Как правильно есть устрицы: советы и рекомендации
Устрицы: как готовить, подавать и есть морской деликатес
Хотите узнать, как есть устрицы по этикету, чем они полезны и за счет чего приобрели популярность во многих кухнях мира, читайте нашу статью.
Устрицы – это популярные и любимые в среде гурманов моллюски с характерным морским запахом и несравненным вкусом, который сложно с чем-то спутать. Благодаря своему богатейшему составу устрицы очень полезны для организма человека, благотворно влияя на его иммунную систему. В их мясе в большом количестве содержатся белки, жиры, гликогенные углеводы, аминокислоты и насыщенные жирные кислоты, йод, калий, кальций, цинк, фосфор, железо, медь, а еще витамины группы В и др. Суточный запас минералов для человека достигается употреблением всего шести моллюсков.
Но главное достоинство устриц, за которое они особо ценятся, заключается в том, что этот деликатес является сильнейшим природным афродизиаком и способен многократно усиливать сексуальное желание. Еще несколько веков назад известнейший ловелас и покоритель женских сердец Джакомо Казанова, зная чудодейственный секрет этих моллюсков, включил устрицы в свое меню.
В наше время устрицы может попробовать любой желающий, достаточно посетить ресторан или же приготовить моллюски в домашних условиях. Но также для трапезы важно знать и другую информацию об устрицах, о которой мы вам расскажем.
Устрицы: когда можно есть моллюски
Есть рекомендация употреблять устрицы лишь в те месяцы, в названии которых присутствует буква "Р", примерно, как и со сквозняком, когда его нужно бояться. Т.е. включительно с сентября по март устрицы могут присутствовать в вашем меню. Объясняется это просто: в остальные теплые месяцы года у них наступает период размножения, что плохо сказывается на качестве и вкусе моллюсков.
Как правильно выбирать устрицы
Выбирая устрицы, обратите внимание на то, чтобы раковина была плотно закрыта, а сам моллюск был тяжелым и при встряхивании не издавал странных звуков. В ресторане вам должны подать закрытые охлажденные моллюски или же вскрыть их прямо при вас – это свидетельствует о свежести устриц.
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Как открывать раковину
Чтобы открыть устрицу, в идеале вам потребуется специальное приспособление. Рекомендуется для этого иметь кольчужную перчатку, чтобы не поранить пальцы об острую раковину. Однако можно обойтись и без нее. А вот короткий нож с широким лезвием вам обязательно пригодится.
Левой рукой в перчатке возьмите устрицу плоской створкой вверх. Лезвием ножа поверните в месте крепления створок до щелчка. А затем аккуратно заведите нож внутрь раковины и подрежьте мышцу моллюска, которая соединяет ее створки. Не поворачивая, откройте створки моллюска. Возможные осколки ракушки удалите ножом, но не мойте устрицу.
Как есть устрицы
Далее можно есть устрицу. Для этого трехзубчатой вилкой подцепите мясо моллюска, полейте его лимонным соком или же обмакните в соус на выбор и отправляйте в рот.
Как есть устрицы: жевать или нет? Знающие гурманы рекомендуют глотать моллюск целиком, не пережевывая. Какие на вкус устрицы? Этот плотный кусочек мяса, приятно пахнущий морем и йодом, имеет ярковыраженный вкус морепродукта. А чтобы еще лучше прочувствовать вкус моллюска, его рекомендуется подавать под белое вино или более крепкие напитки. Кстати, есть устрицы можно не только в сыром виде, но также по-разному их готовить и делать разнообразные блюда: запекать, отваривать, жарить, тушить, мариновать и т.д.
Напомним, устрицы входят в список сильнейших афродизиаков.
Смотрите видео, как правильно выбирать морепродукты:
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