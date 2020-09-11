Как правильно сочетать фрукты и ягоды: гид по вкусам от Лизы Глинской

Виноград хорош с цитрусовыми, а черника – с малиной

Ни для кого не секрет, что удачное сочетание ингредиентов – залог вкусного десерта. Известный кондитер, победительница "МастерШеф" и видеоблогер Лиза Глинская опубликовала в своем Instagram пост, где рассказала о базовых комбинациях фруктов и ягод.

С чем сочетаются ягоды

Самая универсальная ягода – малина Фото: Depositphotos

Клубника – с вишней, черникой, персиком, бананами, малиной, дыней, ежевикой, лимоном и лаймом. Топовое сочетание: клубника-лайм;

Вишня – с клубникой, малиной, ежевикой, черникой, сливами, смородиной, абрикосом. В книге Лизы "От простого к сложному" есть вишнево-абрикосовый торт с шоколадным баваруа – его считают одним из самых удачных сочетаний;

Черника – с клубникой, малиной, смородиной, ежевикой;

Смородина – с ежевикой, брусникой, малиной и клюквой, сливой, абрикосом, персиком; Читайте также: Черника: почему стоит включить эту ягоду в свое меню

Малина – универсальная ягода. Она хороша с цитрусовыми, вишней, сливами, смородиной, абрикосами и ежевикой, а также со всей экзотикой: манго, маракуйей, кокосом;

Крыжовник – с любой ягодой;

Облепиха – к ней подойдут айва, цитрусовые, хурма, груши, ананасы, абрикосы;

Брусника хорошо оттенит вкус яблок, смородины и апельсинов;

Клюкву миксуют с яблоками и цитрусовыми.

С чем сочетаются фрукты

Банан хорош с клубникой Фото: Depositphotos

Яблоки – с грушами, хурмой, сливой, абрикосами, клюквой, ананасом, имбирем, виноградом;

Груши – с изюмом, яблоками, инжиром;

Абрикос – с апельсином, малиной, сливой и персиком;

Слива – абрикосы и вишня;

Хурма – с кумкватом и другими цитрусовыми, грушами, яблоками;

Банан – с манго, маракуйей, кокосом, ананасом и клубникой;

Инжир – с грушами, сливами, ежевикой и цитрусовыми;

Виноград – цитрусовые и персики;

Лимон хорош с абрикосами, ягодами, вишней, нектарином, сливами, грушами, тропическими фруктами и цитрусовыми;

Апельсин – с клубникой, малиной, клюквой, виноградом, хурмой, ананасом, инжиром;

Грейпфрут – с цитрусовыми и тропическими фруктами, а также с персиками.

Кумкват – с хурмой, вишней, цитрусовыми, сливами и ягодами;

Манго – вся экзотика, а также яблоки, ягоды, дыня и цитрусовые;

Дыня – ягоды и цитрусовые.

Ананас – тропические фрукты, но не только. В одном из своих авторских десертов Лиза соединила ананас с огурцом и базиликом.

Смотрите видео, какими ягодами лакомиться осенью и зимой:

Напомним, ранее мы делились рецептом тертого ягодного пирога от Лизы Глинской, а также писали, как сделать ее карамельный пудинг с изюмом, клюквой и орехами.

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