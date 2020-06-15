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Как правильно карамелизировать замороженную клубнику

Сегодня, 12:40

Карамелизировать ягоды желательно на чугунной сковороде

Клубнику обычно карамелизуют с сахаром. Делают это тоже на сковороде с толстым дном. Причем, иногда сахар смешивают с водой и в этом сиропе карамелизуют ягоды, а иногда в сахар добавляют сливочное или растительное масло и поджаривают клубнику на маленьком огне в этой смеси.

Если вы собираетесь карамелизировать замороженную клубнику, обязательно дайте ей оттаять и слейте лишний сок. Крупные ягоды разрежьте пополам или на несколько частей.

Как карамелизировать клубнику

Как карамелизировать клубнику
Как карамелизировать клубнику
Фото: Depositphotos

  • Сахар прогреть на сухой чугунной сковороде, на небольшом огне, до тех пор, пока он не станет янтарного цвета. Важно не передержать карамель, иначе будет чувствоваться горечь;
  • Влить воду, примерно треть от количества сахара, перемешать, подождать несколько минут, помешивая;
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  • Добавить клубнику, перемешать, но аккуратно, чтобы не повредить ягоды, томить в сиропе на маленьком огне в течение 5-10 минут;
  • За 2-3 минуты до выключения огня можно добавить немного корицы или ванили.

Как использовать карамелизированную клубнику

Карамелизированные ягоды можно подать к мороженому
Карамелизированные ягоды можно подать к мороженому
Фото: Depositphotos

Карамелизированную клубнику можно подавать как самостоятельный десерт, соус к мороженому или блинчикам, использовать для украшения тортов и десертов. А получившийся сироп добавлять в лимонады или другие прохладительные напитки.

Смотрите видео, как приготовить клубничную пиццетту:

Напомним, ранее мы писали, как сварить густое клубничное варенье. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом клубничного лимонада с мятой.

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Источник: Сегодня
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