Как правильно хранить лук в домашних условиях

Чтобы лук долго оставался свежим, нужно знать основные правила его хранения

Обычно репчатый лук доступен в течение всего года. Его желательно хранить в прохладном, сухом, темном и хорошо проветриваемом помещении, например, в кладовой, подвале, подвале или гараже. Дело в том, что луковицы легко впитывают влагу. Если температура или влажность слишком высоки, они могут начать прорастать или гнить.

Исследование показало, что хранение лука при температуре 4–10 ºC является оптимальным. При этих температурах луковицы лучше всего сохраняют свои свойства.

Также важно обеспечить надлежащую вентиляцию, чтобы предотвратить образование плесени и гниение. Подойдут открытая корзина, сетчатая сумка или даже колготки.

Не оставляйте лук в полиэтиленовых пакетах, так как это может привести к его быстрой порче из-за плохой циркуляции воздуха.

Кроме этого, темнота помогает луку храниться дольше. Недостаток солнечного света уменьшает колебания температуры и влажности.

Не стоит хранить целый лук в холодильнике, поскольку он легко впитывает влагу. Это может привести к тому, что он станет мягким и быстрее испортится. Но данное правило не действует, если лук нарезать – низкие температуры будут препятствовать размножению бактерий.

Как хранить разные виды лука

Как хранить репчатый лук Фото: Depositphotos

Правила хранения для очищенного, нарезанного, жареного и маринованного лука отличаются:

Очищенный целый лук нужно положить в воздухонепроницаемый контейнер и хранить при температуре 4 ºС не больше 10-14 дней.

Нарезанный лук можно завернуть в пищевую пленку, поставить в холодильник или заморозить.

Приготовленный лук (жареный, вареный, запеченный) будет храниться в герметичном контейнере 3-5 дней.

Маринованный лук будет оставаться свежим около 6 месяцев. Чтобы замариновать лук, поместите очищенный лук в стеклянную или керамическую банку, наполненную уксусом и смесью соли, сахара и специй.

Смотрите видео, как правильно хранить лук в домашних условиях:

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