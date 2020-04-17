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Как покрасить яйца на Пасху с детьми: ТОП-7 оригинальных идей

Лучшие варианты декора пасхальных яиц

Ирина Павлина
Сегодня, 16:14

Если вы хотите украсить пасхальные яйца интересно и необычно, привлеките к процессу детей. Малыши помогут превратить подготовку к празднику в увлекательный творческий процесс.

Вам понадобятся: белые куриные яйца, красители для яиц, наклейки, блестки, ножницы, салфетки, карандаши и клей. Все остальное – дело вашей фантазии.

Сделайте полосатые пахальные яйца

Фото: Pinterest

Помогите своим детям завернуть яйца в полоски ткани, прежде чем окрашивать их, чтобы создать этот яркий узор.

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Наклейте мелкие наклейки

Фото: Pinterest

Перед окрашиванием налепите на яйца мелкие наклейки, например, звездочки, цветочки или кружочки. Покрасьте их, дайте высохнуть, а затем снимите. Места, где были наклейки, останутся белыми.

Смотрите видео, как необычно покрасить яйца:

Сделайте горошек из блесток

Фото: Pinterest

Эти блестящие яйца в горошек отлично подходят для развития мелкой моторики у малышей. Точечно намажьте яйца клеем, а затем посыпьте глиттером с помощью кисточки.

Украсьте яйца в технике декупаж

Фото: Pinterest

Декупаж из салфеток поможет сделать яйца похожими на конфетти. Нарежьте бумагу, а затем прикрепите ее с помощью клея для декупажа и кисточки.

Сделайте мраморных узор

Фото: Pinterest

Обваляйте яйца в гелевых пищевых красителях, чтобы добиться мраморного эффекта.

Нарисуйте зверушек

Фото: Pinterest

Яркие отпечатки пальцев ребенка можно превратить в кролика, птенца и морковку. Прелестно!

Сделайте восковый узор

Фото: Pinterest

С помощью воскового карандаша (лучше всего белого) нарисуйте произвольные линии на яйцах, прежде чем их красить.

Напомним, ранее мы писали, как покрасить перепелиные яйца. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как красить яйца натуральными красителями.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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Источник: Сегодня
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