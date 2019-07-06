Как приготовить абрикосовый компот: три простых рецепта

Сладкий, ароматный абрикосовый компот – главный напиток лета

Абрикосовый компот Фото: Depositphotos

Джем из абрикосов – далеко не единственная заготовка, которую можно сделать из ярких летних плодов. Из абрикосов получаются очень вкусные компоты.

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Компот из абрикосов можно пить сразу же или закатать на зиму. Кроме этого, вы можете добавить в напиток другие фрукты или ягоды, а также пряности: цедру, ваниль, корицу или мускатный орех.

Абрикосовый компот на зиму

Ингредиенты на 3 л банку:

400 г абрикосов без косточки

1 неполный стакан сахара

2 веточки свежей мяты

вода

Рецепт приготовления:

Крышки для банок проварить около 5 минут. Абрикосы помыть, засыпать в чистые банки. Добавить сахар и мяту. Залить кипятком, накрыть стерилизованными крышками. Банки поставить в большую кастрюлю, влить горячую воду (банки должны быть закрыты водой хотя бы до половины), после закипания уменьшить огонь и засечь время. Стерилизовать 40 минут, закрутить крышки, перевернуть банки вверх дном и накрыть одеялом до полного остывания.

Абрикосовый компот: простой рецепт Фото: Depositphotos

Компот из абрикосов в мультиварке

Ингредиенты:

вода

5 ст.л. сахара

5-6 абрикосов

Рецепт приготовления:

В чашу мультиварки добавить воду, немного не долив до верхней разрешенной отметки. Выставить режим "Выпечка" на 40 минут. Через 5 минут всыпать сахар, перемешать, еще через 5 минут добавить абрикосы. По истечении 40 минут компоту дать настояться в течении часа, оставив его в чаше выключенной мультиварки, после чего перелить в кувшин.

В компот из абрикосов можно добавить другие ягоды и фрукты Фото: freepik.com

Компот с абрикосами и яблоками

Ингредиенты:

500 г абрикосов

2 средних яблока

1 стакан сахара

1 ст. л. лимонного сока

2 л воды

Рецепт приготовления:

Яблоки разрезать на 6-8 частей, удалить сердцевину. Абрикосы разрезать пополам, удалить косточки. Положить яблоки в кастрюлю, залить 2 л воды, добавить сахар и довести до кипения. Варить 10 минут, затем положить абрикосы и варить еще 5 минут. Снять кастрюлю с огня и добавить лимонный сок. Накрыть кастрюлю крышкой и оставить, пока компот полностью не остынет.

Напомним, ранее мы писали, как сделать вино из абрикосов в домашних условиях. "Сегодня" также делились рецептом абрикосового пирога на кефире.

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