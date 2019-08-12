Как приготовить арбузное желе: три рецепта летнего десерта
Желе из арбуза – это вкусно и необычно
Если вам хочется удивить домашних необычным десертом, приготовьте желе из арбуза. Получится красиво, вкусно и неожиданно.
Смотрите видео, как приготовить арбузное желе с водкой:
А если желаете, чтобы вечеринка прошла "с огоньком", добавьте в желе увеселительный ингредиент: водку, ром, ликер или вино.
Желе из арбуза
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 500 г мякоти арбуза
- 15-20 г желатина
- Сок половины лимона
- 100 мл воды
Способ приготовления:
- Желатин замочить в воде, пока он не набухнет.
- В это время мякоть арбуза порезать кусочками. Измельчить погружным блендером или протереть мякоть через сито.
- Полученную массу процедить и добавить лимонный сок.
- Набухший желатин нагреть, чтобы жидкость стала однородной. Не кипятить.
- Добавить к арбузной массе. Разлить будущее желе по формам и отправить в холодильник до застывания.
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Желе "Арбузные дольки"
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1 арбуз
- 50 г желатина
- Сахар – по вкусу
- 200 г воды
Способ приготовления:
- Арбуз хорошо помыть и разрезать пополам.
- Вынуть мякоть ложкой и выжать из нее сок. По желанию добавить сахар.
- Желатин развести в 200 г холодной кипяченой воды. Оставить набухать.
- Довести медленном огне до растворения, не давая закипеть. Затем остудить желатин до комнатной температуры.
- Помешивая, понемногу добавить к желатину арбузный сок.
- Полученную смесь вылить в половинки арбуза и отправить в холодильник до полного застывания желе. Вы можете добавить в полузастывшее желе горсть шоколадных чипсов, чтобы имитировать семечки арбуза.
- Разрезать арбуз на дольки и подавать.
На заметку: желатин необходимо взять в зависимости от того, сколько у вас получится арбузного сока. Если больше 1 л, то пропорционально увеличьте количество желатина.
Арбузное желе с водкой
Время приготовления:
- Больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 500 мл арбузного сока
- 30 г порошкового желатина
- Вода – для замачивания желатина
- 100-150 мл водки
Способ приготовления:
- Для начала разрезать арбуз пополам. Ложкой вынуть мякоть и сложить в несколько слоев марли. Выдавить арбузный сок в миску. Так все косточки останутся в марле.
- Залить желатин холодной кипяченой водой, перемешать и оставить набухать.
- Вскипятить 500 мл арбузного сока, остудить в течение 5 минут. Постепенно добавить сок к желе, тщательно перемешивая. Когда все остынет, мы получим классический арбузный вкус.
- Добавить 100-150 мл водки. После этого залить сок в арбуз и оставить застывать в холодильнике.
Совет: если арбуз не очень сладкий, вы можете добавить в желе немного сахара.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить желе из компота. "Сегодня" также делились рецептом сметанного торта-желе с фруктами.
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