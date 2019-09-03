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Как правильно хранить мед в домашних условиях

Узнайте, как, где и в чем должен храниться мед

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:00
Держите мед в стеклянной таре
Держите мед в стеклянной таре
Фото: freepik.com

В начале осени мед не только самый полезный, но и отличается богатым выбором. Поэтому не теряйте времени зря, и воспользуйтесь возможностью обновить свои медовые запасы на зиму.

Смотрите видео, как приготовить домашнее вино из меда:

Хранить мед довольно просто. Этот продукт хорош тем, что долго не портится. Бактерии не размножаются в нем активно, но неправильное хранение может привести к тому, что продукт испортится или потеряет свои ароматические и вкусовые качества.

При какой температуре хранить мед

Мед не нужно ставить в холодильник
Мед не нужно ставить в холодильник
Фото: Depositphotos

"Держите мед при прохладной комнатной температуре" – это главное правило, которое стоит запомнить. Температура, близкая к нулю, разрушает многие витамины и аминокислоты, которые содержатся в меду. А если температура выше 45 градусов по Цельсию, то мед теряет аромат, его цвет меняется, а полезные свойства теряются.

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В чем хранить мед

Перелейте мед в емкость в плотно завинчивающейся крышкой, например, в стеклянную банку. Металлическая и пластиковая посуда не подойдет, но если меда слишком много, вы можете взять контейнер из нержавеющей стали.

Где хранить мед

Старайтесь хранить мед вдали от солнечных лучей
Старайтесь хранить мед вдали от солнечных лучей
Фото: Depositphotos

Держите банки с медом в сухом прохладном месте. Помните, что влага – главный враг меда, поэтому всегда храните емкости плотно закрытыми. Кроме этого, банки с медом должны находиться вдали от солнечных лучей. Также не стоит хранить мед рядом с духовкой или плитой.

Можно ли есть засахарившийся мед

Кристаллизация – абсолютно нормальный процесс. Она происходит самопроизвольно в любом меде при условии, что продукт натуральный. Но даже засахарившийся мед можно употреблять без каких-либо последствий для здоровья. Помните, что если вы храните мед в холодильнике, процесс кристаллизации будет проходить быстрее.

Напомним, ранее мы рассказывали, как выбрать правильный мед. Мы также писали, как вылечить горло с помощью меда.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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