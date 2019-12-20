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Как правильно выбрать масло и не попасть на фальсификат?

Независимый Центр Экспертиз "ТЕСТ" презентовал результаты тестирования качества сливочного масла, спредов и смесей растительно-сливочных

Независимый Центр Экспертиз "ТЕСТ" презентовал результаты тестирования качества сливочного масла, спредов и смесей растительно-сливочных.

В списке жировых продуктов, которые используются в готовке, довольно большой ассортимент. Это и сливочное масло, и спреды, и растительно-сливочные смеси – каждый из этих продуктов имеет четкие требования к составу. Но, к сожалению, сейчас нередко можно попасть на фальсификат.

В преддверии праздников, Центр Экспертиз "ТЕСТ" проверил качество продуктов и соответствие нормативам.

Сливочное масло

В соответствии со стандартом ДСТУ 4399:2005 оно должно содержать исключительно молочный жир. Любые другие примеси, такие как растительный жир, сразу переводят его в разряд продуктов-фальсификатов.

Из 8 образцов масла только 3 (!) оказались настоящими, то есть – не содержали в составе ничего кроме молочного жира: "Ферма", "Яготинське" и "Селянське "Люстдорф".

Торговые марки "Богодухівський молзавод", "Староконстантиновский молочный завод", "Вершкова Долина", "Мальва" и "Рихальський завод сухого молока" оказались подделкой, потому что имели в составе посторонние примеси немолочных жиров.

"Есть три основных правила для покупателя, как не попасться на фальсифицированную продукцию. Во-первых, всегда нужно покупать масло, спреды или смеси в проверенных местах у проверенных производителей. Когда закупка идет в супермаркетах – процент фальсификации резко снижается. Во-вторых, важно ориентироваться на исследования "ТЕСТа", так как они основаны на результатах независимых лабораторий. В-третьих, обязательно обращайте внимание на цену продукта – если она ниже, чем у большинства проверенных производителей, скорее всего, перед вами продукт-фальсификат", – рассказала Нина Кильдий, руководитель отдела тестирований Центра Экспертиз "ТЕСТ"

Спреды и смеси растительно-сливочные

Эта категория отличается от масла тем, что содержит в составе как молочный, так и растительный жир.

Спред, согласно ДСТУ 4445:2005, должен содержать не менее 25% молочного жира с общей жирностью продукта от 50 до 85%.

Смеси растительно-сливочные (или растительно-молочные) регламентируются ТУ – содержание молочного жира в продукте устанавливает непосредственно производитель, но молочный компонент в составе обязателен.

Результат проверки смесей растительно-сливочных и спредов более утешительный: из 7 продуктов 4 соответствовали наименованию и не превысили норму содержания транс-жиров (не более 8% согласно ДСТУ). Это марки "Тульчинка", "1", "Вигода", "Полтавське", в которых содержание молочного жира соответствовало заявленому.

В спреде "Дві корівки" содержание МЖ было значительно ниже заявленного.

ARO и "Народный продукт" превысили содержание транс-жиров: 8,4 и 8,9% соответственно.

"Смеси и спреды – это однозначно лучше, чем фальсифицированное масло, так как эти продукты регламентированы ТУ/ДСТУ. Мы убедились, что, в этом случае, лучший выбор – это проверенные производители. В нашем исследовании марки "Тульчинка", "Выгода", "Полтавське" и "1" полностью соответствовали нормативам", – сказал Валентин Безрукий, директор центра потребительских экспертиз "ТЕСТ".

Вывод

Каждая из категорий – сливочное масло, спред, смесь растительно-сливочная – имеет своего покупателя и обязана соответствовать нормам или декларации производителя.

Поскольку сливочное масло – это более дорогой продукт, то его часто подделывают: в этом мы убедились, проводя исследование. Его, как и любые другие масложировые продукты, стоит покупать только у проверенных производителей. Также стоит обращать внимание на цену: если она слишком отличается от проверенных марок, скорее всего, перед вами подделка.

По результатам исследования мы убедились, что хотя на рынке все еще много фальсификатов, проверенные производители все же придерживаются норм ДСТУ/ТУ.

Важно отметить, что настоящие смеси растительно-сливочные и спреды намного лучше, чем фальсифицированное масло: они стоят дешевле и на их этикетках написана правдивая информация.

C полным текстом исследования можно ознакомиться по ссылке – https://test.org.ua/tests/food/551

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