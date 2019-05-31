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Как пожарить молодую картошку на сковороде

Рецепт молодой картошки на гарнир

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Молодая картошка жареная
Молодая картошка жареная
Фото: Depositphotos

Молодой картофель отличается низким содержанием крахмала, поэтому не слишком хорошо подходит для жарки. Но если молодую картошку сначала отварить, а затем нарезать на куски и обжарить вместе со сливочным маслом и чесноком, получится очень вкусно. 

Смотрите видео о самом дорогом картофеле в мире:

Молодой картофель на сковороде с чесноком

Ингредиенты:

  • 1 кг молодого картофеля
  • 1-2 зубчика чеснока
  • Соль
  • Молотый перец
  • 2-3 ст.л. растительного масла
  • 30 г сливочного масла

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Рецепт приготовления:

  1. Картофель хорошо помыть.
  2. Сложить в кастрюлю, залить холодной водой и довести до кипения. 
  3. Отварить картофель до готовности, следя за тем, чтобы он не переварился. 
  4. Процедить, дать немного остыть и нарезать средними кусочками.
  5. Разогреть сковороду, одновременно добавив растительное и сливочное масло. 
  6. Обжарить тонко нарезанный чеснок до появления аромата. 
  7. Добавить кусочки картофеля и готовить до золотистого цвета. Приправить по вкусу и подавать.
  8. Молодой картофель можно посыпать свежей зеленью.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить молодую картошку со сливочным маслом и укропом. Кроме этого, мы писали, как обжарить картофель с салом на мангале.

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Источник: Сегодня
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