Как правильно карамелизировать замороженную клубнику
Карамелизировать ягоды желательно на чугунной сковороде
Клубнику обычно карамелизуют с сахаром. Делают это тоже на сковороде с толстым дном. Причем, иногда сахар смешивают с водой и в этом сиропе карамелизуют ягоды, а иногда в сахар добавляют сливочное или растительное масло и поджаривают клубнику на маленьком огне в этой смеси.
Если вы собираетесь карамелизировать замороженную клубнику, обязательно дайте ей оттаять и слейте лишний сок. Крупные ягоды разрежьте пополам или на несколько частей.
- Сахар прогреть на сухой чугунной сковороде, на небольшом огне, до тех пор, пока он не станет янтарного цвета. Важно не передержать карамель, иначе будет чувствоваться горечь;
- Влить воду, примерно треть от количества сахара, перемешать, подождать несколько минут, помешивая;
Читайте также:Рецепты с клубникой: готовим суп, салат и десерт
- Добавить клубнику, перемешать, но аккуратно, чтобы не повредить ягоды, томить в сиропе на маленьком огне в течение 5-10 минут;
- За 2-3 минуты до выключения огня можно добавить немного корицы или ванили.
Карамелизированную клубнику можно подавать как самостоятельный десерт, соус к мороженому или блинчикам, использовать для украшения тортов и десертов. А получившийся сироп добавлять в лимонады или другие прохладительные напитки.
Смотрите видео, как приготовить клубничную пиццетту:
Напомним, ранее мы писали, как сварить густое клубничное варенье. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом клубничного лимонада с мятой.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное