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Как правильно есть арбуз: советы Ульяны Супрун

Супрун рассказала про арбузы и их пользу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:15
Арбузом злоупотреблять нельзя
Арбузом злоупотреблять нельзя
Фото: freepik.com

Август – главный сезон арбузов. Ульяна Супрун, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины, рассказала, как правильно употреблять эту ягоду, чтобы получить максимум пользы для здоровья.

Смотрите видео, как выбрать арбуз без нитратов:

По словам главы Минздрава, ежедневное употребление арбуза необходимо людям с атеросклерозом, женщинам в менопаузе и людям с гипертензией и пре-гипертензией. Арбуз полезен для здоровья кожи и сетчатки глаз благодаря содержанию антиоксидантов.

Но во всех случаях чрезмерное потребление пользы не приносит. Тем, у кого давление нормальное или низкое, ежедневный арбузный десерт может давление даже снизить.

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Арбуз также советуют есть людям, стремящимся уменьшить потребление калорий, поскольку эта пища заполняет желудок, но не очень калорийна. Но помните, что эти калории происходят из сахаров, а нашему телу сахаров много не надо. При похудении важно потреблять достаточно белка, иначе оно будет происходить прежде всего за счет мышц, а не жира.

Что можно приготовить из арбуза

Из арбуза можно приготовить много вкусных и полезных блюд
Из арбуза можно приготовить много вкусных и полезных блюд
Фото: freepik.com

Замораживать арбузный сок. Он имеет те же свойства, что и свежий арбуз. Для этого достаньте из арбуза мякоть и измельчите блендером, процедите сок через крупный дуршлаг и разлейте по бутылкам или пакетам для заморозки. Это и сохранит клетчатку, и поможет легко удалить семена. Такой арбуз легко и компактно хранить в холодильнике или брать на тренировку.

Пастеризовать сок. Прогреть до 78 градусов и выключить. Это увеличивает биодоступность антиоксиданта ликопена и продлевает срок хранения сока. Но при этом сок меняет цвет и консистенцию. 

Есть с чем-нибудь жиросодержащим (сыром, орехами). Поскольку ликопен и каротиноиды – жирорастворимые пигменты. Попробуйте приготовить салат из арбуза, сыра феты, мяты и оливкового масла. Или вариацию ливанского блюда табуле с кускусом, арбузом, луком и брынзой.

Делать желе из пюре арбуза. Напомним, что желатин – это хороший источник аминокислот, входящих в состав коллагена. 

Семена не выбрасывайте, а сушите в духовке и сохраните на долгие зимние вечера, когда так хочется что-то погрызть, или скармливайте городским птицам. Семечки арбуза содержат белок, жиры, минералы цинк, магний, кальций, фосфор, калий, медь, аминокислоты аргинин и фитостеролы (биологически активные соединения).

Есть еще рецепты варенья из кожуры арбуза. Его делают из белой, а не из зеленой части. Но они предполагают использование значительного количества сахара. Кожуру арбуза без зеленой части можно мариновать, а затем поджаривать.

Напомним, ранее мы делились рецептом зефира из арбузной мякоти.

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Источник: Сегодня
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