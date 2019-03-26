Как приготовить американское печенье с конфетами

Такой десерт обязательно понравится детям

Американское печенье к чаю Фото: Pinterest

Вкусное печенье с разноцветными конфетками – то, что нужно для детского праздника. Если вы не хотите добавлять драже, просто нарубите крупно шоколадку – черную, белую или молочную Кроме того, вы можете добавить в тесто орехи и сухофрукты.

Американское печенье с конфетами

Ингредиенты:

115 г сливочного масла

1/2 чашки белого сахара

1/4 чашки коричневого сахара

1 большое яйцо

1 3/4 чашки муки

1 ч. л. разрыхлителя

1 ч. л. ванили

0.5 ч. л. соли

1.5 чашки M&M's

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Рецепт приготовления

Растопите масло в микроволновке. Смешайте с двумя видами сахара и ванилью. Добавьте яйцо и еще раз хорошо перемешайте. Затем добавьте муку, соль и разрыхлитель, перемешайте ложкой. В конце добавьте конфеты и еще раз перемешайте. Набирая по 1.5 ст. л. теста, сделайте шарики и выложите на застеленный пергаментом противень. Слегка приплюсните. Выпекайте 10-12 минут при 180 С. Затем переложите на решетку и остудите.

Напомним, ранее"Сегодня" делились рецептом вкусного десерта с овсяным печеньем. Мы также писали, как приготовить вкусное постное печенье. Кроме этого, мы рассказывали, как сделать печенье из ржаной муки по рецепту Валентины Хамайко.

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