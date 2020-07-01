Как правильно варить зеленый горошек
Готовим зеленый горох в стручках и без
Горох – один из самых древних представителей семейства бобовых. Его родиной является Индия, откуда он сначала попал в Китай, а затем был завезен в Западную Европу.
Сезон молодого горошка длится с апреля по июль. Его можно есть просто так, добавлять в горячие закуски, рагу, супы или суфле, а также запекать в сыре. Для многих рецептов зеленый горошек следует предварительно отварить.
- Стручки молодого зеленого горошка промыть и срезать кончики.
- Замочить стручки в холодной воде на час.
- В большой кастрюле вскипятить воду, подсолить из расчета чайная ложка соли на 3 стакана воды и опустить в нее подготовленные стручки.
- Варить на сильном огне до мягкости.
- Готовые стручки гороха откинуть на дуршлаг, дать жидкости стечь. Обдать ледяной водой.
- Извлечь горошины из стручков. Желтые и сморщенные бобы выбросить.
- Наполнить кастрюлю на 2/3 объема холодной водой и довести до кипения. Добавить соль и соду из расчета 1 чайная ложка соли и 1/2 чайной ложки соды на 3 стакана воды.
- Засыпать зеленый горошек в кипяток, накрыть кастрюлю крышкой и варить на сильном огне до готовности, от 5 до 10 минут. Чем моложе горошек, тем он быстрее сварится.
- Готовый зеленый горошек откинуть на дуршлаг и промыть холодной водой.
Смотрите видео, как приготовить ризотто с зеленым горошком:
Напомним, ранее мы делились рецептом крем-супа из зеленого горошка, а также рассказывали, как приготовить жаркое из курицы, картофеля и зеленого горошка.
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