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Как правильно солить блюда: практические советы от Григория Германа

Несколько простых правил, как работать с солью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:14

"Истинно сказано: недосол на столе, пересол – на голове. Потому что проще досолить готовое блюдо, когда оно стоит на столе, чем бороться с пересолом", – говорит ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман.

  • Начнем с самого простого – овощного салата. Его следует солить не раньше, чем за минуту до употребления. Огурцы, помидоры и красный перец – все они начинают выделять сок при контакте с солью. Поэтом посолив непосредственно перед подачей, вы получите салат, а не овощную кашу.
  • Соль бывает морской, поваренной, йодированной. Степень солености каждого вида отличается. Поэтому лучше выберите свою пачку, чтобы не ошибиться с дозировкой.
  • Чтобы рыба хорошо просолилась, ее нужно не просто посыпать, но и хорошо натереть солью.
  • Конечно, с мясом обычно морока, но на 1 кг запеченного мяса обычно нужно 0.5 ст.л. соли; для стейка – 1 ч.л. Если говорить о говядине, то нужно максимум 0.5 ч.л., чтобы чувствовался вкус мяса. А для 1 кг фарша – примерно 1.5 ч.л.
  • Солить суп нужно тогда, когда основные ингредиенты дошли до готовности. На 1 л жидкости нужна чайная ложка соли. Это правило касается не только супа, но и вареников и пельменей.
  • А если суп пересолен, добавьте в кастрюлю маленький пакетик риса и варите 7-10 минут. Всю лишнюю соль рис "вытянет" в себя. А если такого пакетика у вас нет, добавьте две картошки.
  • Если вы пересолили овощное рагу, добавьте помидоры и потушите еще раз. Также вам поможет гарнир, который можно не солить. Убирают лишнюю соль и молочные продукты: сметана или сливки.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как можно использовать залежавшиеся овощи и фрукты. Мы также писали о самых полезных сочетаниях свежевыжатых соков. Кроме этого, мы делились рецептом пасты с индейкой в томатном соусе.

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Источник: Сегодня
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