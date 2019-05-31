Как пожарить молодую картошку на сковороде
Рецепт молодой картошки на гарнир
Молодой картофель отличается низким содержанием крахмала, поэтому не слишком хорошо подходит для жарки. Но если молодую картошку сначала отварить, а затем нарезать на куски и обжарить вместе со сливочным маслом и чесноком, получится очень вкусно.
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Молодой картофель на сковороде с чесноком
Ингредиенты:
- 1 кг молодого картофеля
- 1-2 зубчика чеснока
- Соль
- Молотый перец
- 2-3 ст.л. растительного масла
- 30 г сливочного масла
Рецепт приготовления:
- Картофель хорошо помыть.
- Сложить в кастрюлю, залить холодной водой и довести до кипения.
- Отварить картофель до готовности, следя за тем, чтобы он не переварился.
- Процедить, дать немного остыть и нарезать средними кусочками.
- Разогреть сковороду, одновременно добавив растительное и сливочное масло.
- Обжарить тонко нарезанный чеснок до появления аромата.
- Добавить кусочки картофеля и готовить до золотистого цвета. Приправить по вкусу и подавать.
- Молодой картофель можно посыпать свежей зеленью.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить молодую картошку со сливочным маслом и укропом. Кроме этого, мы писали, как обжарить картофель с салом на мангале.
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Источник: Сегодня