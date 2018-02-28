Как правильно жарить мясо и рыбу: 10 полезных советов

Далеко не все знают, как жарить мясо, чтобы оно получилось одновременно сочным, нежным, с хрустящей корочкой

Может показаться, что пожарить мясо и рыбу совсем просто. Достаточно лишь разогреть масло на сковороде и положить туда кусочки. Но, на самом деле, этот процесс требует определенных знаний.

Выучив несколько правил жарки и применив их на практике, ваши блюда всегда будут нежными и сочными внутри, а также с румяной корочкой снаружи.

Как вкусно пожарить мясо и рыбу

1. Жарьте мясо и рыбу исключительно на рафинированном масле. Его количество должно составлять примерно 8% от массы продукта. Также сковорода должна быть с толстым дном.

2. Чтобы мясо хорошо поджарилось, его нужно обсушить бумажными салфетками или полотенцами. Дело в том, что лишняя влага дает пар, который замедляет процесс прожаривания и зарумянивания.

3. Мясо нужно готовить прямо перед подачей. Солить его перед обжариванием не стоит, так как это спровоцирует потерю сока. Лучше посыпать солью за несколько минут до конца жарки. В итоге у вас получится хрустящая корочка. А вот для румяной – мясо следует слегка посыпать сахарной пудрой.

4. Чтобы корочка из панировочных сухарей была не черной, а золотистой, сначала обваляйте мясо или рыбу во взбитом яйце, а потом в сухарях.

5. Во время обжаривания рыбу и мясо нельзя часто переворачивать.

6. Чтобы размягчить жесткое мясо, замаринуйте его. Если времени нет, обмажьте горчицей. Для дополнительной мягкости мясо можно отбить кухонным молотком и полить лимонным соком.

7. Мясо и котлеты нужно класть только на хорошо разогретую сковороду. Брызните в масло несколько капель воды: если они зашкварчат и практически сразу испарятся – начинайте жарить.

8. При обжаривании небольших кусочков мяса не используйте крышку. Также не наливайте много масла.

9. Основное правило сочного жареного мяса: постарайтесь быстро добиться плотной мясной корочки, она удержит мясной сок в куске.

10. Если вы хотите, чтобы лук для мяса приобрел аппетитный золотисто-желтый цвет, обваляйте его в муке.

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