Карпатах только начинается. Уже на этой неделе, как прольются настоящие осенние дожди, грибная добыча будет гораздо больше.

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