Как выбрать спелый и сладкий арбуз

Раньше августа покупать арбузы не стоит, поскольку биологических период их созревания – последний месяц лета

Арбуз – идеальный десерт для жаркого летнего дня. Эта ягода практически полностью состоит из воды, поэтому отлично освежает и утоляет жажду.

Качественный арбуз лучше покупать не раньше августа. Но даже в сезон эту ягоду важно выбирать правильно. О чем нужно знать и на что обращать внимание, чтобы арбуз достался спелый и сладкий?

Как выбрать правильный арбуз

Покупать арбузы лучше не раньше августа Фото: Depositphotos

Когда? Хотим предупредить сразу: хотя арбузы и появляются в продаже чуть ли не в июне, раньше августа покупать ягоду не стоит – биологические сроки созревания бахчевых – последний месяц лета. Поэтому даже если вам в июне попадется сладкий и вкусный арбуз, нет никакой гарантии, что он дошел до кондиции естественным путем – скорее всего его скороспелость объясняется тем, что производитель щедро напичкал его нитратами.

Где? Идеальное место для покупки – палатка рядом с полем, где они растут. Но если такое поле вам недоступно, то отправляйтесь на рынок. А вот в супермаркете будьте осторожны – часто супермаркеты закупают их еще незрелыми. Нередко арбузы продают вблизи дорог. Да, это удобно, но помните, что арбуз также как и другие фрукты и овощи, которые здесь продаются, впитывают пыль и вредные газы проезжающих мимо автомобилей.

Объем. Арбузы бывают разных сортов – одни сорта крупнее, другие мельче. Поэтому запомните простое правило: из арбузов одного сорта нужно выбирать арбуз крупный, но не огромный. То есть, избегайте как мелких арбузов – эти обычно еще не дозрели, так и гигантов – скорее всего они перекормлены нитратами. Идеальный арбуз весит 6-10 кг.

Смотрите видео, как покупать арбузы и дыни:

Внешний вид арбуза. Полосы спелого арбуза должны быть максимально контрастными, а сама корка твердой и блестящей. Если арбуз недозрелый, то его корка будет мягкой, поскольку, когда ягода дозревает и уже не в состоянии впитывать влагу, то ее корка затвердевает, как бы сообщая, что "все, я дошел до кондиции".

Другой параметр внешнего вида арбуза – желтое, а иногда даже оранжевое пятно. Это тот самый бочок, на котором арбуз вылеживался на поле. Размер этого пятна должен быть для некрупных сортов 5 см, а для крупных 10 см. Очень крупное пятно – это повод отказаться от такого арбуза – вероятно, ему не хватало света, когда он дозревал, из-за чего он окажется невкусным. Не стоит также брать арбуз с белым пятном – такой, скорее всего, созревал при неблагоприятных условиях и вряд ли будет вкусным.

Нитраты в арбузе могут вызвать отравление Фото: freepik.com

Мальчик или девочка? Возможно, вы помните из уроков биологии, что арбуз – ягода двуполая. Девочки (их можно узнать по более плоскому низу и широкому кружку) вкуснее, так как в них больше сахара, а косточек меньше. Менее вкусные мальчики имеют выпуклый низ, а на нем маленький кружочек.

Похлопаем, похрустим, послушаем. Выбрать арбуз по звуку – дело тонкое и требует определенной сноровки.Чтобы правильно выбрать арбуз, нужно уметь отличить глухой звук от звонкого. При постукивании арбуз должен издавать звонкий звук – это свидетельствует о пористости мякоти, а, значит, о спелости арбуза. Кроме того, спелый арбуз всегда как будто пружинит под ударом. Попробуйте сжать арбуз – если при этом он слегка потрескивает, то это говорит о его зрелости и сочности мякоти.

Арбуз на 80% состоит из воды Фото: freepik.com

Обратите внимание на хвостик. Хвостик или плодоножка у вашего будущего арбуза должна быть обязательно. Ее отсутствие должно насторожить, возможно, ее намеренно оторвали, чтобы скрыть плохое качество арбуза. У хорошего зрелого плода она должна быть в меру желтая и сухая, но не пересушенная. Если плодоножка у арбуза пересушена, то это может означать, что арбуз сорван и хранится уже давно.

Разрезав, присмотритесь к мякоти. Спелый арбуз должен иметь насыщенный красный цвет. Однако фиолетовый оттенок должен насторожить – этот плод перекормлен нитратами. Семечки спелого арбуза имеют темно-коричневый или черный цвет, а вот белые – признак недозрелого плода. Волокна, которыми пронизан арбуз, должны быть белого цвета, а вот желтые опять-таки говорят о повышенной "нитратности" арбуза. Мякоть у правильного выбранного арбуза будет при разрезании искриться крупинками, а у нитратного иметь гладкую поверхность.

Напомним, ранее мы делились советами, что приготовить из арбуза и дыни, а также писали, как правильно заморозить арбузы на зиму.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться