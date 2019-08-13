Как правильно есть арбуз: советы Ульяны Супрун

Супрун рассказала про арбузы и их пользу

Арбузом злоупотреблять нельзя Фото: freepik.com

Август – главный сезон арбузов. Ульяна Супрун, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины, рассказала, как правильно употреблять эту ягоду, чтобы получить максимум пользы для здоровья.

Смотрите видео, как выбрать арбуз без нитратов:

По словам главы Минздрава, ежедневное употребление арбуза необходимо людям с атеросклерозом, женщинам в менопаузе и людям с гипертензией и пре-гипертензией. Арбуз полезен для здоровья кожи и сетчатки глаз благодаря содержанию антиоксидантов.

Но во всех случаях чрезмерное потребление пользы не приносит. Тем, у кого давление нормальное или низкое, ежедневный арбузный десерт может давление даже снизить.

Арбуз также советуют есть людям, стремящимся уменьшить потребление калорий, поскольку эта пища заполняет желудок, но не очень калорийна. Но помните, что эти калории происходят из сахаров, а нашему телу сахаров много не надо. При похудении важно потреблять достаточно белка, иначе оно будет происходить прежде всего за счет мышц, а не жира.

Что можно приготовить из арбуза

Из арбуза можно приготовить много вкусных и полезных блюд Фото: freepik.com

Замораживать арбузный сок. Он имеет те же свойства, что и свежий арбуз. Для этого достаньте из арбуза мякоть и измельчите блендером, процедите сок через крупный дуршлаг и разлейте по бутылкам или пакетам для заморозки. Это и сохранит клетчатку, и поможет легко удалить семена. Такой арбуз легко и компактно хранить в холодильнике или брать на тренировку.

Пастеризовать сок. Прогреть до 78 градусов и выключить. Это увеличивает биодоступность антиоксиданта ликопена и продлевает срок хранения сока. Но при этом сок меняет цвет и консистенцию.

Есть с чем-нибудь жиросодержащим (сыром, орехами). Поскольку ликопен и каротиноиды – жирорастворимые пигменты. Попробуйте приготовить салат из арбуза, сыра феты, мяты и оливкового масла. Или вариацию ливанского блюда табуле с кускусом, арбузом, луком и брынзой.

Делать желе из пюре арбуза. Напомним, что желатин – это хороший источник аминокислот, входящих в состав коллагена.

Семена не выбрасывайте, а сушите в духовке и сохраните на долгие зимние вечера, когда так хочется что-то погрызть, или скармливайте городским птицам. Семечки арбуза содержат белок, жиры, минералы цинк, магний, кальций, фосфор, калий, медь, аминокислоты аргинин и фитостеролы (биологически активные соединения).

Есть еще рецепты варенья из кожуры арбуза. Его делают из белой, а не из зеленой части. Но они предполагают использование значительного количества сахара. Кожуру арбуза без зеленой части можно мариновать, а затем поджаривать.

Напомним, ранее мы делились рецептом зефира из арбузной мякоти.

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