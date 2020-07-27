Как правильно хранить лук в домашних условиях: видео

Секреты хранения лука и других овощей из нового урожая

Трудовая пора дачников-огородников наступила. На участках полно овощей, которые так и просят, чтобы их пособирали. Чеснок уже дозрел, и луку уже самое время. Кстати, современные хозяйки в чулках лук уже не хранят – для этого есть специальные сетки.

Как правильно хранить лук

Лук нельзя хранить при высокой влажности Фото: Depositphotos

Чтобы лук не испортился до зимы, обсушите его прямо на грядке. Потом отнесите на чердак и выложите на дерюгу. Там он будет дозревать до самых холодов. Затем переложите в сетку и держите в темном прохладном месте.

Есть еще один способ. Отряхните луковицы от земли и сплетите из них косичку. Храните в прохладном, сухом, темном и хорошо проветриваемом помещении, например, в кладовой, подвале, подвале или гараже. Дело в том, что луковицы легко впитывают влагу. Если температура или влажность слишком высокие, они могут начать прорастать или гнить.

Как хранить баклажаны и огурцы

Огурцы нельзя хранить в нарезанном виде Фото: Pixabay

Баклажаны лучше всего собирать после дождя. Их можно не мыть, а сразу завернуть в бумагу и держать на холоде.

Огурцы желательно долго не хранить, а есть сразу же. Но чтобы еще две недели лакомиться ими не с куста, а из холодильника, есть действенный лайфхак. Заверните немытые овощи в огуречные листы и поставьте в отделение для овощей.

Кстати, как бы сильно мы не старались продлить срок хранения только что сорванных овощей, результата не будет, если урожай собран не вовремя. Поэтому нужно доверять своим наблюдениям и не забывать о лунном календаре.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно хранить зелень.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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