Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как правильно сочетать фрукты и ягоды: гид по вкусам от Лизы Глинской

11 сентября, 10:25

Виноград хорош с цитрусовыми, а черника – с малиной

Ни для кого не секрет, что удачное сочетание ингредиентов – залог вкусного десерта. Известный кондитер, победительница "МастерШеф" и видеоблогер Лиза Глинская опубликовала в своем Instagram пост, где рассказала о базовых комбинациях фруктов и ягод.

С чем сочетаются ягоды

Самая универсальная ягода – малина
Самая универсальная ягода – малина
Фото: Depositphotos

  • Клубника – с вишней, черникой, персиком, бананами, малиной, дыней, ежевикой, лимоном и лаймом. Топовое сочетание: клубника-лайм;
  • Вишня – с клубникой, малиной, ежевикой, черникой, сливами, смородиной, абрикосом. В книге Лизы "От простого к сложному" есть вишнево-абрикосовый торт с шоколадным баваруа – его считают одним из самых удачных сочетаний;
  • Черника – с клубникой, малиной, смородиной, ежевикой;
  • Смородина – с ежевикой, брусникой, малиной и клюквой, сливой, абрикосом, персиком;
    Читайте также:
    Черника: почему стоит включить эту ягоду в свое меню
  • Малина – универсальная ягода. Она хороша с цитрусовыми, вишней, сливами, смородиной, абрикосами и ежевикой, а также со всей экзотикой: манго, маракуйей, кокосом;
  • Крыжовник – с любой ягодой;
  • Облепиха – к ней подойдут айва, цитрусовые, хурма, груши, ананасы, абрикосы;
  • Брусника хорошо оттенит вкус яблок, смородины и апельсинов;
  • Клюкву миксуют с яблоками и цитрусовыми.

С чем сочетаются фрукты

Банан хорош с клубникой
Банан хорош с клубникой
Фото: Depositphotos

  • Яблоки – с грушами, хурмой, сливой, абрикосами, клюквой, ананасом, имбирем, виноградом;
  • Груши – с изюмом, яблоками, инжиром;
  • Абрикос – с апельсином, малиной, сливой и персиком;
  • Слива – абрикосы и вишня;
  • Хурма – с кумкватом и другими цитрусовыми, грушами, яблоками;
  • Банан – с манго, маракуйей, кокосом, ананасом и клубникой;
  • Инжир – с грушами, сливами, ежевикой и цитрусовыми;
  • Виноград – цитрусовые и персики;
  • Лимон хорош с абрикосами, ягодами, вишней, нектарином, сливами, грушами, тропическими фруктами и цитрусовыми;
  • Апельсин – с клубникой, малиной, клюквой, виноградом, хурмой, ананасом, инжиром;
  • Грейпфрут – с цитрусовыми и тропическими фруктами, а также с персиками.
  • Кумкват – с хурмой, вишней, цитрусовыми, сливами и ягодами;
  • Манго – вся экзотика, а также яблоки, ягоды, дыня и цитрусовые;
  • Дыня – ягоды и цитрусовые.
  • Ананас – тропические фрукты, но не только. В одном из своих авторских десертов Лиза соединила ананас с огурцом и базиликом.

Смотрите видео, какими ягодами лакомиться осенью и зимой:

Напомним, ранее мы делились рецептом тертого ягодного пирога от Лизы Глинской, а также писали, как сделать ее карамельный пудинг с изюмом, клюквой и орехами.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
ТОП-5 продуктов для здорового вечернего перекуса Пять "полезных" продуктов, которые на самом деле вредят вашему здоровью Идеальный осенний напиток: гранатовая сангрия с яблоками и грушами Виноград: как выбрать самый вкусный и полезный
ягоды фрукты десерты свойства продуктов сочетания продуктов Лиза Глинская
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Пирог "Три стакана" с яблоками: настоящее наслаждение
Пирог "Три стакана" с яблоками: настоящее наслаждение
Без замісу тіста. Рецепт ароматного яблучного пирога від Ревізора
Без замісу тіста. Рецепт ароматного яблучного пирога від Ревізора
Модель розповіла, як відшила Роналду
Модель розповіла, як відшила Роналду
Фитнес-модель Лекси Кай предстала в жарком образе
Фитнес-модель Лекси Кай предстала в жарком образе

Популярные статьи

Вчера, 14:17Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за несколько месяцев опубликовала фото в Instagram

Вчера, 05:28Психология

Гороскоп на сегодня 13 сентября: Водолею нужно принять важное решение, а Рыбам – начать развиваться

Вчера, 05:05Events

13 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

12 сентябряFood

Как испечь быстрый сливовый пирог с бананами

12 сентябряТехно

Главный соперник Tesla дебютирует спустя 10 лет разработки: фото

12 сентябряFood

Простой лайфхак, который поможет вам раскрыть аромат специй

12 сентябряСмотрите на OLL.TV

5 сильных украинских фильмов, которые стоит посмотреть

12 сентябряFun

Львы-сплетники и стеснительный медведь: показали самые смешные фото дикой природы

12 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 12 сентября: Овну нужно исключить чрезмерные нагрузки, а Тельцам – упорно работать

12 сентябряEvents

12 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

11 сентябряПсихология

Украинка организовала фотопроект для женщин и доказала – красота бывает разной

11 сентябряFun

Фото дня. Пенсионер нашел в гараже "кувшин императора" стоимостью 714 тысяч гривен

11 сентябряШоу-бизнес

Наталья Могилевская показала, где проводит отпуск во время пандемии коронавируса

11 сентябряШоу-бизнес

Alyosha показала милое фото с прогулки с новорожденной дочкой

11 сентябряEvents

Усекновение главы Иоанна Предтечи 2020: поздравления в картинках и стихах

11 сентябряПсихология

Женщины каких знаков зодиака способны покорить любого мужчину

Новости партнеров

Красота модели Эбигейл Рэтчфорд притягивает как магнит
Красота модели Эбигейл Рэтчфорд притягивает как магнит
Звезда "Евровидения" Кончита Вурст показала свою новую внешность
Звезда "Евровидения" Кончита Вурст показала свою новую внешность
Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
В Сети обсуждают страстный роман 72-летней Софии Ротару
В Сети обсуждают страстный роман 72-летней Софии Ротару
С душой и с нюансами. Как приготовить чебуреки
С душой и с нюансами. Как приготовить чебуреки
Они не должны были попасть в Сеть: самые неудачные фото Брежневой
Они не должны были попасть в Сеть: самые неудачные фото Брежневой
Даша из "Холостяка" продолжает эпатировать публику
Даша из "Холостяка" продолжает эпатировать публику
Могилевская закрутила роман с известным миллионером?
Могилевская закрутила роман с известным миллионером?

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять