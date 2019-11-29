Как приготовить апельсиновый заварной крем

Рецепт апельсинового курда с фото

Апельсиновый заварной крем Фото: Depositphotos

Апельсиновый заварной крем получается нежным, ароматным и очень вкусным. Его можно подать и в качестве самостоятельного блюда, и как основу для других десертов.

Смотрите видео, как приготовить пирожные с апельсиново-лимонной начинкой:

Храниться крем может несколько дней, только сложите его в сухую и чистую, предварительно стерилизованную баночку.

Заварной апельсиновый крем

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

176 ккал на 100 г

Ингредиенты:

230 г апельсинового сока

Цедра 2-х апельсинов

75 г сахара

3 яйца

2 желтка

25 г крахмала

185 г сливочного масла

Способ приготовления:

Перемешать сахар и крахмал. Яйца и желтки смешать с сахаром и крахмалом. Перемешать венчиком, но не взбивать. Апельсиновый сок нагреть с цедрой. Влить яичную смесь, хорошо перемешать. Поставить на огонь, все время помешивая, довести до кипения, проварить 1-2 минуты. Снять с огня. Процедить через сито. Накрыть пищевой пленкой в контакт и охладить в холодильнике. Добавить частями сливочное масло, каждый раз очень хорошо взбивая после добавления.

С чем есть апельсиновый заварной крем

Заварной крем с апельсиновым вкусом можно выложить в стаканчики, а можно в выпеченную основу для тартов. Или прослоить им коржи торта, добавить в начинку эклеров или булочек.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить португальские пирожные с заварным кремом. "Сегодня" также делились рецептом тарта с ягодами и заварным кремом от Татьяны Литвиновой.

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