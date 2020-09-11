Как правильно сочетать фрукты и ягоды: гид по вкусам от Лизы Глинской
Виноград хорош с цитрусовыми, а черника – с малиной
Ни для кого не секрет, что удачное сочетание ингредиентов – залог вкусного десерта. Известный кондитер, победительница "МастерШеф" и видеоблогер Лиза Глинская опубликовала в своем Instagram пост, где рассказала о базовых комбинациях фруктов и ягод.
С чем сочетаются ягоды
- Клубника – с вишней, черникой, персиком, бананами, малиной, дыней, ежевикой, лимоном и лаймом. Топовое сочетание: клубника-лайм;
- Вишня – с клубникой, малиной, ежевикой, черникой, сливами, смородиной, абрикосом. В книге Лизы "От простого к сложному" есть вишнево-абрикосовый торт с шоколадным баваруа – его считают одним из самых удачных сочетаний;
- Черника – с клубникой, малиной, смородиной, ежевикой;
- Смородина – с ежевикой, брусникой, малиной и клюквой, сливой, абрикосом, персиком;
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- Малина – универсальная ягода. Она хороша с цитрусовыми, вишней, сливами, смородиной, абрикосами и ежевикой, а также со всей экзотикой: манго, маракуйей, кокосом;
- Крыжовник – с любой ягодой;
- Облепиха – к ней подойдут айва, цитрусовые, хурма, груши, ананасы, абрикосы;
- Брусника хорошо оттенит вкус яблок, смородины и апельсинов;
- Клюкву миксуют с яблоками и цитрусовыми.
С чем сочетаются фрукты
- Яблоки – с грушами, хурмой, сливой, абрикосами, клюквой, ананасом, имбирем, виноградом;
- Груши – с изюмом, яблоками, инжиром;
- Абрикос – с апельсином, малиной, сливой и персиком;
- Слива – абрикосы и вишня;
- Хурма – с кумкватом и другими цитрусовыми, грушами, яблоками;
- Банан – с манго, маракуйей, кокосом, ананасом и клубникой;
- Инжир – с грушами, сливами, ежевикой и цитрусовыми;
- Виноград – цитрусовые и персики;
- Лимон хорош с абрикосами, ягодами, вишней, нектарином, сливами, грушами, тропическими фруктами и цитрусовыми;
- Апельсин – с клубникой, малиной, клюквой, виноградом, хурмой, ананасом, инжиром;
- Грейпфрут – с цитрусовыми и тропическими фруктами, а также с персиками.
- Кумкват – с хурмой, вишней, цитрусовыми, сливами и ягодами;
- Манго – вся экзотика, а также яблоки, ягоды, дыня и цитрусовые;
- Дыня – ягоды и цитрусовые.
- Ананас – тропические фрукты, но не только. В одном из своих авторских десертов Лиза соединила ананас с огурцом и базиликом.
Смотрите видео, какими ягодами лакомиться осенью и зимой:
Напомним, ранее мы делились рецептом тертого ягодного пирога от Лизы Глинской, а также писали, как сделать ее карамельный пудинг с изюмом, клюквой и орехами.
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