Как приготовить американское печенье с конфетами
Такой десерт обязательно понравится детям
Вкусное печенье с разноцветными конфетками – то, что нужно для детского праздника. Если вы не хотите добавлять драже, просто нарубите крупно шоколадку – черную, белую или молочную Кроме того, вы можете добавить в тесто орехи и сухофрукты.
Американское печенье с конфетами
Ингредиенты:
- 115 г сливочного масла
- 1/2 чашки белого сахара
- 1/4 чашки коричневого сахара
- 1 большое яйцо
- 1 3/4 чашки муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1 ч. л. ванили
- 0.5 ч. л. соли
- 1.5 чашки M&M's
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Рецепт приготовления
- Растопите масло в микроволновке. Смешайте с двумя видами сахара и ванилью.
- Добавьте яйцо и еще раз хорошо перемешайте.
- Затем добавьте муку, соль и разрыхлитель, перемешайте ложкой. В конце добавьте конфеты и еще раз перемешайте.
- Набирая по 1.5 ст. л. теста, сделайте шарики и выложите на застеленный пергаментом противень. Слегка приплюсните.
- Выпекайте 10-12 минут при 180 С. Затем переложите на решетку и остудите.
Напомним, ранее"Сегодня" делились рецептом вкусного десерта с овсяным печеньем. Мы также писали, как приготовить вкусное постное печенье. Кроме этого, мы рассказывали, как сделать печенье из ржаной муки по рецепту Валентины Хамайко.
Смотрите видео, как приготовить настоящие итальянские бискотти:
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Источник: Сегодня