Как правильно разогреть вареный рис: три лучших способа

Рис можно разогреть так, как будто он был сварен только что

Вареный рис Фото: pixabay.com

В холодильнике вареный рис становится жестким, сухим и липким. Но есть несколько быстрых способов "реанимировать" рис, чтобы он стал таким же вкусным, как в день приготовления. Независимо от выбранного метода, масло и небольшое количество жидкости – универсальные ингредиенты, которые помогут вареному рису вернуть его текстуру.

Разогрейте рис в микроволновой печи: в каждую миску риса добавьте несколько столовых ложек бульона или воды. Накройте пищевой пленкой или тарелкой, чтобы создать парниковый эффект.

Обжарьте рис на плите: в сковороде с толстым дном разогрейте растительное или сливочное масло. Добавьте рис и обжарьте, разбивая комочки лопаткой, чтобы каждая рисинка покрылась маслом.

Разогрейте рис в кастрюле: сложите рис в сотейник, добавьте несколько столовых ложек масла и немного бульона или воды. Накройте кастрюлю и нагрейте рис на слабом огне. Периодически помешивайте, пока рис не прогреется полностью.

Напомним, ранее мы делились рецептом фирменного плова от телеведущего Алексея Суханова. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить рис для суши и роллов.

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