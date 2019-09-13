Как правильно сварить какао: три рецепта для осени

Лучшие рецепты согревающего напитка

В какао можно добавить маршмэллоу Фото: Depositphotos

Какао – идеальный напиток для осени. Он отлично согревает и позитивно влияет на работу мозга, помогая избавиться от сезонной депрессии. Европейская организация по пищевой безопасности советует употреблять ежедневно по крайней мере 2,5 грамма какао-порошка или 10 г черного несладкого шоколада.

Смотрите видео, как выбрать качественный шоколад:

Для приготовления напитка выбирайте качественный какао-порошок, в котором нет сухого молока, сахара или других примесей. А молоко используйте жирностью не меньше 2.6 %.

Классический рецепт какао

Какао с молоком Фото: Pixabay

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

200 мл молока

1,5 ч. л. какао-порошка

2 ст. л. горячей воды

1-2 ч.л. сахара

Способ приготовления:

Смешать в сотейнике какао с сахаром. Помешивая, добавить горячую воду. Поставить на средний огонь и, продолжая помешивать, довести до кипения. Влить нагретое молоко и, немного убавив огонь, прогреть смесь, но не доводить ее до кипения. Снять с огня. С помощью венчика взбивать напиток в течение 20 секунд до образования пены. Разлить какао по подогретым чашкам.

Какао с корицей

Какао с корицей Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

1/3 стакана какао-порошка

2 л молока

1/3 стакана сахара

2 палочки корицы

Способ приготовления:

Поместить какао и 1/2 стакана молока в большой кувшин, взбить до получения однородной массы. Постепенно влить оставшееся молоко. Перелить смесь в кастрюлю. Добавить сахар и палочки корицы. Нагреть на среднем огне до почти кипения. Снять с плиты и дать постоять в течение 10 минут. Вынуть палочки корицы, снова подогреть до нужной температуры. Перелить какао с корицей в жаропрочные чашки и подавать.

Какао в микроволновке

Какао в микроволновой печи Фото: Pixabay

Время приготовления:

3 минуты

Ингредиенты:

2 ч.л. какао-порошка

25 мл кипятка

1 ч.л. сахара или по вкусу

200-250 мл молока

Способ приготовления:

Смешайте в чашке какао-порошок, сахар и кипяток. Хорошо перемешайте. Влейте молоко почти до верха. Поставьте в микроволновую печь примерно на минуту. Достаньте, еще раз перемешайте. При необходимости подогрейте какао еще.

Как сделать какао вкуснее

Чем жирнее молоко, тем гуще получается напиток.

Когда вы взбиваете какао, это позволяет, во-первых, предотвратить образование пленки на его поверхности, во-вторых, хорошо смешать все компоненты, а в-третьих, аромат напитка усиливается.

В готовый напиток можно по желанию добавить корицу, ваниль, мускатный орех, сгущенное молоко, ром или ликер.

Пить какао лучше всего из больших чашек с толстыми стенками, это позволит в полной мере ощутить вкус и аромат напитка, не давая ему остыть раньше времени.

Напомним, ранее мы делились рецептом горячего шоколада от Джейми Оливера. "Сегодня" также писали, как приготовить горячий шоколад с апельсинами.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.