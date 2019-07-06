Как приготовить абрикосовый компот: три простых рецепта
Сладкий, ароматный абрикосовый компот – главный напиток лета
Джем из абрикосов – далеко не единственная заготовка, которую можно сделать из ярких летних плодов. Из абрикосов получаются очень вкусные компоты.
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Компот из абрикосов можно пить сразу же или закатать на зиму. Кроме этого, вы можете добавить в напиток другие фрукты или ягоды, а также пряности: цедру, ваниль, корицу или мускатный орех.
Абрикосовый компот на зиму
Ингредиенты на 3 л банку:
- 400 г абрикосов без косточки
- 1 неполный стакан сахара
- 2 веточки свежей мяты
- вода
Рецепт приготовления:
- Крышки для банок проварить около 5 минут.
- Абрикосы помыть, засыпать в чистые банки. Добавить сахар и мяту. Залить кипятком, накрыть стерилизованными крышками.
- Банки поставить в большую кастрюлю, влить горячую воду (банки должны быть закрыты водой хотя бы до половины), после закипания уменьшить огонь и засечь время.
- Стерилизовать 40 минут, закрутить крышки, перевернуть банки вверх дном и накрыть одеялом до полного остывания.
Компот из абрикосов в мультиварке
Ингредиенты:
- вода
- 5 ст.л. сахара
- 5-6 абрикосов
Рецепт приготовления:
- В чашу мультиварки добавить воду, немного не долив до верхней разрешенной отметки. Выставить режим "Выпечка" на 40 минут.
- Через 5 минут всыпать сахар, перемешать, еще через 5 минут добавить абрикосы.
- По истечении 40 минут компоту дать настояться в течении часа, оставив его в чаше выключенной мультиварки, после чего перелить в кувшин.
Компот с абрикосами и яблоками
Ингредиенты:
- 500 г абрикосов
- 2 средних яблока
- 1 стакан сахара
- 1 ст. л. лимонного сока
- 2 л воды
Рецепт приготовления:
- Яблоки разрезать на 6-8 частей, удалить сердцевину. Абрикосы разрезать пополам, удалить косточки.
- Положить яблоки в кастрюлю, залить 2 л воды, добавить сахар и довести до кипения. Варить 10 минут, затем положить абрикосы и варить еще 5 минут.
- Снять кастрюлю с огня и добавить лимонный сок. Накрыть кастрюлю крышкой и оставить, пока компот полностью не остынет.
Напомним, ранее мы писали, как сделать вино из абрикосов в домашних условиях. "Сегодня" также делились рецептом абрикосового пирога на кефире.
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