Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как правильно заворачивать и выпекать круассаны

Все секреты приготовления домашних круссанов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:36
Домашние круассаны подавайте с кофе
Домашние круассаны подавайте с кофе
Фото: pexels.com

Домашние круассаны всегда очень ароматные и вкусные, но не все знают, как их правильно заворачивать и выпекать. В этой статье мы поделимся пошаговым рецептом приготовления круассанов. Для начала вам нужно будет замесить слоеное дрожжевое тесто.

Круассаны: как заворачивать

  • Раскатайте приготовленное тесто в ленту 20х100 см, подровняйте края.
  • Возьмите линейку и с одной стороны сделайте на тесте насечки через каждые 13 см. С другой стороны сделайте первую насечку через 6,5 см от края, а дальше - через каждые 13 см.
  • Затем линейкой соедините противоположные насечки и разрежьте тесто на треугольники. Должно получиться 15 треугольников и 2 обрезка.
  • На середине каждого треугольника сделайте надрез длиной примерно 1 см.
  • Немного растяните треугольник и начните закручивать круассан. Надрез посередине позволит сразу немного выгнуть "ушки" будущего круассана, чтобы придать ему форму полумесяца.
  • Продолжайте скручивать круассан так, чтобы хвостик остался внизу. Должно получиться не менее 6-ти сегментов.

Круассаны важно не пересушить
Круассаны важно не пересушить
Фото: Pixabay

Как выпекать круассаны

  • Круассаны выложите на два противня. Яйцо взболтайте с 1 ст.л. воды (взбалтывайте очень хорошо, чтобы яйцо равномерно и без разводов покрыло тесто). Смажьте кисточкой заготовки и оставьте на 1,5-2 часа в теплом (но не слишком теплом, иначе масло в тесте начнет плыть) месте без сквозняков подходить.
  • Когда круассаны хорошо подойдут (станут пушистыми, будут видны слои на срезе), нагрейте духовку, смажьте их яйцом, взбитым с водой, и выпекайте.
  • Для этого разогрейте духовку до 210 градусов, поставьте круассаны и сразу снизьте температуру до 190 градусов. Выпекайте 15-17 минут и остудите на решетке.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить слойки с малиной.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить лимонад, который не вредит здоровью Как приготовить пирог с яблоками в мультиварке Завтрак для похудения: запеканка с грушей от Аниты Луценко Дрожжевой пирог с яблоками и апельсинами
выпечка рецепт круассаны
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Джанабаева ответила на поздравления с появлением третьего ребенка
Джанабаева ответила на поздравления с появлением третьего ребенка
Как приготовить вкусную печёнку
Как приготовить вкусную печёнку
Названа каша, которая снижает давление и помогает похудеть
Названа каша, которая снижает давление и помогает похудеть
Шарлиз Терон рассказала, почему ее сын носит платья
Шарлиз Терон рассказала, почему ее сын носит платья

Популярные статьи

Сегодня, 12:01Fun

Поминальные дни 2019: обычаи и что нельзя делать

Сегодня, 05:39Психология

Гороскоп на сегодня: Близнецам лучше избегать ненужных трат, а Весы научатся отстаивать свои права

Вчера, 18:18Шоу-бизнес

Оля Фреймут взорвала сеть откровенным фото

Вчера, 15:00Food

Каркаде: все, что нужно знать о чайном напитке

Вчера, 14:10Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских празднуют годовщину: фото

Вчера, 13:00Fun

Выходные и праздничные дни в мае 2019 года в Украине

Вчера, 12:20Шоу-бизнес

Ани Лорак впервые показала своих братьев: фото

Вчера, 11:40Fun

Поздравления с 1 Мая: забавные стихи и проза, лучшие открытки

Вчера, 10:36Техно

Невероятный зум: устаревший смартфон Samsung сфотографировал Сатурн

30 апреляАфиша

Названа дата выхода "Фантастических тварей 3"

30 апреляТехно

Смартфон мечты Samsung получит невероятную особенность

30 апреляАфиша

Дан Балан презентовал новую песню Balzam и клип

30 апреляFun

Вальпургиева ночь: что ни в коем случае нельзя делать

30 апреляFood

Что приготовить из черствого кулича: рецепт хлебных маффинов с ягодами

30 апреляFun

Радоница 2019: когда отмечается в Украине

29 апреляШоу-бизнес

Снова влипла: против Светланы Лободы подают иск за хамство

Новости партнеров

Медики назвали кашу, которая лечит почти от всех болезней
Медики назвали кашу, которая лечит почти от всех болезней
Гела Месхи назвал самую большую проблему в браке с Климовой
Гела Месхи назвал самую большую проблему в браке с Климовой
Дочь Александра Абдулова растет его точной копией
Дочь Александра Абдулова растет его точной копией
Измены и разводы: чем обидели мужчины сестер Арнтгольц
Измены и разводы: чем обидели мужчины сестер Арнтгольц
Богатая семья, брошенный бойфренд: вся правда о невесте Цекало
Богатая семья, брошенный бойфренд: вся правда о невесте Цекало
Анна Семенович показала идеальную фигуру в купальнике
Анна Семенович показала идеальную фигуру в купальнике
Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма
Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма
Бродяга любви: пластические операции и скандалы Леонтьева
Бродяга любви: пластические операции и скандалы Леонтьева