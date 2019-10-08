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Как выбрать картофель: на что стоит обратить внимание

Как выбрать правильный картофель для приготовления разных блюд

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:45

Сезон испорченного картофеля еще не наступил, а покупатели уже жалуются. Говорят, что такой чаще попадается в овощных лавках, хоть и стоит 20 грн за килограмм.

Как выбрать картофель для приготовления разных блюд

Картофель с большим содержанием крахмала идеален для пюре
Картофель с большим содержанием крахмала идеален для пюре
Фото: Unsplash

Чтобы выбрать картофель правильно, нужно понимать, что вы собираетесь из него готовить.

  • Больше всего крахмала содержит клубни белого цвета. Это сорта "Адретта" "Конкорд" и "Киви". Крахмала в них больше 20%. Из таких сортов получается самое вкусное пюре.
  • Для жарки подходят розовые клубни. Они хорошо держат форму и не рассыпаются.
  • Если следите за фигурой, лучше покупайте картошку фиолетового оттенка. В ней крахмала меньше всего – до 14%.

Как не купить плохой картофель

Кожура картофеля должна быть без гнили и повреждений
Кожура картофеля должна быть без гнили и повреждений
Фото: Pixabay

А чтобы не купить испорченный картофель, следует внимательно присмотреться: кожура должна быть естественного оттенка, без гнили и порезов. Если картошка неправильно хранилась, то ее цвет может быть слегка зеленый. Употреблять в пищу ее нельзя.

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Агрономы считают, что черные пятна внутри клубней – признак болезни или использования гербицидов, которыми недобросовестные фермеры повторно обрабатывают землю перед сбором урожая. Так картофель легче собирать, он имеет более товарный вид, но нередко начинает портиться, еще не доехав до магазинов.

Такую картошку желательно обходить стороной. Если заметите ее в магазине, пожалуйтесь администраторам или продавцам.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить фаршированную картошку с беконом. "Сегодня" также делились рецептом настоящего пастушьего пирога из картофельного пюре.

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Источник: Сегодня
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