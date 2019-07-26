Как приготовить абрикосовое варенье: ТОП-5 рецептов

Рецепты самого вкусного варенья из абрикосов

Вкусный рецепт абрикосового варенья Фото: Depositphotos

Варенье и джем из абрикосов можно не только есть вместе с чаем, добавлять в блины и намазывать на хлеб, но и использовать для приготовления домашней выпечки и тортов.

Смотрите видео, как приготовить варенье из экзотических продуктов:

Абрикосы для варенья должны быть спелыми и вкусными. Если вы собираетесь варить джем, то лучше подойдут совсем мягкие плоды, а если хотите сделать варенье из половинок фруктов, выбирайте плотные абрикосы, которые не потеряют форму при варке.

Абрикосовое варенье дольками

Варенье из абрикосов дольками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 кг абрикосов

1,5 кг сахара

2 стакана воды

Способ приготовления:

Подготовленные плоды опустить в горячую, но не кипящую воду на 3 минуты при температуре 85-90 градусов, после чего охладить, обдав ледяной водой. Подготовленные абрикосы дольками следует наколоть зубочисткой, залить горячим сиропом и в таком виде оставить на 3-4 часа, а затем сварить до готовности. Плоды должны стать полупрозрачными. Абрикосы дольками варят в два приема (варка по 10 минут и выстаивание). Плоды в целом виде с косточками рекомендуется варить в три-четыре приема (варка по 10 минут и выстаивание). Время выстаивания между варками должно быть 12 часов (для целых плодов) и 8 часов для абрикосов дольками.

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Варенье из абрикосов быстрое

Быстрое абрикосовое варенье Фото: freepik.com

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

1 кг абрикосов

500 г сахара

Молотый имбирь

Ванилин

Способ приготовления:

Абрикосы помыть, удалить косточки. Мякоть измельчить с помощью погружного блендера, засыпать сахаром и добавить пряности, перемешать. Подождать, пока сахар не растворится. Небольшими порциями (примерно по 2 половника) наливать фруктовую массу в кастрюльку с широким дном и готовить, время от времени помешивая, пока варенье не начнет слегка прилипать к стенкам. После этого проварить еще 1-2 минуты и перелить в подготовленную банку. Повторить с оставшейся абрикосовой массой.

Варенье из абрикосов с целыми половинками

Абрикосовое варенье половинками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1,5 кг половинок абрикосов без косточек

500 г сахара

Ядрышки из косточек – по вкусу

0,5 ч.л. лимонной кислоты

Способ приготовления:

Абрикосы помыть, разделить на половинки, убрать косточки и засыпать сахаром на ночь. Чтобы дольки сохранили форму, абрикосы должны быть не переспевшими. Вытащить из абрикосовых косточек ядрышки. Варить абрикосовое варенье в три приема. Первый раз довести до кипения, выключить и охладить. Второй раз варить 10 минут, остудить. Третий раз – готовить 10 минут, добавив ядрышки и лимонную кислоту. Разлить абрикосовое варенье по стерилизованным банкам и закрыть.

Желейное варенье из абрикосов

Варенье из абрикосов желейное Фото: Pixabay

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 кг абрикос дольками

2 стакана сахара

30 г быстрорастворимого желатина

Способ приготовления:

Абрикосы помыть и удалить косточки. Дольки выложить в миску слоями, пересыпая сахаром и желатином, оставить на сутки. На медленном огне довести до кипения, но не кипятить, иначе желатин потеряет свои свойства. Разлить желейное абрикосовое варенье в стерильные банки, закатать.

Оригинальное варенье из абрикосов: рецепт с миндалем и тимьяном

Абрикосовое варенье с миндалем Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

500 г абрикосов без косточек

300 г сахара

1 стакан очищенного миндаля

1 лимон

Маленький пучок тимьяна

Способ приготовления:

Абрикосы засыпать сахаром, добавить лимонный сок и цедру. С 3-4 веточек тимьяна снять листики, остальной тимьян связать в пучок. Пучок и отдельные листья добавить к абрикосам, оставить на пару часов. Добавить миндаль. Довести до кипения, поварить 5 минут, дать остыть, повторить еще 2-3 раза, пока сироп не приобретёт правильную консистенцию. Убрать пучок тимьяна, разлить по банкам.

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