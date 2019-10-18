Как правильно варить свеклу и морковь, чтобы сохранить витамины

Разные способы варки свеклы и моркови

Свеклу варят в кожуре Фото: Depositphotos

Вареная свекла – частый ингредиент салатов, закусок и супов. Готовить ее можно разными способами: в кастрюле, в мультиварке и в пакете.

Смотрите видео, как готовить морковь, чтобы получить максимум пользы:

Чтобы свекла получилась сочной и сохранила водорастворимые минеральные соли, не рекомендуется очищать ее перед тем, как варить или запекать, а только тщательно промыть. Также не следует обрезать корень свеклы до осно­вания, иначе при варке она посветлеет.

Как сварить свеклу быстро

Как быстро сварить свеклу Фото: Pixabay

Свеклу помыть, сложить в кастрюлю с водой и дать ей покипеть 30 минут. Затем жидкость слить и поставить свеклу под струю очень холодной воды на 10-15 минут. Температурный перепад доведет свеклу до готовности. Всего процесс займет около 40-50 минут. Кроме того, чистить свеклу, сваренную таким образом, намного проще.

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Сколько варить свеклу для борща

Свекла для борща Фото: Pixabay

Перед тем, как опустить овощ в воду, нужно тщательно его промыть, не срезая корешки и макушку, иначе сок "уйдет" в кастрюлю. Для лучшей сохранности яркого оттенка воду не солить, а влить в нее 1/2 ч. л. уксуса или лимонной кислоты. Время варки зависит от размера плода и сезона – молодые мелкие корнеплоды обычно готовятся 20-30 минут, старые – 1-1,5 часа.

Сколько варить морковь

Время варки моркови зависит от размера Фото: Pixabay

Выложите морковь в кастрюлю и полностью залейте холодной водой. Если добавить горячую, овощ сварится быстрее, но неравномерно.

Закройте кастрюлю крышкой и доведите воду до кипения на сильном огне. Затем убавьте его и варите морковь 25–40 минут в зависимости от размера. Чем крупнее морковь, тем дольше ее готовить. Чтобы ускорить процесс, целый овощ можно разрезать на несколько частей.

Замороженная морковь варится столько же, сколько свежая. Предварительно размораживать ее не нужно.

Сколько варить свеклу в мультиварке

Свеклу можно варить в мультиварке Фото: Pixabay

Тщательно вымойте саму свеклу, корнеплоды должны быть небольшого размера, и уложите ее на дно чаши мультиварки. Залейте холодной водой, чтобы она закрыла свеклу примерно на сантиметр.

Закройте крышку и готовьте в режим суп в течение 1 часа. После сигнала о том, что время вышло, откройте крышку, выньте готовую свеклу и остудите ее.

Не забудьте проверить готовность свеклы. Если вам покажется, что она еще жесткая, то поставьте вариться еще на 20 минут.

Как быстро сварить свеклу в пакете

Свеклу удобно готовить в пакете Фото: Pixabay

Свекла в пакете по времени варится столько же, сколько обычным способом. Разница здесь только в удобстве: отмывать кастрюлю от свекольной накипи не нужно, овощ не пахнет на весь дом и имеет яркий цвет.

Свеклу нужно помыть и выложить в пакет – каждый корнеплод в отдельный. Максимально выпустить воздух и сделать свободный узелок в самом верху.

Отправить свеклу в кастрюлю, залить водой и поставить на большой огонь, после закипания нагрев уменьшить. Края пакета должны торчать из воды, но свекла была полностью покрыта водой.

Некрупная свекла (около 200 г) сварится за 50 минут и станет податливой для протыкания, крупную свеклу 400-500 г нужно будет варить 2 часа.

Чтобы проверить свеклу на готовность, нужно взять пакетик за узелок, достать из кастрюли и переложить на тарелку. Затем развязать узелок и проткнуть свеклу вилкой: она должна свободно войти в овощ.

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