Как приготовить апельсиновый заварной крем
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Апельсиновый заварной крем получается нежным, ароматным и очень вкусным. Его можно подать и в качестве самостоятельного блюда, и как основу для других десертов.
Смотрите видео, как приготовить пирожные с апельсиново-лимонной начинкой:
Храниться крем может несколько дней, только сложите его в сухую и чистую, предварительно стерилизованную баночку.
Заварной апельсиновый крем
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 176 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 230 г апельсинового сока
- Цедра 2-х апельсинов
- 75 г сахара
- 3 яйца
- 2 желтка
- 25 г крахмала
- 185 г сливочного масла
Способ приготовления:
- Перемешать сахар и крахмал.
- Яйца и желтки смешать с сахаром и крахмалом. Перемешать венчиком, но не взбивать.
- Апельсиновый сок нагреть с цедрой. Влить яичную смесь, хорошо перемешать. Поставить на огонь, все время помешивая, довести до кипения, проварить 1-2 минуты. Снять с огня.
- Процедить через сито.
- Накрыть пищевой пленкой в контакт и охладить в холодильнике.
- Добавить частями сливочное масло, каждый раз очень хорошо взбивая после добавления.
С чем есть апельсиновый заварной крем
Заварной крем с апельсиновым вкусом можно выложить в стаканчики, а можно в выпеченную основу для тартов. Или прослоить им коржи торта, добавить в начинку эклеров или булочек.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить португальские пирожные с заварным кремом. "Сегодня" также делились рецептом тарта с ягодами и заварным кремом от Татьяны Литвиновой.
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