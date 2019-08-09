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Как правильно заморозить арбуз на зиму

Два способа заморозки арбузной мякоти

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:44
Арбуз можно заморозить на зиму
Арбуз можно заморозить на зиму
Фото: Depositphotos

Арбузы обычно очень большие, и их порой бывает трудно съесть целиком до того, как они испортятся. Если вы хотите сохранить оставшуюся мякоть на зиму, то вас наверняка интересует вопрос, можно ли замораживать арбуз. Простой ответ – да, можно, но он будет мягким, когда оттает. 

Смотрите видео, как выбрать вкусный арбуз:

Поэтому наслаждайтесь целыми кусочками арбуза, пока он свежий, потому что плод не будет иметь такого же вкуса после заморозки. Однако выбрасывать остатки арбуза не стоит. Его замороженная мякоть идеально подходит для приготовления напитков, таких как смузи и "Маргарита", и поможет вам вспомнить вкус лета, которым вы сможете насладиться в самые холодные месяцы года. Из арбуза также получаются вкусный сорбет и гранита.

Как заморозить арбуз в домашних условиях

Перед заморозкой арбуз нужно разрезать на кусочки
Перед заморозкой арбуз нужно разрезать на кусочки
Фото: freepik.com

Замороженный арбуз может храниться в течение 8-12 месяцев, что идеально, потому что к тому времени, когда вы его съедите, уже наступит новый сезон.

Подготовка арбуза к заморозке очень проста и занимает не больше 10 минут. Порционные кусочки арбуза легко хранить и использовать по мере необходимости. Когда вы захотите сделать смузи, просто вытащите 4-5 кусочков и закройте контейнер обратно. 

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Чтобы заморозить арбуз, выполните следующие простые шаги:

  • Нарежьте арбуз маленькими кубиками или шариками.
  • Удалите все семена.
  • Выложите кусочки арбуза на противень, чтобы они не касались друг друга.
  • Поставьте в морозильник на несколько часов, чтобы мякоть затвердела.
  • Переложите кусочки арбуза в пластиковый контейнер или пакет с застежкой, верните в морозилку.

Если вы просто сложите свежие кусочки арбуза в контейнер, они смерзнуться вместе, и вам потом будет трудно разделить их на части. 

Как заморозить арбуз вместе с сахаром

Арбуз можно заморозить вместе с сахаром
Арбуз можно заморозить вместе с сахаром
Фото: Depositphotos

В качестве альтернативы замороженным кубикам, вы можете засыпать арбуз сахаром или залить сиропом и заморозить в контейнере. Используйте сахар-песок и простой сироп, чтобы подсластить арбуз. Это хороший вариант, если вы планируете использовать мякоть для десертов или вам нужны напитки для вечеринки после окончания сезона арбузов. 

Чтобы заморозить арбуз с сахаром, выполните следующие действия:

  • Разрежьте арбуз на куски и удалите все семена.
  • Поместите куски в пластиковый контейнер, оставив немного свободного места наверху (арбуз будет расширяется по мере замерзания).
  • Покройте арбуз сахаром или простым сиропом.
  • Закройте контейнер и храните его в морозильной камере.

На заметку: используйте около 1/2 стакана сахарного песка на каждые 500 г арбуза. Хорошо перемешайте, чтобы все кусочки покрылись сахаром.

Сахарный сироп должен полностью покрывать кусочки арбуза. Чтобы его сварить, нужно смешать воду и сахар в пропорции 1:1, довести до кипения, чтобы кристаллы полностью растворились, и остудить.

Кроме того, можно использовать ананасовый, апельсиновый и другие фруктовые соки, чтобы добавить арбузу дополнительный аромат. Это интересный вариант для коктейлей и смузи.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить салат из арбуза и феты. "Сегодня" также делились рецептами арбузных коктейлей с водкой.

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Источник: Сегодня
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