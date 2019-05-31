Как пожарить молодую картошку на сковороде

Рецепт молодой картошки на гарнир

Молодая картошка жареная Фото: Depositphotos

Молодой картофель отличается низким содержанием крахмала, поэтому не слишком хорошо подходит для жарки. Но если молодую картошку сначала отварить, а затем нарезать на куски и обжарить вместе со сливочным маслом и чесноком, получится очень вкусно.

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Молодой картофель на сковороде с чесноком

Ингредиенты:

1 кг молодого картофеля

1-2 зубчика чеснока

Соль

Молотый перец

2-3 ст.л. растительного масла

30 г сливочного масла

Рецепт приготовления:

Картофель хорошо помыть. Сложить в кастрюлю, залить холодной водой и довести до кипения. Отварить картофель до готовности, следя за тем, чтобы он не переварился. Процедить, дать немного остыть и нарезать средними кусочками. Разогреть сковороду, одновременно добавив растительное и сливочное масло. Обжарить тонко нарезанный чеснок до появления аромата. Добавить кусочки картофеля и готовить до золотистого цвета. Приправить по вкусу и подавать. Молодой картофель можно посыпать свежей зеленью.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить молодую картошку со сливочным маслом и укропом. Кроме этого, мы писали, как обжарить картофель с салом на мангале.

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