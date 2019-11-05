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Как правильно хранить хлеб в домашних условиях

Узнайте, как хранить хлеб дома, чтобы он не черствел и не плесневел

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:54

По данным Госстата, каждый украинец съедает в год по 105 кг хлеба. Белый, серый, черный, с отрубями – каждый выбирает разный и хранит хлеб по-своему.

Какой хлеб самый полезный

Ржаной хлеб самый полезный
Ржаной хлеб самый полезный
Фото: Unsplash

Диетологи считают, что самый полезный – ржаной хлеб. Он хорошо хранится и очищает организм благодаря высокому содержанию клетчатки. Укрепить иммунитет поможет хлеб с отрубями и разными семечками.

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Пшеничный хлеб оказался в конце рейтинга питательности. В такую буханку чаще всего добавляют отбеливатели и разрыхлители. От них нам только вред, как и от тостового хлеба.

Избегать нужно и популярного сегодня бездрожевого хлеба. Это чистой воды маркетинговый ход, говорят профессиональные пекари. Хлеб без дрожжей лучше печь дома, тогда можно ничего не бояться.

Где покупать хлеб

Покупайте хлеб в магазинах и пекарнях
Покупайте хлеб в магазинах и пекарнях
Фото: Depositphotos

Покупать хлеб лучше в фирменных магазинах или маркетах, но ни в коем случае не на стихийных рынках. Там практически каждая вторая буханка – подделка, говорят эксперты.

Как правильно хранить хлеб

Хлеб желательно хранить в ткани
Хлеб желательно хранить в ткани
Фото: Depositphotos

Чтобы хлеб не портился, его нужно правильно хранить. Пекари уверяют: хлебу нужно "дышать". Он содержит много воды, и она должна выходить беспрепятственно, чтобы хлеб не заплесневел.

Поэтому буханки лучше всего держать в бумажных пакетах или ткани. А если в хлебнице, то только в пластиковой. В деревянной быстро развиваются плесень и грибок. Буханку также можно нарезать и заморозить.

И главное: не покупайте слишком много хлеба, ведь он вкуснее всего в первые сутки после выпечки. И не употребляйте продукты, на которых начала появляться плесень.

Сколько можно есть хлеба в день

Нельзя есть слишком много хлеба
Нельзя есть слишком много хлеба
Фото: Depositphotos

Рекомендуемая дневная норма хлеба для взрослого человека – 2-3 ломтика. Так вы не растолстеете и получите необходимую дозу витаминов.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить хлеб с сушеной клюквой и семечками. "Сегодня" также делились рецептами настоящего французского багета.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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Источник: Сегодня
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