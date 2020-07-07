Как правильно приготовить лед и чем его можно заменить

Секреты приготовления льда в домашних условиях

В жаркую погоду многие люди начинают запасаться кубиками льда в морозильной камере, чтобы добавлять их в домашние коктейли. В эфире "Ранку з Україною" на телеканале "Украина" эксперты рассказали, как правильно хранить лед, емкости из какого материала удобнее, а также чем заменяют ледовые кубики.

Конечно, лед можно замораживать и в обычной бутылке или в другом сосуде, но это не очень удобно и на вид он не такой, как хотелось. Поэтому есть специальные контейнеры. Классический вариант – формы из пластика. Они безопасны, но не очень удобны в использовании, ведь лед из них приходится практически выбивать. Да еще и некоторые из них не имеют крышки. Поэтому их надо хранить в разных отделах морозилки.

"Если это открытая форма, то в морозилке она не должна находиться рядом с мясом и подобными продуктами. Ведь это дополнительная возможность "подхватить" какую-то кишечную палочку", – комментирует председатель всеукраинской ассоциации по вопросам защиты прав потребителей Елена Куликова.

Лед замораживают в специальных формах Фото: Depositphotos

Другой вариант – силиконовые емкости. Они более удобны в использовании и часто имеют необычную форму: различных фруктов, животных или других фигурок. Однако иногда, чтобы сэкономить, хозяйки используют для льда силиконовые формы для выпекания. Этого делать категорически нельзя.

"Силикон, который предназначен для приготовления льда, выдерживает температуру до -60 ºС, в то же время он совершенно не подходит для запекания. В таком случае происходит миграция вредных веществ", – отмечает Елена Куликова.

Смотрите видео, как работает ледовая диета:

Эксперт советует выбирать для льда специальные одноразовые полиэтиленовые формы. По словам Елены, это дешево и абсолютно безопасно. К тому же, так лед можно хранить в любом отделении холодильника, с любыми продуктами, ведь за счет полиэтилена он не впитывает запах. Сегодня существует множество вариаций форм для приготовления льда, поэтому не следует ограничиваться стандартными квадратными. Главное – покупать емкости в проверенных магазинах с необходимой маркировкой – это будет гарантией длительного использования, и формочки не будут деформироваться при замораживании.

Лед – ключевой ингредиент "Мохито" Фото: Depositphotos

Но лед – это уже прошлый век, говорят бармены. И все чаще от него отказываются, ведь он разбавляет напиток и портит его вкус. Здесь на смену знакомому всем льду пришли камни. Но не обычные, а шлифованные, сделанные из безопасного материала, стеатита – так называемого мыльного камня. Такие камни гладкие и не царапают стенки бокала. Они прекрасно аккумулируют холод или тепло и не влияют на вкус. За 2-3 часа до начала вашей вечеринки просто положите камни в морозильную камеру. Стоят они около ста гривен, а пользоваться ими вы сможете в течение многих лет.

Напомним, ранее мы писали, как сделать фруктовый лед "Космополитен", а также делились рецептом мороженого из дыни.

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