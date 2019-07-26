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Как приготовить абрикосовое варенье: ТОП-5 рецептов

Рецепты самого вкусного варенья из абрикосов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:25
Вкусный рецепт абрикосового варенья
Вкусный рецепт абрикосового варенья
Фото: Depositphotos

Варенье и джем из абрикосов можно не только есть вместе с чаем, добавлять в блины и намазывать на хлеб, но и использовать для приготовления домашней выпечки и тортов. 

Смотрите видео, как приготовить варенье из экзотических продуктов:

Абрикосы для варенья должны быть спелыми и вкусными. Если вы собираетесь варить джем, то лучше подойдут совсем мягкие плоды, а если хотите сделать варенье из половинок фруктов, выбирайте плотные абрикосы, которые не потеряют форму при варке.

Абрикосовое варенье дольками

Варенье из абрикосов дольками
Варенье из абрикосов дольками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1 кг абрикосов
  • 1,5 кг сахара
  • 2 стакана воды

Способ приготовления:

  1. Подготовленные плоды опустить в горячую, но не кипящую воду на 3 минуты при температуре 85-90 градусов, после чего охладить, обдав ледяной водой.
  2. Подготовленные абрикосы дольками следует наколоть зубочисткой, залить горячим сиропом и в таком виде оставить на 3-4 часа, а затем сварить до готовности. Плоды должны стать полупрозрачными.
  3. Абрикосы дольками варят в два приема (варка по 10 минут и выстаивание). Плоды в целом виде с косточками рекомендуется варить в три-четыре приема (варка по 10 минут и выстаивание). Время выстаивания между варками должно быть 12 часов (для целых плодов) и 8 часов для абрикосов дольками.

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Варенье из абрикосов быстрое

Быстрое абрикосовое варенье
Быстрое абрикосовое варенье
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • 1 кг абрикосов
  • 500 г сахара
  • Молотый имбирь
  • Ванилин

Способ приготовления:

  1. Абрикосы помыть, удалить косточки. Мякоть измельчить с помощью погружного блендера, засыпать сахаром и добавить пряности, перемешать. Подождать, пока сахар не растворится.
  2. Небольшими порциями (примерно по 2 половника) наливать фруктовую массу в кастрюльку с широким дном и готовить, время от времени помешивая, пока варенье не начнет слегка прилипать к стенкам. После этого проварить еще 1-2 минуты и перелить в подготовленную банку. 
  3. Повторить с оставшейся абрикосовой массой.

Варенье из абрикосов с целыми половинками

Абрикосовое варенье половинками
Абрикосовое варенье половинками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1,5 кг половинок абрикосов без косточек 
  • 500 г сахара
  • Ядрышки из косточек – по вкусу
  • 0,5 ч.л. лимонной кислоты

Способ приготовления:

  1. Абрикосы помыть, разделить на половинки, убрать косточки и засыпать сахаром на ночь. Чтобы дольки сохранили форму, абрикосы должны быть не переспевшими.
  2. Вытащить из абрикосовых косточек ядрышки. 
  3. Варить абрикосовое варенье в три приема. Первый раз довести до кипения, выключить и охладить. Второй раз варить 10 минут, остудить. Третий раз – готовить 10 минут, добавив ядрышки и лимонную кислоту.
  4. Разлить абрикосовое варенье по стерилизованным банкам и закрыть.

Желейное варенье из абрикосов

Варенье из абрикосов желейное
Варенье из абрикосов желейное
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1 кг абрикос дольками
  • 2 стакана сахара 
  • 30 г быстрорастворимого желатина

Способ приготовления:

  1. Абрикосы помыть и удалить косточки. 
  2. Дольки выложить в миску слоями, пересыпая сахаром и желатином, оставить на сутки.
  3. На медленном огне довести до кипения, но не кипятить, иначе желатин потеряет свои свойства.
  4. Разлить желейное абрикосовое варенье в стерильные банки, закатать.

Оригинальное варенье из абрикосов: рецепт с миндалем и тимьяном

Абрикосовое варенье с миндалем
Абрикосовое варенье с миндалем
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 500 г абрикосов без косточек
  • 300 г сахара
  • 1 стакан очищенного миндаля 
  • 1 лимон
  • Маленький пучок тимьяна

Способ приготовления:

  1. Абрикосы засыпать сахаром, добавить лимонный сок и цедру.
  2. С 3-4 веточек тимьяна снять листики, остальной тимьян связать в пучок. Пучок и отдельные листья добавить к абрикосам, оставить на пару часов. Добавить миндаль. 
  3. Довести до кипения, поварить 5 минут, дать остыть, повторить еще 2-3 раза, пока сироп не приобретёт правильную консистенцию. 
  4. Убрать пучок тимьяна, разлить по банкам.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить домашнее вино из абрикосов. "Сегодня" также делились рецептом абрикосового пирога с творогом.

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Источник: Сегодня
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