Как правильно взбивать белки с сахаром: полезные советы

Взбитые белки с сахаром – основа многих пирогов, десертов и кремов

Взбитые яичные белки с сахаром Фото: Depositphotos

Многие не знают, как правильно взбивать белки с сахаром. В этом не ничего сложного, нужно лишь запастись терпением и соблюсти несколько важных правил. Также стоит помнить, что взбитый белок с сахаром – скоропортящийся продукт, поэтому его нужно использовать как можно быстрее.

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При взбивании белков можно использовать лимонную кислоту – в порошке, в разведенном виде или просто лимонный сок. Иногда в белки перед взбиванием добавляют щепотку соли – она придает им более плотную структуру.

Как взбить белок с сахаром в густую пену

Даже капля желтка может не дать белкам взбиться Фото: Pixabay

Используйте миксер или венчик. Взбить белки с сахаром блендером в плотную пену невозможно. В отличие от миксера, его конструкция не позволяет насытить яичные белки кислородом. Яйца следует брать свежие и охлажденные. Посуда, включая насадки миксера, должна быть идеальной чистой и сухой. Не используйте пластиковую посуду - на ней легко образуется налет. Для обезжиривания емкость можно протереть ломтиком лимона. Миска для взбивания белков должна иметь круглое дно, чтобы масса не скапливалась в углах и взбивалась равномерно. Помните, что при взбивании белки очень сильно увеличиваются в объеме. Время взбивания зависит от количества белков и глубины посуды. Не берите много белков – двух-трех будет достаточно. Когда вы будете разделять яйца на белки и желтки, делайте это очень аккуратно. Наличие даже капли желтка в белках сильно затруднит взбивание. Если есть возможность, возьмите мелкий сахар – его кристаллы быстрее растворятся в белках. Включите миксер на максимальную скорость и взбивайте белки 1-2 минуты. Масса должна стать белой и плотной. Если вы достанете насадки, на белках останутся четкие следы. Добавить сахар и продолжать взбивать на максимальной скорости в течение 2-3 минут. За это время масса должна стать плотной, блестящей, снежно-белого оттенка. Насадки при подъеме не просто будут оставлять след, а вытягивать жесткие пики. Больше 5 минут белки с сахаром взбивать не стоит, иначе масса может разделиться на жидкость и белые хлопья.

Как взбить белок с сахаром: разные способы

Взбить белки миксером очень просто Фото: Pixabay

В зависимости от того, для каких целей вы взбиваете белки, их можно взбивать по-разному.

Для безе нужно соблюдать пропорцию 50 г сахара на один белок и взбивать по вышеуказанной технологии.

Если вы взбиваете белки для бисквита или другого воздушного теста, не делайте это слишком долго – масса должна быть достаточно плотной и блестящей, а насадки оставлять след, но добиваться жестких пиков не стоит. В противном случае разрушатся пузырьки воздуха и будет утрачен эффект воздушности.

Для некоторых блюд нужно взбивать белки до мягких пиков, поэтому обращайте внимание на инструкции в рецепте.

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