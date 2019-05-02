Как правильно заворачивать и выпекать круассаны

Все секреты приготовления домашних круссанов

Домашние круассаны подавайте с кофе Фото: pexels.com

Домашние круассаны всегда очень ароматные и вкусные, но не все знают, как их правильно заворачивать и выпекать. В этой статье мы поделимся пошаговым рецептом приготовления круассанов. Для начала вам нужно будет замесить слоеное дрожжевое тесто.

Круассаны: как заворачивать

Раскатайте приготовленное тесто в ленту 20х100 см, подровняйте края.

Возьмите линейку и с одной стороны сделайте на тесте насечки через каждые 13 см. С другой стороны сделайте первую насечку через 6,5 см от края, а дальше - через каждые 13 см.

Затем линейкой соедините противоположные насечки и разрежьте тесто на треугольники. Должно получиться 15 треугольников и 2 обрезка.

На середине каждого треугольника сделайте надрез длиной примерно 1 см.

Немного растяните треугольник и начните закручивать круассан. Надрез посередине позволит сразу немного выгнуть "ушки" будущего круассана, чтобы придать ему форму полумесяца.

Продолжайте скручивать круассан так, чтобы хвостик остался внизу. Должно получиться не менее 6-ти сегментов.

Круассаны важно не пересушить Фото: Pixabay

Как выпекать круассаны

Круассаны выложите на два противня. Яйцо взболтайте с 1 ст.л. воды (взбалтывайте очень хорошо, чтобы яйцо равномерно и без разводов покрыло тесто). Смажьте кисточкой заготовки и оставьте на 1,5-2 часа в теплом (но не слишком теплом, иначе масло в тесте начнет плыть) месте без сквозняков подходить.

Когда круассаны хорошо подойдут (станут пушистыми, будут видны слои на срезе), нагрейте духовку, смажьте их яйцом, взбитым с водой, и выпекайте.

Для этого разогрейте духовку до 210 градусов, поставьте круассаны и сразу снизьте температуру до 190 градусов. Выпекайте 15-17 минут и остудите на решетке.

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