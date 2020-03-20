Как правильно хранить лук в домашних условиях
Чтобы лук долго оставался свежим, нужно знать основные правила его хранения
Обычно репчатый лук доступен в течение всего года. Его желательно хранить в прохладном, сухом, темном и хорошо проветриваемом помещении, например, в кладовой, подвале, подвале или гараже. Дело в том, что луковицы легко впитывают влагу. Если температура или влажность слишком высоки, они могут начать прорастать или гнить.
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- Исследование показало, что хранение лука при температуре 4–10 ºC является оптимальным. При этих температурах луковицы лучше всего сохраняют свои свойства.
- Также важно обеспечить надлежащую вентиляцию, чтобы предотвратить образование плесени и гниение. Подойдут открытая корзина, сетчатая сумка или даже колготки.
- Не оставляйте лук в полиэтиленовых пакетах, так как это может привести к его быстрой порче из-за плохой циркуляции воздуха.
- Кроме этого, темнота помогает луку храниться дольше. Недостаток солнечного света уменьшает колебания температуры и влажности.
- Не стоит хранить целый лук в холодильнике, поскольку он легко впитывает влагу. Это может привести к тому, что он станет мягким и быстрее испортится. Но данное правило не действует, если лук нарезать – низкие температуры будут препятствовать размножению бактерий.
Как хранить разные виды лука
Правила хранения для очищенного, нарезанного, жареного и маринованного лука отличаются:
- Очищенный целый лук нужно положить в воздухонепроницаемый контейнер и хранить при температуре 4 ºС не больше 10-14 дней.
- Нарезанный лук можно завернуть в пищевую пленку, поставить в холодильник или заморозить.
- Приготовленный лук (жареный, вареный, запеченный) будет храниться в герметичном контейнере 3-5 дней.
- Маринованный лук будет оставаться свежим около 6 месяцев. Чтобы замариновать лук, поместите очищенный лук в стеклянную или керамическую банку, наполненную уксусом и смесью соли, сахара и специй.
Смотрите видео, как правильно хранить лук в домашних условиях:
Напомним, ранее Ульяна Супрун заявила, что лук и чеснок бесполезны для лечения гриппа и простуды. А эксперты рассказали, как правильно выращивать зелень на подоконнике и в подвале.
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Источник: Сегодня