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Как правильно варить брокколи, чтобы она была хрустящей

Как и сколько варить капусту брокколи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:15
Брокколи нельзя варить долго
Брокколи нельзя варить долго
Фото: freepik.com

Брокколи – ближайшая родственница цветной капусты. Она содержит много витаминов, минералов, клетчатки и антиоксидантов. Так что если вы хотите сделать свой рацион здоровее, обязательно включите брокколи в свое меню.

Смотрите видео, как выбрать замороженные овощи:

Готовить брокколи можно многими способами, но лучше варить или готовить на пару. Это поможет сохранить не только хрустящую текстуру и цвет овоща, но и полезные вещества, которые в нем содержатся.

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Как варить свежую брокколи

Брокколи нужно разобрать на соцветия
Брокколи нужно разобрать на соцветия
Фото: freepik.com

Довести до кипения воду с небольшим количеством соли. Брокколи помыть и разобрать на соцветия. Затем бросить в кипяток и варить пять минут. После этого обдать ледяной водой, чтобы капуста сохранила свой ярко-зеленый цвет.

Как варить замороженную брокколи

Брокколи можно готовить в мультиварке
Брокколи можно готовить в мультиварке
Фото: Depositphotos

Если вы решили отварить замороженную брокколи, то для этого потребуется 10-12 минут (без предварительной разморозки). Мультиварка приготовит свежую брокколи всего за 5 минут, а на замороженный кочан уйдет около 10 минут.

Куда добавить вареную брокколи

Брокколи не стоит готовить слишком долго
Брокколи не стоит готовить слишком долго
Фото: Pixabay

Соцветия брокколи можно есть просто так или вместе с соусами дип, добавлять в супы, рагу и пасту. Из брокколи выходят отличные начинки для пирогов и запеканок, салаты, соусы. Особенно вкусным получается суп-пюре из брокколи – ярко-зеленого цвета, ароматный, с очень свежим вкусом. Подавайте такой суп с гренками или жареным беконом.

Напомним, ранее мы делились рецептом фаршированного картофеля с брокколи.

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Источник: Сегодня
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