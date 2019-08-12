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Как приготовить арбузное желе: три рецепта летнего десерта

Желе из арбуза – это вкусно и необычно

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Домашнее желе из арбуза
Домашнее желе из арбуза
Фото: Depositphotos

Если вам хочется удивить домашних необычным десертом, приготовьте желе из арбуза. Получится красиво, вкусно и неожиданно.

Смотрите видео, как приготовить арбузное желе с водкой:

А если желаете, чтобы вечеринка прошла "с огоньком", добавьте в желе увеселительный ингредиент: водку, ром, ликер или вино.  

Желе из арбуза

Желе из арбузного сока
Желе из арбузного сока
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 500 г мякоти арбуза
  • 15-20 г желатина
  • Сок половины лимона
  • 100 мл воды

Способ приготовления:

  1. Желатин замочить в воде, пока он не набухнет. 
  2. В это время мякоть арбуза порезать кусочками. Измельчить погружным блендером или протереть мякоть через сито. 
  3. Полученную массу процедить и добавить лимонный сок. 
  4. Набухший желатин нагреть, чтобы жидкость стала однородной. Не кипятить. 
  5. Добавить к арбузной массе. Разлить будущее желе по формам и отправить в холодильник до застывания.

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Желе "Арбузные дольки"

Желе в виде арбузных долек
Желе в виде арбузных долек
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1 арбуз
  • 50 г желатина
  • Сахар – по вкусу
  • 200 г воды

Способ приготовления:

  1. Арбуз хорошо помыть и разрезать пополам.
  2. Вынуть мякоть ложкой и выжать из нее сок. По желанию добавить сахар. 
  3. Желатин развести в 200 г холодной кипяченой воды. Оставить набухать.
  4. Довести медленном огне до растворения, не давая закипеть. Затем остудить желатин до комнатной температуры. 
  5. Помешивая, понемногу добавить к желатину арбузный сок.
  6. Полученную смесь вылить в половинки арбуза и отправить в холодильник до полного застывания желе. Вы можете добавить в полузастывшее желе горсть шоколадных чипсов, чтобы имитировать семечки арбуза. 
  7. Разрезать арбуз на дольки и подавать.

На заметку: желатин необходимо взять в зависимости от того, сколько у вас получится арбузного сока. Если больше 1 л, то пропорционально увеличьте количество желатина.

Арбузное желе с водкой

Желе с водкой в арбузе
Желе с водкой в арбузе
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • Больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 500 мл арбузного сока
  • 30 г порошкового желатина
  • Вода – для замачивания желатина
  • 100-150 мл водки

Способ приготовления:

  1. Для начала разрезать арбуз пополам. Ложкой вынуть мякоть и сложить в несколько слоев марли. Выдавить арбузный сок в миску. Так все косточки останутся в марле.
  2. Залить желатин холодной кипяченой водой, перемешать и оставить набухать.
  3. Вскипятить 500 мл арбузного сока, остудить в течение 5 минут. Постепенно добавить сок к желе, тщательно перемешивая. Когда все остынет, мы получим классический арбузный вкус.
  4. Добавить 100-150 мл водки. После этого залить сок в арбуз и оставить застывать в холодильнике.

Совет: если арбуз не очень сладкий, вы можете добавить в желе немного сахара. 

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить желе из компота. "Сегодня" также делились рецептом сметанного торта-желе с фруктами.

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Источник: Сегодня
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