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Как приготовить апельсиновый заварной крем

Рецепт апельсинового курда с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:03
Апельсиновый заварной крем
Апельсиновый заварной крем
Фото: Depositphotos

Апельсиновый заварной крем получается нежным, ароматным и очень вкусным. Его можно подать и в качестве самостоятельного блюда, и как основу для других десертов.

Смотрите видео, как приготовить пирожные с апельсиново-лимонной начинкой:

Храниться крем может несколько дней, только сложите его в сухую и чистую, предварительно стерилизованную баночку.

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Заварной апельсиновый крем

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 176 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 230 г апельсинового сока
  • Цедра 2-х апельсинов
  • 75 г сахара
  • 3 яйца
  • 2 желтка
  • 25 г крахмала
  • 185 г сливочного масла

Способ приготовления:

  1. Перемешать сахар и крахмал.
  2. Яйца и желтки смешать с сахаром и крахмалом. Перемешать венчиком, но не взбивать.
  3. Апельсиновый сок нагреть с цедрой. Влить яичную смесь, хорошо перемешать. Поставить на огонь, все время помешивая, довести до кипения, проварить 1-2 минуты. Снять с огня.
  4. Процедить через сито.
  5. Накрыть пищевой пленкой в контакт и охладить в холодильнике.
  6. Добавить частями сливочное масло, каждый раз очень хорошо взбивая после добавления.

С чем есть апельсиновый заварной крем

Заварной крем с апельсиновым вкусом можно выложить в стаканчики, а можно в выпеченную основу для тартов. Или прослоить им коржи торта, добавить в начинку эклеров или булочек.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить португальские пирожные с заварным кремом. "Сегодня" также делились рецептом тарта с ягодами и заварным кремом от Татьяны Литвиновой.

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Источник: Сегодня
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