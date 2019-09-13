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Как правильно сварить какао: три рецепта для осени

Лучшие рецепты согревающего напитка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:05
В какао можно добавить маршмэллоу
В какао можно добавить маршмэллоу
Фото: Depositphotos

Какао – идеальный напиток для осени. Он отлично согревает и позитивно влияет на работу мозга, помогая избавиться от сезонной депрессии. Европейская организация по пищевой безопасности советует употреблять ежедневно по крайней мере 2,5 грамма какао-порошка или 10 г черного несладкого шоколада.

Смотрите видео, как выбрать качественный шоколад:

Для приготовления напитка выбирайте качественный какао-порошок, в котором нет сухого молока, сахара или других примесей. А молоко используйте жирностью не меньше 2.6 %.

Классический рецепт какао

Какао с молоком
Какао с молоком
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 200 мл молока
  • 1,5 ч. л. какао-порошка
  • 2 ст. л. горячей воды
  • 1-2 ч.л. сахара

Способ приготовления:

  1. Смешать в сотейнике какао с сахаром. Помешивая, добавить горячую воду. Поставить на средний огонь и, продолжая помешивать, довести до кипения.
  2. Влить нагретое молоко и, немного убавив огонь, прогреть смесь, но не доводить ее до кипения. Снять с огня.
  3. С помощью венчика взбивать напиток в течение 20 секунд до образования пены.
  4. Разлить какао по подогретым чашкам.

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Какао с корицей

Какао с корицей
Какао с корицей
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 1/3 стакана какао-порошка
  • 2 л молока
  • 1/3 стакана сахара
  • 2 палочки корицы

Способ приготовления:

  1. Поместить какао и 1/2 стакана молока в большой кувшин, взбить до получения однородной массы. Постепенно влить оставшееся молоко.
  2. Перелить смесь в кастрюлю. Добавить сахар и палочки корицы. Нагреть на среднем огне до почти кипения. Снять с плиты и дать постоять в течение 10 минут.
  3. Вынуть палочки корицы, снова подогреть до нужной температуры. Перелить какао с корицей в жаропрочные чашки и подавать.

Какао в микроволновке

Какао в микроволновой печи
Какао в микроволновой печи
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 3 минуты

Ингредиенты:

  • 2 ч.л. какао-порошка
  • 25 мл кипятка
  • 1 ч.л. сахара или по вкусу
  • 200-250 мл молока

Способ приготовления:

  1. Смешайте в чашке какао-порошок, сахар и кипяток. Хорошо перемешайте.
  2. Влейте молоко почти до верха.
  3. Поставьте в микроволновую печь примерно на минуту.
  4. Достаньте, еще раз перемешайте. При необходимости подогрейте какао еще.

Как сделать какао вкуснее

  • Чем жирнее молоко, тем гуще получается напиток.
  • Когда вы взбиваете какао, это позволяет, во-первых, предотвратить образование пленки на его поверхности, во-вторых, хорошо смешать все компоненты, а в-третьих, аромат напитка усиливается.
  • В готовый напиток можно по желанию добавить корицу, ваниль, мускатный орех, сгущенное молоко, ром или ликер.
  • Пить какао лучше всего из больших чашек с толстыми стенками, это позволит в полной мере ощутить вкус и аромат напитка, не давая ему остыть раньше времени.

Напомним, ранее мы делились рецептом горячего шоколада от Джейми Оливера. "Сегодня" также писали, как приготовить горячий шоколад с апельсинами.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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