Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Официально

Как правильно выбрать масло и не попасть на фальсификат?

Независимый Центр Экспертиз "ТЕСТ" презентовал результаты тестирования качества сливочного масла, спредов и смесей растительно-сливочных

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:30

Независимый Центр Экспертиз "ТЕСТ" презентовал результаты тестирования качества сливочного масла, спредов и смесей растительно-сливочных.

В списке жировых продуктов, которые используются в готовке, довольно большой ассортимент. Это и сливочное масло, и спреды, и растительно-сливочные смеси – каждый из этих продуктов имеет четкие требования к составу. Но, к сожалению, сейчас нередко можно попасть на фальсификат.

В преддверии праздников, Центр Экспертиз "ТЕСТ" проверил качество продуктов и соответствие нормативам.

Сливочное масло

В соответствии со стандартом ДСТУ 4399:2005 оно должно содержать исключительно молочный жир. Любые другие примеси, такие как растительный жир, сразу переводят его в разряд продуктов-фальсификатов.

Из 8 образцов масла только 3 (!) оказались настоящими, то есть – не содержали в составе ничего кроме молочного жира: "Ферма", "Яготинське" и "Селянське "Люстдорф".

Торговые марки "Богодухівський молзавод", "Староконстантиновский молочный завод", "Вершкова Долина", "Мальва" и "Рихальський завод сухого молока" оказались подделкой, потому что имели в составе посторонние примеси немолочных жиров.

"Есть три основных правила для покупателя, как не попасться на фальсифицированную продукцию. Во-первых, всегда нужно покупать масло, спреды или смеси в проверенных местах у проверенных производителей. Когда закупка идет в супермаркетах – процент фальсификации резко снижается. Во-вторых, важно ориентироваться на исследования "ТЕСТа", так как они основаны на результатах независимых лабораторий. В-третьих, обязательно обращайте внимание на цену продукта – если она ниже, чем у большинства проверенных производителей, скорее всего, перед вами продукт-фальсификат", – рассказала Нина Кильдий, руководитель отдела тестирований Центра Экспертиз "ТЕСТ"

Спреды и смеси растительно-сливочные

Эта категория отличается от масла тем, что содержит в составе как молочный, так и растительный жир.

Спред, согласно ДСТУ 4445:2005, должен содержать не менее 25% молочного жира с общей жирностью продукта от 50 до 85%.

Смеси растительно-сливочные (или растительно-молочные) регламентируются ТУ – содержание молочного жира в продукте устанавливает непосредственно производитель, но молочный компонент в составе обязателен.

Результат проверки смесей растительно-сливочных и спредов более утешительный: из 7 продуктов 4 соответствовали наименованию и не превысили норму содержания транс-жиров (не более 8% согласно ДСТУ). Это марки "Тульчинка", "1", "Вигода", "Полтавське", в которых содержание молочного жира соответствовало заявленому.

В спреде "Дві корівки" содержание МЖ было значительно ниже заявленного.

ARO и "Народный продукт" превысили содержание транс-жиров: 8,4 и 8,9% соответственно.

"Смеси и спреды – это однозначно лучше, чем фальсифицированное масло, так как эти продукты регламентированы ТУ/ДСТУ. Мы убедились, что, в этом случае, лучший выбор – это проверенные производители. В нашем исследовании марки "Тульчинка", "Выгода", "Полтавське" и "1" полностью соответствовали нормативам", – сказал Валентин Безрукий, директор центра потребительских экспертиз "ТЕСТ".

Вывод

Каждая из категорий – сливочное масло, спред, смесь растительно-сливочная – имеет своего покупателя и обязана соответствовать нормам или декларации производителя.

Поскольку сливочное масло – это более дорогой продукт, то его часто подделывают: в этом мы убедились, проводя исследование. Его, как и любые другие масложировые продукты, стоит покупать только у проверенных производителей. Также стоит обращать внимание на цену: если она слишком отличается от проверенных марок, скорее всего, перед вами подделка.

По результатам исследования мы убедились, что хотя на рынке все еще много фальсификатов, проверенные производители все же придерживаются норм ДСТУ/ТУ.

Важно отметить, что настоящие смеси растительно-сливочные и спреды намного лучше, чем фальсифицированное масло: они стоят дешевле и на их этикетках написана правдивая информация.

C полным текстом исследования можно ознакомиться по ссылке – https://test.org.ua/tests/food/551

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

масло сливочное масло центр экспертиз тест
Реклама

Новости партнеров

Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
«Вот вам правда»: дочь показала смертельное увлечение Борисовой
«Вот вам правда»: дочь показала смертельное увлечение Борисовой
Обои в туалете: быстрое и практичное оформление санузла. 104 фото
Обои в туалете: быстрое и практичное оформление санузла. 104 фото
Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 09:39Wellness

Стресс может вызвать сыпь на коже: как правильно ее лечить

Вчера, 17:10Fun

День святого Николая 2019: что ни в коем случае нельзя делать 19 декабря

Вчера, 13:04Fun

Ученые обнародовали фото девушки, которая жила пять тысяч лет назад

Вчера, 10:47Fun

19 декабря: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 05:37Fun

Поздравления с Днем святого Николая: красивые открытки, картинки, стихи, проза, смс

Вчера, 05:01Events

С Днем святого Николая 2019: красивые картинки и лучшие поздравления

18 декабряШоу-бизнес

"Голос країни 10": названо имя третьего звездного тренера шоу

18 декабряСтиль

Маникюр на Новый год 2020: фотоподборка красивого дизайна ногтей

18 декабряСтиль

Деловой брючный костюм: Елена Зеленская вызвала восторг элегантным нарядом в Азербайджане

18 декабряFun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

18 декабряШоу-бизнес

"Надеюсь, Потап фоткал": Настя Каменских полностью обнажилась на фото

18 декабряFun

18 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

18 декабряFun

Внешность девочки стала аномальной из-за редкой мутации: фото

17 декабряШоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк преследуют: семья актрисы сделала гневное обращение и показала фото незнакомцев

17 декабряFun

17 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

17 декабряFun

День Варвары 2019: что ни в коем случае нельзя делать 17 декабря

Новости партнеров

Как засолить красную рыбу в домашних условиях: советы хозяйкам
Как засолить красную рыбу в домашних условиях: советы хозяйкам
Салат
Салат "Мой генерал" с курицей слоеный
Как узнать, что мужчина вас не любит: 5 признаков
Как узнать, что мужчина вас не любит: 5 признаков
Важное объявление: стало известно об уходе Анны Заворотнюк
Важное объявление: стало известно об уходе Анны Заворотнюк
Звездные пары с огромной разницей в росте
Звездные пары с огромной разницей в росте
Правильные драники. Какой рецепт можно считать «самым-самым»?
Правильные драники. Какой рецепт можно считать «самым-самым»?
Питт признался, из-за чего распался их брак с Джоли
Питт признался, из-за чего распался их брак с Джоли
Кто бы мог подумать: названа новая причина инфарктов и инсультов
Кто бы мог подумать: названа новая причина инфарктов и инсультов