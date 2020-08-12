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Как правильно выбирать и готовить кукурузу: видео

Сегодня, 16:42

Секреты выбора и приготовления молодой кукурузы

Август – главный сезон кукурузы. В Украине ее выращивают почти повсюду, больше всего на Виниччине и Херсонщине. За год украинцы съедают около 15 миллионов тонн кукурузы.

Как выбрать вкусную кукурузу

Молодая кукуруза содержит золото
Молодая кукуруза содержит золото
Фото: freepik.com

На рынке можно найти множество сортов этих злаковых, даже из Франции. У них немного больше початок, но на вкус это не влияет.

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Чтобы выбрать лучший кочан, продавцы советуют заглянуть под листья: оно должно плотно прилегать, все зернышки должны быть упругими, сладкими на вкус и ярко-золотистого цвета. А вот кочаны, где есть черные зернышки, лучше оставить на прилавке.

Как правильно готовить кукурузу

Кукурузный суп
Кукурузный суп
Фото: Depositphotos

Едят кукурузу украинцы по-разному: кто-то варит, кто-то жарит, а некоторые даже запекают. На самом деле, готовить кукурузу можно как угодно. Любите сладкое? Варите в воде с сахаром и подавайте вместе с медом или сиропом. А любители солененького могут не только поперчить уже сваренную кукурузу, но и обжарить ее на растительном масле до золотистой корочки. А чтобы удивить родных, из кукурузы можно приготовить суп или даже десерт.

"Кочанчики можно обрезать, отварить, добавить лук, чеснок, сливки, перебить в пюре и протереть через сито – и у нас готов крем-суп", – говорит шеф-повар Алик Бадретдинов.

Так как кукуруза содержит природный сахар, из нее получится отличная панна котта.

"Проварите кукурузу, перебейте, добавьте сливки, замоченный желатин, можно немного ванильного сахара. Разлейте по формочках и поставьте в холодильник на 3-4 часа", – советует шеф.

Диетологи напоминают, что молодая кукуруза содержит многие полезные микроэлементы, среди них есть даже золото. Она богата витаминами B1, B2, а также включает биотин – именно он отвечает за красоту кожи и волос.

Напомним, ранее мы писали, как вкусно запечь кукурузу, а также делились рецептом кукурузы на гриле.

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Источник: Сегодня
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