Как приготовить арбузное желе: три рецепта летнего десерта

Желе из арбуза – это вкусно и необычно

Домашнее желе из арбуза Фото: Depositphotos

Если вам хочется удивить домашних необычным десертом, приготовьте желе из арбуза. Получится красиво, вкусно и неожиданно.

Смотрите видео, как приготовить арбузное желе с водкой:

А если желаете, чтобы вечеринка прошла "с огоньком", добавьте в желе увеселительный ингредиент: водку, ром, ликер или вино.

Желе из арбуза

Желе из арбузного сока Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

500 г мякоти арбуза

15-20 г желатина

Сок половины лимона

100 мл воды

Способ приготовления:

Желатин замочить в воде, пока он не набухнет. В это время мякоть арбуза порезать кусочками. Измельчить погружным блендером или протереть мякоть через сито. Полученную массу процедить и добавить лимонный сок. Набухший желатин нагреть, чтобы жидкость стала однородной. Не кипятить. Добавить к арбузной массе. Разлить будущее желе по формам и отправить в холодильник до застывания.

Желе "Арбузные дольки"

Желе в виде арбузных долек Фото: Pinterest

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 арбуз

50 г желатина

Сахар – по вкусу

200 г воды

Способ приготовления:

Арбуз хорошо помыть и разрезать пополам. Вынуть мякоть ложкой и выжать из нее сок. По желанию добавить сахар. Желатин развести в 200 г холодной кипяченой воды. Оставить набухать. Довести медленном огне до растворения, не давая закипеть. Затем остудить желатин до комнатной температуры. Помешивая, понемногу добавить к желатину арбузный сок. Полученную смесь вылить в половинки арбуза и отправить в холодильник до полного застывания желе. Вы можете добавить в полузастывшее желе горсть шоколадных чипсов, чтобы имитировать семечки арбуза. Разрезать арбуз на дольки и подавать.

На заметку: желатин необходимо взять в зависимости от того, сколько у вас получится арбузного сока. Если больше 1 л, то пропорционально увеличьте количество желатина.

Арбузное желе с водкой

Желе с водкой в арбузе Фото: Pinterest

Время приготовления:

Больше 3-х часов

Ингредиенты:

500 мл арбузного сока

30 г порошкового желатина

Вода – для замачивания желатина

100-150 мл водки

Способ приготовления:

Для начала разрезать арбуз пополам. Ложкой вынуть мякоть и сложить в несколько слоев марли. Выдавить арбузный сок в миску. Так все косточки останутся в марле. Залить желатин холодной кипяченой водой, перемешать и оставить набухать. Вскипятить 500 мл арбузного сока, остудить в течение 5 минут. Постепенно добавить сок к желе, тщательно перемешивая. Когда все остынет, мы получим классический арбузный вкус. Добавить 100-150 мл водки. После этого залить сок в арбуз и оставить застывать в холодильнике.

Совет: если арбуз не очень сладкий, вы можете добавить в желе немного сахара.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить желе из компота. "Сегодня" также делились рецептом сметанного торта-желе с фруктами.

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