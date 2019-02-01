Как правильно хранить кофейные зерна

Чтобы приготовить идеальный кофе, купите качественные зерна и храните их правильно

Как хранить кофейные зерна Фото: depositphotos.com

Эксперты сходятся во мнении, что главные враги кофейных зерен – воздух, влага, тепло и свет. Чтобы продлить вкус и аромат зерен как можно дольше, храните их в непрозрачном, герметичном контейнере при комнатной температуре. Кофейные зерна могут быть красивыми, но избегайте прозрачных банок, которые позволят свету поставить под угрозу вкус вашего кофе.

Поэтому держите кофе в темном и прохладном месте. В шкафчике рядом с плитой часто слишком тепло, так же, как и на кухонном столе, куда попадают хотя бы раз в день попадают прямые солнечные лучи.

Упаковка, в которой продается кофе, как правило, не идеальна для длительного хранения. Если возможно, переложите зерна в герметичную банку.

Покупайте нужное количество

Кофе начинает терять свежесть практически сразу после обжарки. Старайтесь покупать небольшие порции свежеобжаренного кофе чаще – всего на одну или две недели.

Воздействие воздуха также вредно для зерен. Если вы предпочитаете хранить кофе в доступных и/или красивых банках, было бы неплохо разделить запас на несколько маленьких порций, а основную часть хранить в герметичном контейнере.

Это особенно важно при покупке молотого кофе из-за повышенного воздействия кислорода. Если вы покупаете целые зерна, измельчите необходимое количество в кофемолке непосредственно перед варкой.

Читайте также Кофе без вреда: сколько чашек можно выпить без ущерба для здоровья

Можно ли хранить кофе в холодильнике

Исследователи из Университета Бата (Великобритания) выяснили, что хранение кофейных зерен в холодильнике поможет сделать напиток более вкусным и ароматным.

Оказывается, что при перемолке охлажденного кофе порошок получается более плотным и равномерным, а напиток – ароматнее и вкуснее.

Охлаждение зерен позволяет получать при перемолке лучшую экстракцию ароматических соединений, то есть кофе получится "крепче" и заварится быстрее обычного. Идеальный помол не должен содержать визуальных отличий между самой мелкой и крупной частицами. Легче всего добиться такого результата, охладив кофейные зерна в морозильной камере.

Напомним, ранее мы писали о добавках, которые помогут сделать кофе вкуснее. Сайт "Сегодня" также сообщал, что расскажет о вашей личности любимый кофе.

Смотрите видео о тайнах безупречного кофе с молоком:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram