Как правильно сварить какао: три рецепта для осени
Лучшие рецепты согревающего напитка
Какао – идеальный напиток для осени. Он отлично согревает и позитивно влияет на работу мозга, помогая избавиться от сезонной депрессии. Европейская организация по пищевой безопасности советует употреблять ежедневно по крайней мере 2,5 грамма какао-порошка или 10 г черного несладкого шоколада.
Смотрите видео, как выбрать качественный шоколад:
Для приготовления напитка выбирайте качественный какао-порошок, в котором нет сухого молока, сахара или других примесей. А молоко используйте жирностью не меньше 2.6 %.
Классический рецепт какао
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 200 мл молока
- 1,5 ч. л. какао-порошка
- 2 ст. л. горячей воды
- 1-2 ч.л. сахара
Способ приготовления:
- Смешать в сотейнике какао с сахаром. Помешивая, добавить горячую воду. Поставить на средний огонь и, продолжая помешивать, довести до кипения.
- Влить нагретое молоко и, немного убавив огонь, прогреть смесь, но не доводить ее до кипения. Снять с огня.
- С помощью венчика взбивать напиток в течение 20 секунд до образования пены.
- Разлить какао по подогретым чашкам.
Читайте также:Без выпечки: творожный десерт с ягодами и какао
Какао с корицей
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 1/3 стакана какао-порошка
- 2 л молока
- 1/3 стакана сахара
- 2 палочки корицы
Способ приготовления:
- Поместить какао и 1/2 стакана молока в большой кувшин, взбить до получения однородной массы. Постепенно влить оставшееся молоко.
- Перелить смесь в кастрюлю. Добавить сахар и палочки корицы. Нагреть на среднем огне до почти кипения. Снять с плиты и дать постоять в течение 10 минут.
- Вынуть палочки корицы, снова подогреть до нужной температуры. Перелить какао с корицей в жаропрочные чашки и подавать.
Какао в микроволновке
Время приготовления:
- 3 минуты
Ингредиенты:
- 2 ч.л. какао-порошка
- 25 мл кипятка
- 1 ч.л. сахара или по вкусу
- 200-250 мл молока
Способ приготовления:
- Смешайте в чашке какао-порошок, сахар и кипяток. Хорошо перемешайте.
- Влейте молоко почти до верха.
- Поставьте в микроволновую печь примерно на минуту.
- Достаньте, еще раз перемешайте. При необходимости подогрейте какао еще.
Как сделать какао вкуснее
- Чем жирнее молоко, тем гуще получается напиток.
- Когда вы взбиваете какао, это позволяет, во-первых, предотвратить образование пленки на его поверхности, во-вторых, хорошо смешать все компоненты, а в-третьих, аромат напитка усиливается.
- В готовый напиток можно по желанию добавить корицу, ваниль, мускатный орех, сгущенное молоко, ром или ликер.
- Пить какао лучше всего из больших чашек с толстыми стенками, это позволит в полной мере ощутить вкус и аромат напитка, не давая ему остыть раньше времени.
Напомним, ранее мы делились рецептом горячего шоколада от Джейми Оливера. "Сегодня" также писали, как приготовить горячий шоколад с апельсинами.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.