Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как правильно приготовить лед и чем его можно заменить

Сегодня, 16:46

Секреты приготовления льда в домашних условиях

В жаркую погоду многие люди начинают запасаться кубиками льда в морозильной камере, чтобы добавлять их в домашние коктейли. В эфире "Ранку з Україною" на телеканале "Украина" эксперты рассказали, как правильно хранить лед, емкости из какого материала удобнее, а также чем заменяют ледовые кубики.

Конечно, лед можно замораживать и в обычной бутылке или в другом сосуде, но это не очень удобно и на вид он не такой, как хотелось. Поэтому есть специальные контейнеры. Классический вариант – формы из пластика. Они безопасны, но не очень удобны в использовании, ведь лед из них приходится практически выбивать. Да еще и некоторые из них не имеют крышки. Поэтому их надо хранить в разных отделах морозилки.

Читайте также:
Рецепт для жаркого дня: холодный кофе со льдом и шоколадом

"Если это открытая форма, то в морозилке она не должна находиться рядом с мясом и подобными продуктами. Ведь это дополнительная возможность "подхватить" какую-то кишечную палочку", – комментирует председатель всеукраинской ассоциации по вопросам защиты прав потребителей Елена Куликова.

Лед замораживают в специальных формах
Лед замораживают в специальных формах
Фото: Depositphotos

Другой вариант – силиконовые емкости. Они более удобны в использовании и часто имеют необычную форму: различных фруктов, животных или других фигурок. Однако иногда, чтобы сэкономить, хозяйки используют для льда силиконовые формы для выпекания. Этого делать категорически нельзя.

"Силикон, который предназначен для приготовления льда, выдерживает температуру до -60 ºС, в то же время он совершенно не подходит для запекания. В таком случае происходит миграция вредных веществ", – отмечает Елена Куликова.

Смотрите видео, как работает ледовая диета:

Эксперт советует выбирать для льда специальные одноразовые полиэтиленовые формы. По словам Елены, это дешево и абсолютно безопасно. К тому же, так лед можно хранить в любом отделении холодильника, с любыми продуктами, ведь за счет полиэтилена он не впитывает запах. Сегодня существует множество вариаций форм для приготовления льда, поэтому не следует ограничиваться стандартными квадратными. Главное – покупать емкости в проверенных магазинах с необходимой маркировкой – это будет гарантией длительного использования, и формочки не будут деформироваться при замораживании.

Лед – ключевой ингредиент "Мохито"
Лед – ключевой ингредиент "Мохито"
Фото: Depositphotos

Но лед – это уже прошлый век, говорят бармены. И все чаще от него отказываются, ведь он разбавляет напиток и портит его вкус. Здесь на смену знакомому всем льду пришли камни. Но не обычные, а шлифованные, сделанные из безопасного материала, стеатита – так называемого мыльного камня. Такие камни гладкие и не царапают стенки бокала. Они прекрасно аккумулируют холод или тепло и не влияют на вкус. За 2-3 часа до начала вашей вечеринки просто положите камни в морозильную камеру. Стоят они около ста гривен, а пользоваться ими вы сможете в течение многих лет.

Напомним, ранее мы писали, как сделать фруктовый лед "Космополитен", а также делились рецептом мороженого из дыни.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить малиновое варенье: ТОП-5 рецептов Как сделать острый соус к шашлыку: рецепт от Лилии Ребрик Как правильно варить зеленый горошек Как освежиться в жару: ТОП лучших напитков и блюд
лед как приготовить свойства продуктов
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Не узнать: так выглядели Галкин и Нагиев в молодости (фото)
Не узнать: так выглядели Галкин и Нагиев в молодости (фото)
Названий знак Зодіаку, якому суджена самотня старість
Названий знак Зодіаку, якому суджена самотня старість
Пикантное виде Королевой с экс-любовником Собчак ошарашило сеть
Пикантное виде Королевой с экс-любовником Собчак ошарашило сеть
Влад Яма впервые не стал закрывать лицо сына на фото
Влад Яма впервые не стал закрывать лицо сына на фото

Популярные статьи

Сегодня, 11:51Fun

Ивана Купала-2020: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 05:05Events

7 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 00:05Events

С Днем Ивана Купала: яркие открытки и поздравления

Вчера, 22:05Fun

Ивана Купала-2020: красивые открытки к празднику

Вчера, 19:16Стиль

Будь в курсе: Андре Тан назвал ТОП-5 модных платьев этого лета

Вчера, 16:25Events

Дома и с подругами: ТОП-5 гаданий на Ивана Купала в домашних условиях

Вчера, 12:04Events

День поцелуя-2020: картинки и открытки к празднику

Вчера, 08:44Fun

Дельфин подплыл к берегу и устроил шоу на глазах у отдыхающих: видео

Вчера, 08:35Техно

НЛО над Токио: огненный шар взорвался силой 150 тонн тротила

5 июляEvents

Гороскоп на 6 июля: кого из знаков зодиака ждет выгодное знакомство

5 июляEvents

Гадания на Ивана Купала-2020: ТОП-5 самых популярных предсказаний

5 июляFood

Как заготовить маринованный перец на зиму: ТОП-5 рецептов

5 июляFood

Как приготовить малиновое варенье: ТОП-5 рецептов

5 июляEvents

Лунное затмение и полнолуние 5 июля: что ни в коем случае нельзя делать

4 июляТехно

Парад планет 4 июля 2020: что произойдет на самом деле

4 июляПсихология

Ивана Купала-2020: действенные обряды для незамужних девушек

Новости партнеров

Самая эффектная волейболистка Казахстана, а возможно, и мира
Самая эффектная волейболистка Казахстана, а возможно, и мира
Яким добавкам не місце у фарші для котлет
Яким добавкам не місце у фарші для котлет
Нелицеприятные подробности об устроившем смертельное ДТП Ефремове
Нелицеприятные подробности об устроившем смертельное ДТП Ефремове
Подопечная Потапа показала свою роскошную фигуру
Подопечная Потапа показала свою роскошную фигуру
19-летняя дочь Ефремова сделала шокирующее заявление
19-летняя дочь Ефремова сделала шокирующее заявление
Роскошная свадьба в семье Софии Ротару, появились фото
Роскошная свадьба в семье Софии Ротару, появились фото
Коронавирус мог вступить в новую стадию — ученые
Коронавирус мог вступить в новую стадию — ученые
«Все это чудовищно». Виновный в смертельном ДТП Михаил Ефремов
«Все это чудовищно». Виновный в смертельном ДТП Михаил Ефремов

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять