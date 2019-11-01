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Как правильно варить брюссельскую капусту

Брюссельскую капусту можно варить, жарить и запекать

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:55
Брюссельская капуста
Брюссельская капуста
Фото: freepik.com

Брюссельская капуста – ароматный, универсальный и совершенно недооцененный овощ, который может похвастаться высоким содержанием многих питательных веществ. Мы советуем обязательно включить брюссельскую капусту в свое осеннее меню.

Смотрите видео, как использовать в кулинарии кинзу:

Самый простой способ ее приготовить – отварить в подсоленной воде. Перед варкой обязательно срежьте основание кочерыжки и удалите внешние листья.

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Брюссельская капуста: как варить

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Брюссельская капуста
  • 1 1/2 стакана кипятка
  • 1 чайная ложка соли
  • 1/4 чайной ложки перца
  • 2 столовые ложки сливочного или растительного масла

Способ приготовления:

  1. Отмерьте литровую емкость брюссельской капусты.
  2. Поместите подготовленную капусту в кастрюлю с кипящей подсоленной водой, накройте крышкой и варите на медленном огне 15-20 минут.
  3. Слейте воду, приправьте перцем и маслом и подавайте.

Что можно сделать с вареной брюссельской капустой

  • Для диетического варианта заправьте кочанчики 1-2 столовыми ложками лимонного сока или эстрагонного уксуса со щепоткой мускатного ореха вместо масла.
  • Отварите и процедите капусту, как указано, но не приправляйте. Поместите кочаны в форму емкостью 2 л, смазанную маслом, полейте 1/2 стакана растопленного сливочного масла и посыпьте 1/3 стакана тертого пармезана. Запекайте без крышки 15 минут при температуре 180 °С.
  • Отварите и процедите, как указано, но не приправляйте. Разрежьте каждый кочан пополам или четыре части. Пересыпьте в сковороду и добавьте 1 1/2 чашки сметаны, 4 рубленых стебля зеленого лука, 2 чайные ложки свежего укропа (или 1/2 чайной ложки сушеного), 1/2 чайной ложки соли и щепотку белого перца. Поставьте на самый низкий огонь, накройте и нагревайте 5-7 минут, следя за тем, чтобы соус не кипел.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить котлеты с брюссельской капустой. Мы также сообщали, что брюссельская капуста снижает риск рака.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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