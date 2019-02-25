Как правильно есть устрицы: советы и рекомендации

Устрицы: как готовить, подавать и есть морской деликатес

Как есть устрицы Фото: pixabay.com

Хотите узнать, как есть устрицы по этикету, чем они полезны и за счет чего приобрели популярность во многих кухнях мира, читайте нашу статью.

Устрицы – это популярные и любимые в среде гурманов моллюски с характерным морским запахом и несравненным вкусом, который сложно с чем-то спутать. Благодаря своему богатейшему составу устрицы очень полезны для организма человека, благотворно влияя на его иммунную систему. В их мясе в большом количестве содержатся белки, жиры, гликогенные углеводы, аминокислоты и насыщенные жирные кислоты, йод, калий, кальций, цинк, фосфор, железо, медь, а еще витамины группы В и др. Суточный запас минералов для человека достигается употреблением всего шести моллюсков.

Но главное достоинство устриц, за которое они особо ценятся, заключается в том, что этот деликатес является сильнейшим природным афродизиаком и способен многократно усиливать сексуальное желание. Еще несколько веков назад известнейший ловелас и покоритель женских сердец Джакомо Казанова, зная чудодейственный секрет этих моллюсков, включил устрицы в свое меню.

В наше время устрицы может попробовать любой желающий, достаточно посетить ресторан или же приготовить моллюски в домашних условиях. Но также для трапезы важно знать и другую информацию об устрицах, о которой мы вам расскажем.

Устрицы: когда можно есть моллюски

Устрицы богаты цинком Фото: pixabay.com

Есть рекомендация употреблять устрицы лишь в те месяцы, в названии которых присутствует буква "Р", примерно, как и со сквозняком, когда его нужно бояться. Т.е. включительно с сентября по март устрицы могут присутствовать в вашем меню. Объясняется это просто: в остальные теплые месяцы года у них наступает период размножения, что плохо сказывается на качестве и вкусе моллюсков.

Как правильно выбирать устрицы

Выбирая устрицы, обратите внимание на то, чтобы раковина была плотно закрыта, а сам моллюск был тяжелым и при встряхивании не издавал странных звуков. В ресторане вам должны подать закрытые охлажденные моллюски или же вскрыть их прямо при вас – это свидетельствует о свежести устриц.

Читайте также Устрицы массово гибнут по неизвестным причинам

Как открывать раковину

Чтобы открыть устрицу, в идеале вам потребуется специальное приспособление. Рекомендуется для этого иметь кольчужную перчатку, чтобы не поранить пальцы об острую раковину. Однако можно обойтись и без нее. А вот короткий нож с широким лезвием вам обязательно пригодится.

Левой рукой в перчатке возьмите устрицу плоской створкой вверх. Лезвием ножа поверните в месте крепления створок до щелчка. А затем аккуратно заведите нож внутрь раковины и подрежьте мышцу моллюска, которая соединяет ее створки. Не поворачивая, откройте створки моллюска. Возможные осколки ракушки удалите ножом, но не мойте устрицу.

Как есть устрицы

Устрицы едят сырыми Фото: pixabay.com

Далее можно есть устрицу. Для этого трехзубчатой вилкой подцепите мясо моллюска, полейте его лимонным соком или же обмакните в соус на выбор и отправляйте в рот.

Как есть устрицы: жевать или нет? Знающие гурманы рекомендуют глотать моллюск целиком, не пережевывая. Какие на вкус устрицы? Этот плотный кусочек мяса, приятно пахнущий морем и йодом, имеет ярковыраженный вкус морепродукта. А чтобы еще лучше прочувствовать вкус моллюска, его рекомендуется подавать под белое вино или более крепкие напитки. Кстати, есть устрицы можно не только в сыром виде, но также по-разному их готовить и делать разнообразные блюда: запекать, отваривать, жарить, тушить, мариновать и т.д.

Напомним, устрицы входят в список сильнейших афродизиаков.

Смотрите видео, как правильно выбирать морепродукты:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram