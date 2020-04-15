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Как правильно хранить крупы в домашних условиях

Наши советы помогут продлить свежесть продуктов

Ирина Павлина
Сегодня, 15:45

Каши украинцы любят и покупают, а все благодаря питательности и довольно невысокой цене. Предпочитают перловку, овсянку, рис, зерновые крупы, манку и пшено. Но есть фаворит – гречка.

Употребляя крупы, мы обеспечиваем организм энергией, ведь крупы долго перевариваются и дарят длительное чувство сытости.

Как правильно хранить крупы

Крупы желательно хранить в банках с крышками
Крупы желательно хранить в банках с крышками
Фото: Depositphotos

  • Крупы в разрезанных пакетах причиняют лишние хлопоты, потому что постоянно норовят рассыпаться. Избежать этого довольно просто. Возьмите срезанную верхнюю часть пластиковой бутылки и протяните через нее край пакета. Теперь лишняя крупа будет сыпаться только туда, куда нам нужно. Закрыть крышкой – и на полку.
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  • Держать крупы можно в стеклянных банках или специальных контейнерах с герметичными крышками. Так они будут храниться дольше.
  • Чтобы в шкафу не завелись насекомые, обработайте его уксусом и разложите подушечки с лавандовым маслом.

Как сделать каши вкуснее

Котлеты из гречки
Котлеты из гречки
Фото: Depositphotos

Чтобы сделать кашу ароматнее, можно в обычную гречневую крупу добавить лавровый лист или чеснок.

А если вы не доели какую-то кашу, не спешите ее выбрасывать. Вы можете приготовить из нее новые вкусные блюда – например, постные котлеты. Рисовую или гречневую кашу нужно смешать с тертым картофелем, измельченным луком и специями. Затем сформировать котлетки и пожарить на сковороде с растительным маслом.

Из каши можно сделать даже чипсы: измельчить в блендере, размазать по силиконовому коврику и запечь в духовке при 230-240 ºС.

Напомним, ранее мы писали, как правильно варить рис.

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Источник: Сегодня
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